kereskedelmi megállapodásIndiaEurópai Unió

Az EU nem sietett, évtizedeken át tartó tárgyalás végére került pont

Több mint két évtizeden át tartó tárgyalásokat követően megállapodás született kedden Újdelhiben az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásról, amely Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint számtalan új lehetőséget teremt 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 9:54
Kedden megállapodás született India és az EU között Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az indiai kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris a megállapodások megállapodásának tartják, kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le. Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett. Ahogy arról lapunk is beszámolt, díszvendégként voltak jelen a köztársaság napja ünnepségen.

Az évtizedeken át tartó EU–India kereskedelmi tárgyalások végre lezárultak
Az évtizedeken át tartó EU–India kereskedelmi tárgyalások végre lezárultak. Fotó: AFP

Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást minden megállapodások anyjának nevezte, kiemelve, hogy Európa és India ma történelmet ír, emlékeztetve arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet.

És ez csak a kezdet; stratégiai kapcsolatainkat ennél is tovább mélyítjük

– tette hozzá. 

Az Európai Bizottság közleménye mindeközben hangsúlyozta, hogy a megállapodás a legambiciózusabb kereskedelmi nyitás, amelyet India valaha is biztosított bármely kereskedelmi partnerének és jelentős versenyelőnyt jelent az EU legfontosabb ipari és agrár-élelmiszeripari ágazatai számára, mivel a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak a világ egyik legnépesebb, 1,45 milliárd lakosú országához és a leggyorsabban növekvő nagy gazdasághoz, amelynek éves GDP-je 3,4 milliárd euró.

Ma a világ két legnagyobb demokráciája biztonsági és védelmi partnerséget indított. Ez egy platform a legfontosabb stratégiai kérdésekben való szorosabb együttműködéshez – a védelmi ipartól a tengeri biztonságig. Ez az, amit a megbízható partnerek tesznek

– írta videós posztjához a bizottsági elnök.

India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem értéke 2024–25-ben 136,5 milliárd dollár volt az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint. A tárca hozzátette: a felek remélik, hogy ez az összeg 2030-ra mintegy 200 milliárd dollárra is nőhet. Brüsszel az utóbbi időben erőteljesebben törekszik új piacok elérésére. Az EU tavaly a többi között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi megállapodásokat.

Borítókép: Kedden megállapodás született India és az EU között (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu