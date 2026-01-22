A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen ellen. A magyarok 53 százaléka kedvezőtlen véleménnyel van a német politikusról, így azok a hazai EP-képviselők, akik nem támogatják az indítványt, Brüsszel oldalára állnak a magyarokkal szemben, írja a Századvég.
Az európaiak többsége elutasítja Ursula von der Leyent
A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság vezetője ellen. Kutatás született arról, hogy Ursula von der Leyen elutasítottsága növekszik.
A Patrióták Európáért pártcsalád bizalmatlansági indítványt adott be Ursula von der Leyen ellen, többek között azért, mert az Európai Parlament jóváhagyása nélkül írta alá a Mercosur kereskedelmi megállapodást.
Az Európai Bizottság elnöke az EU jövője szempontjából meghatározó kérdésekben – orosz–ukrán háború, versenyképesség, migráció – következetesen a közösség érdekeivel ellentétes álláspontot képvisel, így egyre többen kritikusak a munkájával szemben. Sokatmondó, hogy az Európai Parlamentben fél év alatt négy bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek Von der Leyen ellen.
Ursula von der Leyen növekvő elutasítottsága szembetűnő
A növekvő elégedetlenség nemcsak az uniós képviselők, de a lakosság körében is tapasztalható. A Századvég legfrissebb Európa Projekt-kutatásának eredményei alapján, a magyarok több mint fele (53 százaléka) kedvezőtlen véleménnyel van Ursula von der Leyenről, és a válaszadóknak csak kevesebb mint harmada (30 százaléka) kedveli a brüsszeli politikust.
További Külföld híreink
A német képviselő megítélése az EU egészében sem sokkal kedvezőbb: másfélszer annyi (38 százalék) uniós polgár van rossz véleménnyel Von der Leyenről, mint aki kedvezővel (24 százalék), és az elutasítók aránya a tagállamok kétharmadában meghaladja a támogatókét. A politikus számai ráadásul folyamatosan romlanak; az első vizsgált évben még 32 százalék volt kedvezőtlen és 26 százalék kedvező véleménnyel róla.
A kutatás eredményei alapján tehát kijelenthető, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványa az európaiak relatív, és a magyarok abszolút többségének elvárásaival egybevág.
Azok a hazai EP-képviselők pedig, akik nem támogatják az indítványt, nemcsak a Patriótákkal, hanem a józan ésszel és a választóikkal is szembemennek.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hidvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben
Bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyenről.
Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik
Az Európai Parlament szavaz.
Orbán Viktor aláírta: itt van Magyarország álláspontja a Béketanácsról
Megjelent a határozat.
Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán
Kristalina Georgieva szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hidvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben
Bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyenről.
Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik
Az Európai Parlament szavaz.
Orbán Viktor aláírta: itt van Magyarország álláspontja a Béketanácsról
Megjelent a határozat.
Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán
Kristalina Georgieva szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!