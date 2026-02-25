Szirénák alatt felnőni: milyen árat fizetnek a gyerekek a háborúért? + videó

A légiriadók sok helyen naponta többször is megszólalnak, ami arra kényszeríti a családokat, hogy pincékbe, metróállomásokra vagy más óvóhelyekre húzódjanak. Ezeken a helyeken gyakran nem biztosított a megfelelő hozzáférés az ivóvízhez, az áramhoz és a fűtéshez.

Almost all these little kids knew only the war since they are born.

The shelters are so cold that they have to keep their jackets for sleep.

💔

A háborús kimerültség miatt egyes családok nem mindig mennek le a biztonságosabb, mélyebb óvóhelyekre, hanem az épületen belüli folyosókon vagy fürdőszobákban keresnek menedéket.

“Mom, are we going to stay in the shelters until we destroy Russia?”



"Mom, are we going to stay in the shelters until we destroy Russia?"

What kind of people will these children become—the ones who've spent a quarter of their school year underground, curled up on mattresses in corners, doing homework between air raids? Children who fall asleep to…

A riasztások néhány perctől akár több órán át is tarthatnak, és gyakran késő este vagy éjszaka szólalnak meg – az esetek mintegy fele ilyenkor történik.

Ez megnehezíti az iskolába járást, és súlyosan megzavarja a gyerekek alvását.

In the midst of war, many Ukrainian children are experiencing a very different childhood - far from the one they deserve. It is not the childhood that the modern world should give them, and it is not the childhood that any child should experience. Children are very susceptible,…

A jótékonysági szervezetek és a szülők attól tartanak, hogy a folyamatos fenyegetettség súlyos pszichés terhet ró a gyerekekre.