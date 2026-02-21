Ukrajnában a gyerekek hetekig réteges ruházatban és hálózsákban aludtak olyan otthonokban, ahol sem áram, sem fűtés nem volt – mondta Olena Zelenszka ukrán first lady az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) előtt – írja az Origo.
Megtört gyerekkorok Ukrajnában – a háborúban felnövő nemzedék sorsa
Ukrán gyermekek millióinak mindennapjait továbbra is a háború következményei határozzák meg: sokan fűtés és áram nélkül élnek, miközben az elmúlt négy évben több száz gyermek életét vesztette, és ezrek sebesültek meg. Olena Zelenszka ukrán first lady az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előtt ismertette a megrázó adatokat, beszélt a gyerekeket érő súlyos lelki terhekről, valamint az elhurcolt kiskorúak helyzetéről is.
Zelenszka a testület februári plenáris ülésén, online kapcsolaton keresztül felszólalva arról beszélt, hogy egyes lakóépületekben legfeljebb 10 Celsius-fok volt. A szülők éjszakára meleg vizes palackokat helyeztek gyermekeik mellé – közölte az EESC szerdai tájékoztatása.
Az ülést Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulója előtt tartották, és a háború gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hosszú távú hatásaira – a traumára, a sérülésekre, a kényszerű elvándorlásra és az oktatás megszakadására – összpontosított.
Zelenszka elmondta: az elmúlt négy évben 684 gyermek vesztette életét, és több mint kétezren megsérültek.
A vita során ismertetett adatok szerint – az UNICEF-re hivatkozva – a gyerekek 73 százaléka nem érzi magát biztonságban, 54 százalékuk pedig szomorúságról számolt be – számolt be a The Brussels Times.
A gyermekek mintegy 43 százaléka súlyos lelki megterheléssel küzd, ideértve a szorongást, a félelmet és a koncentrációs nehézségeket.
Zelenszka föld alatti infrastruktúra kiépítését sürgette annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között tanulhassanak. Hozzátette: alapítványa az UNICEF-fel és más szervezetekkel együttműködve pszichológiai segítséget és rehabilitációs támogatást nyújt.
Az EESC közlése szerint a helyzet „még súlyosabb” az Oroszország által elhurcolt, közel 20 ezer ukrán gyermek esetében.
Baiba Tavaresa, az Európai Külügyi Szolgálat Ukrajna-osztályának vezetője elmondta: az ukrán gyermekek hazatérése továbbra is az EU egyik legfontosabb prioritása, és ez az elkötelezettség a jövőben is fennmarad. Hozzátette: az Európai Unió, Ukrajna és Kanada tavasszal nemzetközi csúcstalálkozót szervez az elhurcolt ukrán gyermekek visszatérésének ügyében.
A vitában felszólalt Yaruna Bohun ukrán diák is, aki arról beszélt, miként próbál beilleszkedni menekültként, miközben szülei Ukrajnában maradtak – közölte az EESC. Olha Fozekosh, Belgiumban dolgozó ukrán pedagógus arról számolt be, hogy a háború hatásai egyértelműen látszanak az Ukrajnából elmenekült gyerekeken.
Példaként említett egy tanulót, aki felhagyott a kézműveskedéssel, és azt mondta: „belül üresnek” érzi magát.
Séamus Boland, az EESC elnöke kijelentette: a bizottság „mindaddig Ukrajna és annak jövője mellett áll, ameddig szükséges”, és támogatást sürgetett annak érdekében, hogy az ukrán gyermekek biztonságos és méltó körülmények között nőhessenek fel.
Zelenszkij felesége nem veti meg a luxust sem
Miközben az ukrán first lady a háború következményeiről és a gyermekeket érő megpróbáltatásokról beszélt a nemzetközi fórumon, személye korábban más összefüggésben is a figyelem középpontjába került. Az elmúlt években több sajtóbeszámoló foglalkozott megjelenésével és életkörülményeivel.
Nyilvános szereplésein több alkalommal viselt drága designer ruhákat, és korábban írtak egy jelentős összegű párizsi vásárlásáról is.
Az ukrán first lady ingatlanügyei kapcsán is megjelentek információk: felmerült egy dubaji lakás híre, illetve egy olaszországi, Forte dei Marmi üdülőhelyen található villa, amely egy cég tulajdonában van, és amelynek tulajdonosi hátterét Olena Zelenszkához kötik.
Borítókép: Gyerek Kijevben az orosz–ukrán háború idején (Fotó: AFP)
