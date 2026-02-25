Egy friss elemzés szerint az ukrajnai gyerekek életükből összesen már mintegy hat hónapot töltöttek légiriadó alatt, miközben a háború átlépte a negyedik évét. A Save the Children a hivatalos szirénaadatok alapján arra jutott, hogy 2022 februárja, a teljes körű orosz invázió kezdete óta egy ukrajnai gyermek átlagosan körülbelül négyezer órányi légiriadót élt át, ami több mint öt és fél hónapnyi folyamatos készültségnek felel meg – számolt be az Origo.
Szirénák alatt felnőni: milyen árat fizetnek a gyerekek a háborúért? + videó
A háború ötödik évében Ukrajnában gyerekek millióinak mindennapjaihoz tartozik hozzá a légiriadó. Életüket a szirénák, a dróntámadások és a robbanások miatti állandó készenlét szabja meg. Vannak olyanok, akiknek ez jelenti az egyetlen ismert valóságot: a riasztások félbeszakítják az alvást, a tanulást és a játékot. Szülői beszámolók szerint a robbanások hangja tartós szorongást vált ki, a gyerekek idegrendszere kimerül. Bár nincs közük a fegyveres konfliktushoz, mégis ők viselik annak egyik legsúlyosabb következményét. A folyamatos fenyegetettség nemcsak a hétköznapokat alakítja át, hanem hosszan tartó lelki terhet is ró egy egész generációra.
2025 második felében tovább romlott a helyzet: Oroszország fokozta légi támadásait, és több mint kétszáz százalékkal növelte a civilek ellen bevetett drónok számát az Armed Conflict Location & Event Data adatai szerint. Ennek következtében gyakorlatilag Ukrajna egyetlen régiója sem maradt mentes a légiriadóktól és az orosz csapásoktól – írja az Independent.
A legnagyobb terhelés a kijevi régióban és a frontvonalhoz közeli térségekben élő gyerekeket érte: 2022 februárja óta mintegy hétezer órányi riasztást kellett átvészelniük, ami nagyjából kilenc és fél hónapnak felel meg.
A légiriadók sok helyen naponta többször is megszólalnak, ami arra kényszeríti a családokat, hogy pincékbe, metróállomásokra vagy más óvóhelyekre húzódjanak. Ezeken a helyeken gyakran nem biztosított a megfelelő hozzáférés az ivóvízhez, az áramhoz és a fűtéshez.
A háborús kimerültség miatt egyes családok nem mindig mennek le a biztonságosabb, mélyebb óvóhelyekre, hanem az épületen belüli folyosókon vagy fürdőszobákban keresnek menedéket.
A riasztások néhány perctől akár több órán át is tarthatnak, és gyakran késő este vagy éjszaka szólalnak meg – az esetek mintegy fele ilyenkor történik.
Ez megnehezíti az iskolába járást, és súlyosan megzavarja a gyerekek alvását.
A jótékonysági szervezetek és a szülők attól tartanak, hogy a folyamatos fenyegetettség súlyos pszichés terhet ró a gyerekekre.
Szülői beszámolók szerint a robbanások hangja állandó szorongást vált ki: a gyerekek aggódnak, idegessé válnak, idegrendszerük kimerül. A Save the Children ukrajnai igazgatója hangsúlyozta, hogy bár a gyerekeknek nincs szerepük a háborúban, mégis ők fizetik meg érte az egyik legnagyobb árat.
A négy éve tartó teljes körű háború számos gyereket szakított el otthonától és iskolájától, sokan elveszítették szeretteiket, és mindennapjaikat a légiriadók, drónok és robbanások okozta félelem határozza meg. Vannak olyan gyerekek is, akiknek a háborús valóság az egyetlen ismert világ: számukra a légiriadó a mindennapok része, amely megszakítja az alvást, a tanulást és a játékot, és állandó, életveszélyes fenyegetést jelez.
Borítókép: Gyermekcipők elhelyezésével járó tiltakozó akció az orosz–ukrán háború évfordulóján (Fotó: AFP)
