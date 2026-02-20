Szívszorító felvétel egy kárpátaljai édesanyáról, aki 37 éves fiát vesztette el a háborúban + videó

– Ti, akik relativizáljátok a háború borzalmait, azt kérem, hogy nézzetek a háborúban elhunyt Mihály édesanyának a szemébe! Nézzetek bele a tekintetébe, és mondjátok a szemébe, hogy a háború csak rémhír – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Mondjátok neki, hogy az is csak rémhír, hogy elvesztette a 37 éves fiát a háborúban.

– Mondjátok el neki, hogy szerintetek nem halnak meg naponta apák és fiúk ezrei a fronton. Mondjátok meg ennek a kárpátaljai magyar asszonynak, hogy a halálos háború csak politikai riogatás – közölte a Fidesz fővárosi vezetője.

Szentkirályi Alexandra tavaly decemberben találkozott a kárpátaljai Császlócon egy édesanyával, akinek a fia meghalt a háborúban.

– Soha nem fogom elfelejteni azt a beszélgetést, azt a néma, fojtogató fájdalmat. Mert a háború kegyetlensége nem riogatás. Nem félelemkeltés. Hanem a szívbemarkoló, kíméletlen valóság. A fiát nem messze a magyar határtól, az utcán kapták el.

Másnap kényszersorozták, és ő már soha nem térhetett haza a frontról

– idézte fel a frakcióvezető.

Az édesanya megtörten, elcsukló hangon mesélte el: neki kellett eltemetnie a háborúban értelmetlenül elvesztett gyermekét. Egy szülő számára nincs ennél súlyosabb kereszt – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: a háború a legkegyetlenebb valóság, akkor is, ha óriási erők dolgoznak rajta, hogy mindezt elbagatellizálják. Magyar Péterék azért háborodnak fel és azért nem akarnak erről beszélni, mert Brüsszelből a néppárti vezetőik azt várják, hogy Ukrajnát támogassák a háború folytatásában.

Ezért inkább azt mondják, hogy a háború csak riogatás. De sajnos a fronton ez a riogatás már milliók életébe került, mert ott nem lehet nem tudomást venni a háború borzalmairól. Ott csak a valóság marad.

– Ezért nem szabad kockáztatnunk! A Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Szentkirályi Alaxandra, aki bemutatta beszélgetését az édesanyával.