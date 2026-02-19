Orbán ViktorWashingtonválasztás

Orbán Viktor: Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések

Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések. Erről beszélt Orbán Viktor csütörtökön, a Béketanács első ülése után Washingtonban tartott sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 23:59
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor kijelentette: egy országnak káoszt okozni vagy megkísérelni, hogy káoszt okozzanak az energiaellátás területén, az egy ellenséges lépés. Hogy minden erővel bele akarnak bennünket húzni olyan pénzügyi kötelezettségekbe a többi uniós országgal együtt, amelyet mi nem akarunk vállalni, az is egy ellenséges lépés. Az, hogy megpróbálják elérni, hogy az Európai Unió szankciókkal leválassza Magyarországról az olcsó orosz energiát, az Magyarországgal szemben ellenséges lépés”.

Washington, 2026. február 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón Washingtonban 2026. február 19-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor elmondta, amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések
Fotó: MTI

Orbán Viktor kérdésre válaszolva úgy értékelt: az ukrán–magyar kapcsolatok ma azért élesek, mert az ukránok úgy gondolják, hogy mindenki, aki őket nem támogatja, az ellenségük. Ugyanakkor hangsúlyozta: amint vége a háborúnak, ez a dimenzió megszűnik és vissza lehet térni a normális, békebeli, diplomáciai, gazdasági és egyéb kapcsolatokhoz. Kijelentette: 

Mindennek, így az ukrán–magyar viszonynak is a béke a kulcsa, amíg azonban a háború fönnáll, addig nem lát esélyt a kapcsolatok rendezésére.

Azt is mondta: Ukrajna nyíltan beavatkozott a magyar választásokba és be is fog avatkozni a következő napokban is. A választás egyik tétjének ezért azt nevezte, hogy ukránbarát kormány lesz-e, viszik-e a magyarok pénzét, később a magyar fegyvereket és a magyar fiatalokat a háborúba vagy sem.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.