Bokros Lajos megszüntetné a 13. és a 14. havi nyugdíjat

Ha megszorításokról van szó, mindenkiben Bokros Lajos neve ötlik fel elsőként, nem véletlen, hogy a volt szocialista pénzügyminiszter legújabban a Tisza Párt környékén jelent meg. Ennek megfelelően úgy támadta a nyugdíjrendszert, ahogy arra csak Magyar Péterék eltitkolt, de kiszivárgott gazdasági csomagja képes – írja a cikkében az Ellenpont. Bokros rögtön azzal kezdi reformterveit, hogy a baloldal által folyamatosan követelt, de a magyar nyugdíjasok számára kifejezetten előnytelen úgynevezett svájci indexálást reklámozza.

Bokros Lajos eltörölné a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kormány 2010 óta már nem félig a nominális keresetek nettó növekedéséhez, félig az inflációhoz, hanem teljes mértékben csak az inflációhoz igazítva korrigálja a nyugellátások összegét. Ez azért fontos változás, mert egy jelentős válság idején, mint a gazdasági világválság vagy a Covid volt, ez a nyugdíjak értékének jelentős csökkenését hozná.

A lap emlékeztet, Bokros Lajos rögtön ezután közölte, hogy a nyugdíjak növekedését garantáló 13. havi ellátást – így a 14. havi nyugdíjat is – eltörölné. Vagyis újra a svájci indexálását vezetné be, és eltörölné a 13–14. havi nyugdíjat, ezzel duplán kárt okozva a nyugdíjasoknak.

A 13. havi nyugdíjnál az a fő szempont, hogy egyrészt senki nem fizetett 13 hónapig nyugdíjjárulékot, márpedig, a nyugdíjak azok csak egymáshoz arányukat tekintve függenek attól, hogy ki mennyit fizetett be, valójában azoknak az abszolút értéke egy adott időpontban attól kell hogy függjön, hogy ma a dolgozó korosztályok mennyit fizetnek be

– jelentette ki Bokros.

Bár azt még Bokros is elismeri, hogy a 13. havi nyugdíj és az inflációs kompenzációs mechanizmus képes kiváltani a svájci indexálást, azonban a Tisza szakértője ennek ellenére is elvenné a 13. – és azóta már a 14. – havi nyugdíjat, ahogy az amúgy a Tisza Párt kiszivárgott csomagjából már ismert. Ez tehát egyértelműen egy újabb súlyos megszorítás terve – hangsúlyozza az Ellenpont.

Folyamatosan a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörléséről beszél

Nem ez az első eset, hogy Bokros megosztja gondolatait a 13. havi nyugdíj eltörléséről. A lap emlékeztet, hogy 2024 novemberében az Új Alternatíva Párt rendezvényén tartott előadásában is arról beszélt a mostanában a Tisza Párt hátországában feltűnő Bokros Lajos, hogy a 13. havi nyugdíj gazdasági értelemben nonszensz. Szemrehányóan és némi cinizmussal úgy fogalmazott, hogy csak azoknak adna 13. havi nyugdíjat, akik korábban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizettek be. Vagyis értelemszerűen senkinek:

Ki az, aki ebben az országban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett? Mert aki tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett, annak jár a 13. havi nyugdíj

– fogalmazott Bokros, majd hozzátette:

Ezt nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választás nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat.

Ezután tavaly októberben, a Belvárosi Szabadegyetemen – összhangban egyébként a Tisza-csomaggal – arról értekezett, hogy vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.

Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot. És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer, hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik, hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit, és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve kétszerannyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok vagy szegény egyébként. Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.

Véleményét más, Tisza Párthoz közeli szakértők is osztják

Petschnig Mária Zita arról beszélt, hogy a 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy plusz juttatás, tehát azt másképp kellene elosztani: mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlagnyugdíjat. És akkor az alacsony nyugdíjjal rendelkezők kapnak egy nagyobb összeget, és a magasabb nyugdíjjal rendelkezők egy kisebbet ahhoz képest. Surányi György – aki elárulta magáról, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel, és aki a Tisza csomag egyik szerzője – kinyilvánította, hogy szerinte semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. A volt jegybankelnök elmondta, hogy ő „földhözragadt”, és mindig 12 havit fizetett.