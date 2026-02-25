GVHszabályszegésbírság

Ismert mobiltartozék-értékesítőre csapott le a versenyhatóság

Több szabálytalanságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal az egyik hazai, mobiltelefon-tartozékok értékesítésével foglalkozó vállalakozásnál. A versenyhatóság tájékoztatása szerint a cég mintegy két és fél éven át tanúsított jogsértő magatartást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 9:45
illusztráció Fotó: Németh András Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csaknem ötvenmilliós, egészen pontosan 49,9 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Mobilredfox Kft.-re, mert a mobiltelefontokok és -tartozékok forgalmazására specializálódott cég akciótartási gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok mutatkoztak. A versenyhatóság szerdai közlése szerint a vállalkozás elismerte a jogsértést, és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Illusztráció egy német mobiltelefon üzlet, versenyhatóság
A versenyhatóság  2024 őszén indított eljárást a Mobilredfox Kft.-vel szemben. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Julian Stratenschulte

Súlyos hiányosságokat állapított meg a versenyhatóság

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 őszén indított eljárást a Mobilredfox Kft.-vel szemben, amelyben a GVH a cég weboldalán megjelenő árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatot vizsgálta. A nemzeti versenyhatóság gyanúja az volt, hogy a vállalkozás gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok tapasztalhatók. Ilyen volt például a 

  • megtévesztő akciók, 
  • az eredeti árként megjelölt árak (áthúzott árak) gyakori, akár napi, véletlenszerű módosítása, 
  • belső szabályok hiánya az eredeti, illetve akciós árak alkalmazására.

A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott, a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Kiderült, hogy a Mobilredfox Kft. 2023. március 9-től 2025. augusztus 19-ig olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményről, annak létéről, mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.

 

Az About You eddig több mint egymilliárdot fizetett a magyaroknak a megtévesztő akciói miatt

A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést, és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindemellett a cég átfogó vállalásokat is tett az akciótartási gyakorlatának fejlesztése érdekében. Ezeket a GVH Versenytanácsa kötelezően előírta számára, a végrehajtásukat pedig a versenyhatóság szükség esetén utóellenőrzés keretében értékeli majd. Mindezeket mérlegelve 

a GVH Versenytanácsa 49,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A GVH újfent felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy 2022 májusa óta a hazai kereskedőnek is egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. A nemzeti versenyhatóság ezért az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a vállalkozások árfeltüntetési gyakorlatára. 

A CCC és az Answear átfogó vállalásokat tett a GVH eljárásának eredményeként, az About You viszont összességében több mint egymilliárd forintot fizet a magyaroknak a megtévesztő akciók miatt – emlékeztetett a versenyhatóság.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.