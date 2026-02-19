Orbán Viktor: Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések

Orbán Viktor kijelentette: egy országnak káoszt okozni vagy megkísérelni, hogy káoszt okozzanak az energiaellátás területén, az egy ellenséges lépés. Hogy minden erővel bele akarnak bennünket húzni olyan pénzügyi kötelezettségekbe a többi uniós országgal együtt, amelyet mi nem akarunk vállalni, az is egy ellenséges lépés. Az, hogy megpróbálják elérni, hogy az Európai Unió szankciókkal leválassza Magyarországról az olcsó orosz energiát, az Magyarországgal szemben ellenséges lépés”.

Fotó: MTI

Orbán Viktor kérdésre válaszolva úgy értékelt: az ukrán–magyar kapcsolatok ma azért élesek, mert az ukránok úgy gondolják, hogy mindenki, aki őket nem támogatja, az ellenségük. Ugyanakkor hangsúlyozta: amint vége a háborúnak, ez a dimenzió megszűnik és vissza lehet térni a normális, békebeli, diplomáciai, gazdasági és egyéb kapcsolatokhoz. Kijelentette:

Mindennek, így az ukrán–magyar viszonynak is a béke a kulcsa, amíg azonban a háború fönnáll, addig nem lát esélyt a kapcsolatok rendezésére.

Azt is mondta: Ukrajna nyíltan beavatkozott a magyar választásokba és be is fog avatkozni a következő napokban is. A választás egyik tétjének ezért azt nevezte, hogy ukránbarát kormány lesz-e, viszik-e a magyarok pénzét, később a magyar fegyvereket és a magyar fiatalokat a háborúba vagy sem.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)