Ekkor érkezik a márciusi nyugdíj

Néhány nap múlva érkezik a nyugdíjasok márciusi járandósága a bankszámlákra, de a napokban érkezhet az ellátottak utazási utalványa is.

Munkatársunktól
2026. 03. 04. 9:49
Fotó: Huszár Márk
Március 12-én utalja a Magyar Államkincstár a nyugdíjat, az év további részében pedig az alább időpontokban érkezik a bankszámlákra a járandóság:

  • április: április 10. (péntek)
  • május: 12. (kedd)
  • június: 12. (péntek)
  • július: 10. (péntek)
  • augusztus: 12. (szerda)
  • szeptember: 11. (péntek)
  • október: 12. (hétfő)
  • november: 12. (csütörtök)
  • december: 2. (szerda)

A családi pótlék esetében pedig így néz ki az utalási naptár:

  • március: április 2.
  • április: május 5.
  • május: június 2.
  • június: július 2.
  • július: augusztus 4.
  • augusztus: augusztus 24.
  • szeptember: október 2.
  • október: november 3.
  • november: december 2.
  • december: 2027. január 5.

A napokban érkezhet az ellátottak utazási utalványa is, amelyet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be. 

Az ellátottak utazási utalványa a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90 százalékos kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra jogosít.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

