Ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

Március 12-én utalja a Magyar Államkincstár a nyugdíjat, az év további részében pedig az alább időpontokban érkezik a bankszámlákra a járandóság:

április: április 10. (péntek)

május: 12. (kedd)

június: 12. (péntek)

július: 10. (péntek)

augusztus: 12. (szerda)

szeptember: 11. (péntek)

október: 12. (hétfő)

november: 12. (csütörtök)

december: 2. (szerda)

A családi pótlék esetében pedig így néz ki az utalási naptár:

március: április 2.

április: május 5.

május: június 2.

június: július 2.

július: augusztus 4.

augusztus: augusztus 24.

szeptember: október 2.

október: november 3.

november: december 2.

december: 2027. január 5.

A napokban érkezhet az ellátottak utazási utalványa is, amelyet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.