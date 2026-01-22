Ursula von dr Leyenszavazáselfogadottság

Az európaiak többsége elutasítja Ursula von der Leyent

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság vezetője ellen. Kutatás született arról, hogy Ursula von der Leyen elutasítottsága növekszik.

Sipos Péter
2026. 01. 22. 6:32
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Forrás: AFP
A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen ellen. A magyarok 53 százaléka kedvezőtlen véleménnyel van a német politikusról, így azok a hazai EP-képviselők, akik nem támogatják az indítványt, Brüsszel oldalára állnak a magyarokkal szemben, írja a Századvég.

Ursula von der Leyen elutasítottsága egyre magasabb
Ursula von der Leyen elutasítottsága egyre magasabb. Fotó: AFP

A Patrióták Európáért pártcsalád bizalmatlansági indítványt adott be Ursula von der Leyen ellen, többek között azért, mert az Európai Parlament jóváhagyása nélkül írta alá a Mercosur kereskedelmi megállapodást. 

Az Európai Bizottság elnöke az EU jövője szempontjából meghatározó kérdésekben – orosz–ukrán háború, versenyképesség, migráció – következetesen a közösség érdekeivel ellentétes álláspontot képvisel, így egyre többen kritikusak a munkájával szemben. Sokatmondó, hogy az Európai Parlamentben fél év alatt négy bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek Von der Leyen ellen.

Ursula von der Leyen növekvő elutasítottsága szembetűnő

A növekvő elégedetlenség nemcsak az uniós képviselők, de a lakosság körében is tapasztalható. A Századvég legfrissebb Európa Projekt-kutatásának eredményei alapján, a magyarok több mint fele (53 százaléka) kedvezőtlen véleménnyel van Ursula von der Leyenről, és a válaszadóknak csak kevesebb mint harmada (30 százaléka) kedveli a brüsszeli politikust.

Ursula von der Leyen elfogadottsági aránya a Századvég mérése alapján
Ursula von der Leyen elfogadottsági aránya a Századvég mérése alapján

A német képviselő megítélése az EU egészében sem sokkal kedvezőbb: másfélszer annyi (38 százalék) uniós polgár van rossz véleménnyel Von der Leyenről, mint aki kedvezővel (24 százalék), és az elutasítók aránya a tagállamok kétharmadában meghaladja a támogatókét. A politikus számai ráadásul folyamatosan romlanak; az első vizsgált évben még 32 százalék volt kedvezőtlen és 26 százalék kedvező véleménnyel róla.

A kutatás eredményei alapján tehát kijelenthető, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványa az európaiak relatív, és a magyarok abszolút többségének elvárásaival egybevág.

Azok a hazai EP-képviselők pedig, akik nem támogatják az indítványt, nemcsak a Patriótákkal, hanem a józan ésszel és a választóikkal is szembemennek.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Nagy István
Mercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

