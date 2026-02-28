Slot megmutatta a keserű valóságot, ebben él most a Liverpool

Jó emlékei vannak a Liverpoolnak a West Ham Unitedről az elmúlt években. Bő négy éve, 2021 novemberétől nem fordult elő, hogy a Kalapácsosok legyőzték volna a Vörösöket, még ősszel sem sikerült nekik, pedig akkor – kis túlzással – csak az nem vitte el tőlük a három pontot, aki nem akarta. November végén éppen a West Ham vendégeként zárt le egy hárommeccses vereségsorozatot a Liverpool, ez is kellemes emlék lehet a 2-0-ra végződött találkozóról.

Florian Wirtz kiválása nagy érvágás a Liverpoolnak. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A londoniak akkor sem brillíroztak, és azóta sem, ezért mindössze a 18., azaz kiesést jelentő helyet foglalják el a Premier League-ben. Ugyanakkor a közelmúltból tudnak jó eredményeket felmutatni: a Manchester United győzelmi szériáját ők szakították meg, illetve a legutóbbi fordulóban Tóth Alex csapata, a Bournemouth sem bírt velük. Persze a Liverpool eredményeire sem lehet mostanában panasz, a legutóbbi hat tétmeccséből csak a Manchester Citytől kapott ki szoros mérkőzésen, emellett öt győzelem is összejött. A kiesőzónában vagy a vonal környékén tanyázó csapatok ellen azonban szenvednek Szoboszlai Dominikék, legutóbb, a Nottingham ellenin is csak a hosszabbítás során vitték be a győztes találatot, a játékuk viszont borzalmas volt a találkozó nagy részében. Természetesen ez is terítékre került Arne Slot pénteki sajtótájékoztatóján.

A Premier League keserű valósága

– Nem mondhatom, hogy ne küzdöttünk volna a feljutott csapatok ellen, így tudjuk, mennyire nehéz meccseket nyerni, függetlenül a helyezéstől. De ez nem csak ránk igaz. Ha megnézed a riválisok mérkőzéseit,

nem mi vagyunk az egyetlen csapat, amely néha olyan félidőt játszik, mint mi a Forest ellen. Az ellenfél minősége is számít, elismerés illeti a Forestet. Ez az új valóság a PL-ben: az elmúlt években a topcsapatok fölénye nyilvánvalóbb volt. Most azonban a liga egészében jelen lévő pénzről van szó, és ezeknek a csapatoknak olyan tulajdonosaik vannak, akik tudnak költeni.

Wirtz nélkül, Frimponggal a Liverpool

A novemberi győzelem a West Ham United ellen fontos siker volt, jól játszottunk. Nyertünk, és azóta csak kétszer kaptunk ki, akkor is csak hosszabbításban, ami ebben az idényben nem újdonság számunkra. Talán végre fordult a kocka, hiszen a Forest ellen a hosszabbításban szereztünk gólt – bizakodott a Liverpool vezetőedzője, aki jó és rossz hírt is közölt a sajtótájékoztatón. Mint elmondta, Jeremie Frimpong készen áll a visszatérésre, azonban Florian Wirtz várhatóan nem lesz bevethető. E két fejlemény Szoboszlai Dominik helyzetére is hatással lehet: a magyar játékosnak már nem feltétlen kell jobbhátvédként pályára lépnie, hanem a középpályán szerepelhet, ahonnan Wirtz hiányozni fog.