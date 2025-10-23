Orbán ViktorKossuth térCÖF

Brüsszel úgy döntött, háborúba megy

Brüsszel háborúba megy, a háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth téren. A kormányfő hozzátette: ezt elegánsan a hajlandók koalíciójának nevezik, akik készek másokat elküldeni meghalni, még több fegyvert és pénzt küldeni Ukrajnába, saját háborújukként kezelve a konfliktust.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 16:00
Fotó: Csudai Sándor
Büsszel úgy döntött, háborúba megy, a háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott állami ünnepségen a Kossuth téren csütörtökön.

Így vonult a Békemenet a Kossuth térre, meghallgatni Orbán Viktor ünnepi beszédét. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtókommunikációs Főosztály

Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott: ezt a háborús szövetséget utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik.

Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az orosz–ukrán háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig

– tette hozzá a kormányfő. Úgy értékelt: ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha nem gáncsolnák, már béke lenne – hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Aki behódol Brüsszelnek...

Mint fogalmazott:  aki Brüsszellel egyezkedik, az behódolt a migrációnak és a háborús terveknek.

Európai Unió igen, Brüsszel nem

– jelentette ki.

A kormányfő úgy értékelt: az európai népek együttműködése századok óta a legnagyszerűbb gondolat, mégis brüsszeli elnyomás lett belőle.

Orbán Viktor a színpadon Fotó: Kurucz Árpád

„Nem lehet velük megegyezni. Ezek már csak a behódolást ismerik. Aki Brüsszellel egyezkedik, az behódolt. Behódolt a migrációnak és behódolt a háborús terveknek. Nincs arany középút. Európai Unió igen, Brüsszel nem” – fogalmazott.

Orbán Viktor a Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány által szervezett, Budáról a Kossuth térre érkezett Békemenet résztvevői előtt úgy fogalmazott: jövőre meg kell mutatniuk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni, nem enged a zsarolásnak és nem hátrál meg a történelem viharában.

„Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai, és amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a Földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert mi békét akarunk, és szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk” – hangsúlyozta.

