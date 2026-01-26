Von der Leyen elmondta, szerinte mi teszi biztonságosabbá a világot

Von der Leyen és Costa azért tartózkodik Indiában, hogy kedden tárgyalóasztalhoz üljön Narendra Modi miniszterelnökkel. Az India–EU csúcstalálkozón a felek várhatóan bejelentik a régóta várt szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások lezárását. Néhány nappal az Újdelhibe tett utazása előtt Von der Leyen azt mondta, India és az Európai Unió egy történelmi kereskedelmi megállapodás küszöbén áll, amely egy kétmilliárd emberből álló piacot hozna létre, és a globális GDP csaknem egynegyedét fedné le.

Az EU és India először 2007-ben indította el a kereskedelmi tárgyalásokat, de az egyeztetéseket 2013-ban felfüggesztették. A tárgyalások 2022-ben újraindultak. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ursula von der Leyen ezt akarja Indiától. Az Európai Unió India legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú áruforgalom a 2023–24-es pénzügyi évben elérte a 135 milliárd dollárt.

India a hírek szerint azt tervezi, hogy az Európai Unióból importált autók vámját a jelenlegi akár 110 százalékról 40 százalékra csökkenti.

A Reuters értesülései szerint az indiai kormány beleegyezett abba is, hogy azonnal mérsékli a 27 tagállamból származó, 15 ezer eurónál magasabb árú autók adóját. Ez az adókulcs idővel tíz százalékra csökkenne, megkönnyítve az európai autógyártók, például a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW belépését az indiai piacra.