Megtört gyerekkorok Ukrajnában – a háborúban felnövő nemzedék sorsa

Zelenszka a testület februári plenáris ülésén, online kapcsolaton keresztül felszólalva arról beszélt, hogy egyes lakóépületekben legfeljebb 10 Celsius-fok volt. A szülők éjszakára meleg vizes palackokat helyeztek gyermekeik mellé – közölte az EESC szerdai tájékoztatása.

‼️ REGARDEZ ces enfants ! Ils vont à l’école SANS CHAUFFAGE, à - 20 degrés, sous les bombes de Poutine. Imaginez vos enfants. Vos petites soeurs. Vos nièces et vos cousins. C’est INHUMAIN ce qui se passe en Ukraine ! pic.twitter.com/SJRpjD4G77 — Le Zelenskyste 🇫🇷🇺🇦 (@VolodimirZelen1) February 2, 2026

Az ülést Oroszország teljes körű inváziójának negyedik évfordulója előtt tartották, és a háború gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hosszú távú hatásaira – a traumára, a sérülésekre, a kényszerű elvándorlásra és az oktatás megszakadására – összpontosított.

The Russian war through the eyes of Ukrainian children…



Tell me, why did they attack us? Isn’t their own land enough for them? Why do they want to destroy us? pic.twitter.com/IU67jhqlbW — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) February 14, 2026

Zelenszka elmondta: az elmúlt négy évben 684 gyermek vesztette életét, és több mint kétezren megsérültek.

A vita során ismertetett adatok szerint – az UNICEF-re hivatkozva – a gyerekek 73 százaléka nem érzi magát biztonságban, 54 százalékuk pedig szomorúságról számolt be – számolt be a The Brussels Times.