Ismert mobiltartozék-értékesítőre csapott le a versenyhatóság

Csaknem ötvenmilliós, egészen pontosan 49,9 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Mobilredfox Kft.-re, mert a mobiltelefontokok és -tartozékok forgalmazására specializálódott cég akciótartási gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok mutatkoztak. A versenyhatóság szerdai közlése szerint a vállalkozás elismerte a jogsértést, és lemondott a jogorvoslati jogáról.
Súlyos hiányosságokat állapított meg a versenyhatóság
A Gazdasági Versenyhivatal 2024 őszén indított eljárást a Mobilredfox Kft.-vel szemben, amelyben a GVH a cég weboldalán megjelenő árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatot vizsgálta. A nemzeti versenyhatóság gyanúja az volt, hogy a vállalkozás gyakorlatában rendszerszintű hiányosságok tapasztalhatók. Ilyen volt például a
- megtévesztő akciók,
- az eredeti árként megjelölt árak (áthúzott árak) gyakori, akár napi, véletlenszerű módosítása,
- belső szabályok hiánya az eredeti, illetve akciós árak alkalmazására.
A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott, a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Kiderült, hogy a Mobilredfox Kft. 2023. március 9-től 2025. augusztus 19-ig olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményről, annak létéről, mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.
A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a jogsértést, és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindemellett a cég átfogó vállalásokat is tett az akciótartási gyakorlatának fejlesztése érdekében. Ezeket a GVH Versenytanácsa kötelezően előírta számára, a végrehajtásukat pedig a versenyhatóság szükség esetén utóellenőrzés keretében értékeli majd. Mindezeket mérlegelve
a GVH Versenytanácsa 49,9 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
A GVH újfent felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy 2022 májusa óta a hazai kereskedőnek is egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. A nemzeti versenyhatóság ezért az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a vállalkozások árfeltüntetési gyakorlatára.
