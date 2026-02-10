Brüsszelszankciós politikaEurópamezőgazdaságMercosur

Brüsszel elhibázott politikája az európai gazdákat áldozza fel

Miközben az Európai Bizottság az Európai Parlament ellenállása dacára is előre akarja vinni a Mercosur-szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását, egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy az egyezmény „egyértelműen tönkreteszi az európai mezőgazdaságot”. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak azt mondta: Brüsszel újabb kreatív jogértelmezéssel erőlteti át az akaratát, miközben az unió és a jogbiztonság alapjait rombolják.

Szabó István
2026. 02. 10. 12:10
Ursula menj haza! feliratú táblák az Európai Parlament előtt, Strasbourgban, 2026. január 20-án Fotó: Mathilde Cybulski Forrás: Hans Lucas/AFP
Az Európai Bizottság a parlamenti blokád ellenére is kész lépni a Mercosur-megállapodás ügyében: Ursula von der Leyen szerint „egyértelmű érdek” fűződik ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény előnyei mielőbb érvényesüljenek. Brüsszel egyetlen feltételt szabott, ám a terv komoly ellenállást vált ki több tagállamban.

Brüsszel
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Santiago Peña, Paraguay elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke sajtótájékoztatót tart az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás aláírása után Asunciónban, 2026. január 17-én (Fotó: AFP/Luis Robayo)

Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy a parlamenti blokád ellenére ideiglenesen hatályba lépteti a Mercosur-országcsoporttal kötött szabadkereskedelmi megállapodást.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke január végén Brüsszelben úgy fogalmazott: az Európai Unió „készen áll a cselekvésre”, amint a Mercosur egyik tagállama ratifikálja az egyezményt.

A terv azonban komoly politikai feszültségeket kelt. Franciaország határozottan ellenzi a megállapodást, Emmanuel Macron kormánya a gazdák védelmére hivatkozva próbálja lassítani a folyamatot. Ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár „sajnálatosnak” nevezte az Európai Parlament döntését, és támogatja az ideiglenes alkalmazást, ami jól mutatja a megosztottságot az uniós tagállamok között.

A Mercosur-megállapodás célja az Európai Unió és a dél-amerikai országcsoport – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti vámok eltörlése. Az egyezmény többek között az argentin marhahús és a német autóipari export előtt nyitná meg a piacokat, és a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, több mint hétszázmillió fogyasztót érintve.

Ez már egy sokadik kreatív jogértelmezés

Kiszelly Zoltán lapunknak keményen bírálta a bizottság eljárását.

Ez már egy sokadik kreatív jogértelmezés a bizottság részéről. Ezt láttuk például a Sargentini-jelentés szavazatainak a számolásánál, de közben az unió és a jogbiztonság alapjait rombolják ezzel

– fogalmazott a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint a háttérben súlyos gazdasági kényszerek állnak.

Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt recesszióba süllyedt. Németország gazdasága csökken, a déli régió leszakadóban, az oroszokat szankcionálják, Trumppal összevesztek, Kínával szintén és új piacokat keresnek. Görcsösen keresnek új lehetőségeket és ezért is kell a bizottságnak a Mercosur-megállapodást minél hamarább életbe léptetni

– hangsúlyozta. Kiszelly Zoltán szerint az EU legutóbbi kereskedelmi lépései – például az Indiával kötött megállapodás – ugyanebbe a logikába illeszkednek.

A nemrégiben megkötött indiai megállapodás is azt célozza, hogy az ideológiailag vezérelt szankciós politika kárait valahogy tudják enyhíteni

– tette hozzá.

Brüsszel politikája miatt a gazdák lesznek az áldozatok

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodást sokan úgy próbálják eladni, mint amely olcsóbb élelmiszert és nagyobb választékot hoz majd a boltok polcaira. A megállapodás valódi árát azonban nem a multinacionális cégek, hanem a mindennapi fogyasztók és az európai termelők fizetnék meg.

A szakértő is rámutatott, hogy a Mercosur-egyezmény nem mindenkit érintene kedvezően.

Ezzel azonban csak bizonyos szektoroknak adnak könnyebbséget, a német autógyártóknak például, de cserében az európai gazdákat pedig beáldozzák

– mondta.

A szakértő szerint az erőltetett klímapolitika is szerepet játszik a folyamatban.

A klímacélokat úgy szeretnék teljesíteni, hogy csökkentik az állati fehérjefogyasztást, így nem is bánják talán, ha a gazdák egy része bedől, mert ez illeszkedik a felvázolt tervbe.

Egyedül maradt Európa, az ideológiailag vezérelt brüsszeli politika visszaüt és előre menekülne az unió a háborúban is és gazdasági szempontokból egyaránt, akár az európai állampolgárok kárára is.

– összegezte Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Ursula menj haza! feliratú táblák az Európai Parlament előtt, Strasbourgban, 2026. január 20-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Mathilde Cybulski) 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

