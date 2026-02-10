Szétszakított családok, kényszersorozás, nyomor, kilátástalanság és halál – ilyen a háború igazi arca

A válság leginkább a legkiszolgáltatottabbakat sújtja. Beszámolók szerint egyes családok irodákban keresnek menedéket a hideg elől, mások naponta akkumulátorral járják a várost, hogy áramot találjanak életfenntartó készülékekhez. Idős emberek meleg vizes palackokkal próbálják átvészelni az éjszakákat, sokan pedig attól tartanak, hogy nem élik túl a telet.

A hidegnek már halálos áldozatai is vannak.

Russia continues to strike Ukraine's energy system during the cold winter days. Critical damage to Kyiv’s Darnytsia Thermal Power Plant from one of Russia’s attacks is so severe that restoring service will be impossible for months.

This is terror – and it must be stopped. pic.twitter.com/feNlENggJZ — Ukraine in Slovenia (@UKRinSLO) February 10, 2026

Közben a harcok sem csillapodnak. Harkivban egy orosz támadásban több ember életét vesztette és megsérült, Kijevet pedig ismét rakéták és drónok érték el. A főváros lakói gyakran a metróállomásokon töltik az éjszakát.

The metro in Kyiv tonight 💔 Due to the massive shelling of all cities in Ukraine, many residents of the capital chose the metro as a shelter on the night of December 6. russia used ballistic missiles, aeroballistic missiles, cruise missiles, and drones in an attempt to hit… pic.twitter.com/7yuHDdJqEG — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) December 6, 2025

Családok, gyerekek és idősek hálózsákokkal, takarókkal és matracokkal húzódnak a föld alá, miközben a felszínen támadások zajlanak és mínuszokba süllyed a hőmérséklet.

A háború a katonákat is súlyosan megviseli. A fizikai sebek mellett mind gyakoribbak a tartós pszichés következmények. A harctéren megélt események örök traumát okoznak.