Ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

Március 12-én utalja a Magyar Államkincstár a nyugdíjat, az év további részében pedig az alább időpontokban érkezik a bankszámlákra a járandóság:
- április: április 10. (péntek)
- május: 12. (kedd)
- június: 12. (péntek)
- július: 10. (péntek)
- augusztus: 12. (szerda)
- szeptember: 11. (péntek)
- október: 12. (hétfő)
- november: 12. (csütörtök)
- december: 2. (szerda)
A családi pótlék esetében pedig így néz ki az utalási naptár:
- március: április 2.
- április: május 5.
- május: június 2.
- június: július 2.
- július: augusztus 4.
- augusztus: augusztus 24.
- szeptember: október 2.
- október: november 3.
- november: december 2.
- december: 2027. január 5.
A napokban érkezhet az ellátottak utazási utalványa is, amelyet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be.
Az ellátottak utazási utalványa a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 százalékos kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít.
