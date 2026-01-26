kereskedelmi megállapodásIndiaVon der LeyenKöztársaság NapCosta

Von der Leyen elmondta, szerinte mi teszi biztonságosabbá a világot

Az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke háromnapos indiai látogatáson vesz részt. A program legjelentősebb pontja az India–EU csúcstalálkozó, amelyen a felek várhatóan bejelentik a régóta húzódó szabadkereskedelmi megállapodásról szóló egyeztetések lezárását, amivel a német autógyártók nyerhetik a legtöbbet.

András János
2026. 01. 26. 10:22
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke Forrás: AFP
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke háromnapos látogatásra utazott Indiába, ahol António Costával, az Európai Tanács elnökével együtt vendégként vettek részt India köztársaság napjának ünnepségén. A bizottsági elnök élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének nevezte a meghívást – számolt be róla az NDTV.

Ursula von der Leyen és António Costa díszvendégként vettek részt India Köztársaság Napjának ünnepségén
Fotó: AFP
Fotó: AFP

Von der Leyen és Costa azért tartózkodik Indiában, hogy kedden tárgyalóasztalhoz üljön Narendra Modi miniszterelnökkel. Az India–EU csúcstalálkozón a felek várhatóan bejelentik a régóta várt szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások lezárását. Néhány nappal az Újdelhibe tett utazása előtt Von der Leyen azt mondta, India és az Európai Unió egy történelmi kereskedelmi megállapodás küszöbén áll, amely egy kétmilliárd emberből álló piacot hozna létre, és a globális GDP csaknem egynegyedét fedné le. 

Az EU és India először 2007-ben indította el a kereskedelmi tárgyalásokat, de az egyeztetéseket 2013-ban felfüggesztették. A tárgyalások 2022-ben újraindultak. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ursula von der Leyen ezt akarja Indiától. Az Európai Unió India legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú áruforgalom a 2023–24-es pénzügyi évben elérte a 135 milliárd dollárt.

India a hírek szerint azt tervezi, hogy az Európai Unióból importált autók vámját a jelenlegi akár 110 százalékról 40 százalékra csökkenti.

A Reuters értesülései szerint az indiai kormány beleegyezett abba is, hogy azonnal mérsékli a 27 tagállamból származó, 15 ezer eurónál magasabb árú autók adóját. Ez az adókulcs idővel tíz százalékra csökkenne, megkönnyítve az európai autógyártók, például a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW belépését az indiai piacra.

Az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalán megosztott videóhoz azt írta:

Életem egyik legnagyobb megtiszteltetése, hogy díszvendégként jelen lehetünk a köztársaság napja ünnepségen. Egy sikeres India stabilabbá, virágzóbbá és biztonságosabbá teszi a világot, ami mindannyiunk számára hasznot fog hajtani.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

