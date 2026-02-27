Hangsúlyozta: az alkalmazás „természeténél fogva” ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a Mercosur-megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament a hozzájárulását adta. A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen – tette hozzá.
Brüsszel mindenáron keresztülviszi a Mercosur-megállapodást
Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken.
Ursula von der Leyen emlékeztetett: Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta az EU–Mercosur megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket. Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt.
Ez stratégiai előnyt biztosít Európának egy olyan világban, ahol éles a verseny, és rövid távú érdekek érvényesülnek. De ezt az előnyt érvényesíteni is kell
– mondta Von der Leyen. Hozzátette:
Az elmúlt hetekben intenzív egyeztetéseket folytattam a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel. Ennek alapján a bizottság most megkezdi az ideiglenes alkalmazást.
További Külföld híreink
Von der Leyen elmondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett – tette hozzá – stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.
A bizottsági elnök emlékeztetett: januárban az Európai Tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy az első Mercosur-ország ratifikációját követően ideiglenesen alkalmazza a megállapodást. Az elmúlt hetekben a bizottság intenzív egyeztetéseket folytatott a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel.
További Külföld híreink
Ursula von der Leyen zárásként úgy fogalmazott:
a Mercosur az évszázad első felének egyik legjelentősebb kereskedelmi megállapodása, amely mély politikai együttműködést teremt olyan partnerekkel, akik a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelemben hisznek.
Hangsúlyozta: a megállapodás az ellenálló képességről, a növekedésről és arról szól, hogy Európa maga alakítja a saját jövőjét.
A lépés azonban tovább növelheti az ellenállást az Európai Parlamentben, feszültséget kelthet a megállapodással szemben kritikus országok – köztük Franciaország és Lengyelország – körében, és akár veszélybe sodorhatja az egyezményt a későbbi végső jóváhagyáskor – írja a Politico.
Borítókép: Gazdák tiltakoznak Brüsszelben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt az ukrán beismerés: eszük ágában sincs újraindítani a Barátság vezetéket + videó
Az egyetlen probléma a Barátság olajvezetékkel az, hogy eddig működött – áll a nyilatkozatban.
Szijjártó Péter: Európa legnagyobb, legmodernebb határátkelője épül meg Magyarország és Szerbia között
„Mára kritikus fontosságú és stratégiai jelentőségű területeken váltunk nélkülözhetetlenné egymásnak.”
Itt az újabb ukrán fenyegetés Magyarország energiabiztonsága ellen
Kemény kijelentés a védelmi minisztériumból.
Ukrajna elnöki hivatalának vezetője kizárta az ukrán területi engedmények lehetőségét
Kirilo Budanov szerint minden megszállt ukrán régió fel fog szabadulni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt az ukrán beismerés: eszük ágában sincs újraindítani a Barátság vezetéket + videó
Az egyetlen probléma a Barátság olajvezetékkel az, hogy eddig működött – áll a nyilatkozatban.
Szijjártó Péter: Európa legnagyobb, legmodernebb határátkelője épül meg Magyarország és Szerbia között
„Mára kritikus fontosságú és stratégiai jelentőségű területeken váltunk nélkülözhetetlenné egymásnak.”
Itt az újabb ukrán fenyegetés Magyarország energiabiztonsága ellen
Kemény kijelentés a védelmi minisztériumból.
Ukrajna elnöki hivatalának vezetője kizárta az ukrán területi engedmények lehetőségét
Kirilo Budanov szerint minden megszállt ukrán régió fel fog szabadulni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!