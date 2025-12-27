Egykori csapata is lerótta a kegyeletét Diogo Jota emléke előtt az Anfielden

Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltása érvágás a sérülésektől tizedelt Liverpoolnak, amely a történelmi mélyponton lévő Wolverhamptont fogadja szombaton a Premier League-ben. A találkozónak azonban nem ez, hanem Diogo Jota nyári tragikus balesete ad különös hátteret, miután a portugál játékos mindkét klubban szerepelt és közönségkedvenc volt.

Diogo Jota emlékhelyén rótták le kegyeletüket a Wolverhampton játékosai és vezetői Fotó: Wolverhampton Wanderers

Lerótták kegyeletüket a Farkasok Diogo Jota emléke előtt

Ez lesz az első alkalom, hogy Jota két Premier League-klubja egymással találkozik a portugál halála óta. A 2025. július 3-án hajnalban elhunyt játékos a két klub színeiben összesen 220 meccsen 75 gólt szerzett és 27 gólpasszt adott angol földön.

Premier League

190 meccs, 63 gól, 24 gólpassz

FA Kupa

13 meccs, 6 gól, 3 gólpassz

Ligakupa

17 meccs, 6 gól

A Wolverhampton játékosai és stábja csodálatos gesztust gyakorolt a Liverpool elleni mérkőzésük előtt, amikor ellátogattak az Anfieldre, hogy tisztelegjenek korábbi futballistájuk, Diogo Jota emléke előtt.



