Brüsszel mindenáron keresztülviszi a Mercosur-megállapodást

Hangsúlyozta: az alkalmazás „természeténél fogva” ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a Mercosur-megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament a hozzájárulását adta. A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen – tette hozzá.

Ursula von der Leyen: Az Európai Unió ideiglenesen alkalmazni fogja a Mercosur-megállapodást (Fotó: AFP)