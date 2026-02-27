Kivégzőosztag a vádlottak padján: tíz embert öltek meg pár perc alatt a szlovákiai magyar gyilkosok

Huszonhét év után a vádlottak padjára ül a Nagyszombati Járásbíróságon a dunaszerdahelyi maffialeszámolás két feltételezett gyilkosa – írja az Origo.hu. A vádirat szerint a két férfi és társuk pillanatok alatt mészárolt le tíz embert 1999 márciusában, a Fontana bárban. A célpontok egy rivális szervezett bűnözői csoport, a Pápay klán emberei voltak.

Vádlottak padjára kerültek a dunaszerdahelyi maffialeszámolás feltételezett gyilkosai

Mészárlás Dunaszerdahelyen, súlyos büntetés vár a feltételezett gyilkosokra

A tettesek 1999. március 25-én rontottak be gépfegyverrel a kezükben a Pápay Tibor által vezetett bűnszervezet kedvenc helyére, a Fontana bárba. A gyilkosok azonnal tüzet nyitottak, a jelenet percek alatt lezajlott, ami után tíz halott feküdt a szórakozóhelyen. A merénylet megrendelőjének neve hamar kiderült: Sátor Lajos maffiózó számolt le vetélytársaival. A hatóságok 2000-től kezdve rendeltek el körözést a férfi ellen, ám – élve – sosem találták meg.

A nyomozás során kiderült: V. Richárd mellett Raisz Szilárd és Raisz Csaba is részt vett a merénylet megtervezésében. Az utóbbi két férfit végül Sátor Lajos megölette, hogy ne tudjanak beszélni a részletekről. Ám maga Sátor sem kerülhette el a sorsát: 2010 decemberében őt is meggyilkolták. A felbujtó K. Krisztián volt, a gyilkos pedig H. Lehel, mindketten húsz évet kaptak a gyilkosságért.

A vádlottak padján tehát a két feltételezett tettes, U. Richárd, alias Turek, valamint V. Richárd ül majd.

Borítókép: A dunaszerdahelyi mészárlás egyik elkövetőjét, Tureket kísérik kommandósok a bíróságon (Fotó: Szlovák rendőrség)