Az EU nem sietett, évtizedeken át tartó tárgyalás végére került pont

Az indiai kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris a megállapodások megállapodásának tartják, kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le. Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett. Ahogy arról lapunk is beszámolt, díszvendégként voltak jelen a köztársaság napja ünnepségen.

Az évtizedeken át tartó EU–India kereskedelmi tárgyalások végre lezárultak. Fotó: AFP

Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást minden megállapodások anyjának nevezte, kiemelve, hogy Európa és India ma történelmet ír, emlékeztetve arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet.