A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Brüsszel mindenáron keresztülviszi a Mercosur-megállapodást

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken.

2026. 02. 27. 13:45
A Mercosur-megállapodás tönkreteszi az európai gazdákat (Fotó: AFP)
Hangsúlyozta: az alkalmazás „természeténél fogva” ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a Mercosur-megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament a hozzájárulását adta. A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen – tette hozzá.

Ursula von der Leyen: Az Európai Unió ideiglenesen alkalmazni fogja a Mercosur-megállapodást (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen emlékeztetett: Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta az EU–Mercosur megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket. Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt.

Ez stratégiai előnyt biztosít Európának egy olyan világban, ahol éles a verseny, és rövid távú érdekek érvényesülnek. De ezt az előnyt érvényesíteni is kell

– mondta Von der Leyen. Hozzátette: 

Az elmúlt hetekben intenzív egyeztetéseket folytattam a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel. Ennek alapján a bizottság most megkezdi az ideiglenes alkalmazást.

 

Von der Leyen elmondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett – tette hozzá – stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.

A bizottsági elnök emlékeztetett: januárban az Európai Tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy az első Mercosur-ország ratifikációját követően ideiglenesen alkalmazza a megállapodást. Az elmúlt hetekben a bizottság intenzív egyeztetéseket folytatott a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel.

Ursula von der Leyen zárásként úgy fogalmazott: 

a Mercosur az évszázad első felének egyik legjelentősebb kereskedelmi megállapodása, amely mély politikai együttműködést teremt olyan partnerekkel, akik a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelemben hisznek. 

Hangsúlyozta: a megállapodás az ellenálló képességről, a növekedésről és arról szól, hogy Európa maga alakítja a saját jövőjét.

A lépés azonban tovább növelheti az ellenállást az Európai Parlamentben, feszültséget kelthet a megállapodással szemben kritikus országok – köztük Franciaország és Lengyelország – körében, és akár veszélybe sodorhatja az egyezményt a későbbi végső jóváhagyáskor – írja a Politico.

Borítókép: Gazdák tiltakoznak Brüsszelben (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
