Az Európai Bizottság a parlamenti blokád ellenére is kész lépni a Mercosur-megállapodás ügyében: Ursula von der Leyen szerint „egyértelmű érdek” fűződik ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény előnyei mielőbb érvényesüljenek. Brüsszel egyetlen feltételt szabott, ám a terv komoly ellenállást vált ki több tagállamban.
Brüsszel elhibázott politikája az európai gazdákat áldozza fel
Miközben az Európai Bizottság az Európai Parlament ellenállása dacára is előre akarja vinni a Mercosur-szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását, egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy az egyezmény „egyértelműen tönkreteszi az európai mezőgazdaságot”. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak azt mondta: Brüsszel újabb kreatív jogértelmezéssel erőlteti át az akaratát, miközben az unió és a jogbiztonság alapjait rombolják.
Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy a parlamenti blokád ellenére ideiglenesen hatályba lépteti a Mercosur-országcsoporttal kötött szabadkereskedelmi megállapodást.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke január végén Brüsszelben úgy fogalmazott: az Európai Unió „készen áll a cselekvésre”, amint a Mercosur egyik tagállama ratifikálja az egyezményt.
A terv azonban komoly politikai feszültségeket kelt. Franciaország határozottan ellenzi a megállapodást, Emmanuel Macron kormánya a gazdák védelmére hivatkozva próbálja lassítani a folyamatot. Ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár „sajnálatosnak” nevezte az Európai Parlament döntését, és támogatja az ideiglenes alkalmazást, ami jól mutatja a megosztottságot az uniós tagállamok között.
A Mercosur-megállapodás célja az Európai Unió és a dél-amerikai országcsoport – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti vámok eltörlése. Az egyezmény többek között az argentin marhahús és a német autóipari export előtt nyitná meg a piacokat, és a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, több mint hétszázmillió fogyasztót érintve.
Ez már egy sokadik kreatív jogértelmezés
Kiszelly Zoltán lapunknak keményen bírálta a bizottság eljárását.
Ez már egy sokadik kreatív jogértelmezés a bizottság részéről. Ezt láttuk például a Sargentini-jelentés szavazatainak a számolásánál, de közben az unió és a jogbiztonság alapjait rombolják ezzel
– fogalmazott a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint a háttérben súlyos gazdasági kényszerek állnak.
Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt recesszióba süllyedt. Németország gazdasága csökken, a déli régió leszakadóban, az oroszokat szankcionálják, Trumppal összevesztek, Kínával szintén és új piacokat keresnek. Görcsösen keresnek új lehetőségeket és ezért is kell a bizottságnak a Mercosur-megállapodást minél hamarább életbe léptetni
– hangsúlyozta. Kiszelly Zoltán szerint az EU legutóbbi kereskedelmi lépései – például az Indiával kötött megállapodás – ugyanebbe a logikába illeszkednek.
A nemrégiben megkötött indiai megállapodás is azt célozza, hogy az ideológiailag vezérelt szankciós politika kárait valahogy tudják enyhíteni
– tette hozzá.
Brüsszel politikája miatt a gazdák lesznek az áldozatok
Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodást sokan úgy próbálják eladni, mint amely olcsóbb élelmiszert és nagyobb választékot hoz majd a boltok polcaira. A megállapodás valódi árát azonban nem a multinacionális cégek, hanem a mindennapi fogyasztók és az európai termelők fizetnék meg.
A szakértő is rámutatott, hogy a Mercosur-egyezmény nem mindenkit érintene kedvezően.
Ezzel azonban csak bizonyos szektoroknak adnak könnyebbséget, a német autógyártóknak például, de cserében az európai gazdákat pedig beáldozzák
– mondta.
A szakértő szerint az erőltetett klímapolitika is szerepet játszik a folyamatban.
A klímacélokat úgy szeretnék teljesíteni, hogy csökkentik az állati fehérjefogyasztást, így nem is bánják talán, ha a gazdák egy része bedől, mert ez illeszkedik a felvázolt tervbe.
Egyedül maradt Európa, az ideológiailag vezérelt brüsszeli politika visszaüt és előre menekülne az unió a háborúban is és gazdasági szempontokból egyaránt, akár az európai állampolgárok kárára is.
– összegezte Kiszelly Zoltán.
Borítókép: Ursula menj haza! feliratú táblák az Európai Parlament előtt, Strasbourgban, 2026. január 20-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Mathilde Cybulski)
