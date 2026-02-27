Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

gyilkosdunaszerdahelyenfontana bársátor lajosnagyszombati járásbíróság

Kivégzőosztag a vádlottak padján: tíz embert öltek meg pár perc alatt a szlovákiai magyar gyilkosok

Nagyszabású büntetőperre készülnek a Nagyszombati Járásbíróságon. Hamarosan ugyanis a vádlottak padján lesznek azok a feltételezett gyilkosok, akik 1999-ben tíz embert mészároltak le a dunaszerdahelyi Fontana bárban Sátor Lajos parancsára.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 14:45
A dunaszerdahelyi mészárlás egyik elkövetőjét, Tureket kísérik kommandósok a bíróságon.
A dunaszerdahelyi mészárlás egyik elkövetőjét, Tureket kísérik kommandósok a bíróságon. Forrás: szlovák rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Huszonhét év után a vádlottak padjára ül a Nagyszombati Járásbíróságon a dunaszerdahelyi maffialeszámolás két feltételezett gyilkosa – írja az Origo.hu. A vádirat szerint a két férfi és társuk pillanatok alatt mészárolt le tíz embert 1999 márciusában, a Fontana bárban. A célpontok egy rivális szervezett bűnözői csoport, a Pápay klán emberei voltak.

Vádlottak padjára kerültek a dunaszerdahelyi maffialeszámolás feltételezett gyilkosai
Vádlottak padjára kerültek a dunaszerdahelyi maffialeszámolás feltételezett gyilkosai
Fotó: AFP

Mészárlás Dunaszerdahelyen, súlyos büntetés vár a feltételezett gyilkosokra

A tettesek 1999. március 25-én rontottak be gépfegyverrel a kezükben a Pápay Tibor által vezetett bűnszervezet kedvenc helyére, a Fontana bárba. A gyilkosok azonnal tüzet nyitottak, a jelenet percek alatt lezajlott, ami után tíz halott feküdt a szórakozóhelyen. A merénylet megrendelőjének neve hamar kiderült: Sátor Lajos maffiózó számolt le vetélytársaival. A hatóságok 2000-től kezdve rendeltek el körözést a férfi ellen, ám – élve – sosem találták meg.

A nyomozás során kiderült: V. Richárd mellett Raisz Szilárd és Raisz Csaba is részt vett a merénylet megtervezésében. Az utóbbi két férfit végül Sátor Lajos megölette, hogy ne tudjanak beszélni a részletekről. Ám maga Sátor sem kerülhette el a sorsát: 2010 decemberében őt is meggyilkolták. A felbujtó K. Krisztián volt, a gyilkos pedig H. Lehel, mindketten húsz évet kaptak a gyilkosságért. 

A vádlottak padján tehát a két feltételezett tettes, U. Richárd, alias Turek, valamint V. Richárd ül majd.

Borítókép: A dunaszerdahelyi mészárlás egyik elkövetőjét, Tureket kísérik kommandósok a bíróságon (Fotó: Szlovák rendőrség)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.