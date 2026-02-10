Brüsszel elhibázott politikája az európai gazdákat áldozza fel

Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy a parlamenti blokád ellenére ideiglenesen hatályba lépteti a Mercosur-országcsoporttal kötött szabadkereskedelmi megállapodást.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke január végén Brüsszelben úgy fogalmazott: az Európai Unió „készen áll a cselekvésre”, amint a Mercosur egyik tagállama ratifikálja az egyezményt.

A terv azonban komoly politikai feszültségeket kelt. Franciaország határozottan ellenzi a megállapodást, Emmanuel Macron kormánya a gazdák védelmére hivatkozva próbálja lassítani a folyamatot. Ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár „sajnálatosnak” nevezte az Európai Parlament döntését, és támogatja az ideiglenes alkalmazást, ami jól mutatja a megosztottságot az uniós tagállamok között.

Caos en Estrasburgo tras los enfrentamientos entre agricultores y policía por el acuerdo entre la UE y el MERCOSUR. https://t.co/lWoCy8pAuH pic.twitter.com/bEfvyfxl6E — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) January 24, 2026

A Mercosur-megállapodás célja az Európai Unió és a dél-amerikai országcsoport – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti vámok eltörlése. Az egyezmény többek között az argentin marhahús és a német autóipari export előtt nyitná meg a piacokat, és a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, több mint hétszázmillió fogyasztót érintve.

Ez már egy sokadik kreatív jogértelmezés

Kiszelly Zoltán lapunknak keményen bírálta a bizottság eljárását.

Ez már egy sokadik kreatív jogértelmezés a bizottság részéről. Ezt láttuk például a Sargentini-jelentés szavazatainak a számolásánál, de közben az unió és a jogbiztonság alapjait rombolják ezzel

– fogalmazott a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint a háttérben súlyos gazdasági kényszerek állnak.

Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt recesszióba süllyedt. Németország gazdasága csökken, a déli régió leszakadóban, az oroszokat szankcionálják, Trumppal összevesztek, Kínával szintén és új piacokat keresnek. Görcsösen keresnek új lehetőségeket és ezért is kell a bizottságnak a Mercosur-megállapodást minél hamarább életbe léptetni

– hangsúlyozta. Kiszelly Zoltán szerint az EU legutóbbi kereskedelmi lépései – például az Indiával kötött megállapodás – ugyanebbe a logikába illeszkednek.