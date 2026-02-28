LiverpoolWest HamPremier League

Slot megmutatta a keserű valóságot, ebben él most a Liverpool

Az egymás elleni eredményeket tekintve szombat délután kellemes ellenfél érkezik az Anfieldre, a West Ham ugyanis évek óta nyeretlen a Liverpool ellen. Szoboszlai Dominikéknek azonban épp a tabella második felében tanyázó csapatok okozzák a legnagyobb gondokat, és Florian Wirtz hiánya nem könnyíti majd meg a Liverpool dolgát. Tóth Alex és a Bournemouth a Sunderlandet fogadja ma délután, a Premier League 28. fordulójának rangadóját pedig vasárnap az Arsenal játssza a Chelsea-vel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 5:50
Virgil van Dijkot és a Liverpoolt nagy kihívás elé állította a Nottingham Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jó emlékei vannak a Liverpoolnak a West Ham Unitedről az elmúlt években. Bő négy éve, 2021 novemberétől nem fordult elő, hogy a Kalapácsosok legyőzték volna a Vörösöket, még ősszel sem sikerült nekik, pedig akkor – kis túlzással – csak az nem vitte el tőlük a három pontot, aki nem akarta. November végén éppen a West Ham vendégeként zárt le egy hárommeccses vereségsorozatot a Liverpool, ez is kellemes emlék lehet a 2-0-ra végződött találkozóról.

Florian Wirtz kiválása nagy érvágás a Liverpoolnak
Florian Wirtz kiválása nagy érvágás a Liverpoolnak. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A londoniak akkor sem brillíroztak, és azóta sem, ezért mindössze a 18., azaz kiesést jelentő helyet foglalják el a Premier League-ben. Ugyanakkor a közelmúltból tudnak jó eredményeket felmutatni: a Manchester United győzelmi szériáját ők szakították meg, illetve a legutóbbi fordulóban Tóth Alex csapata, a Bournemouth sem bírt velük. Persze a Liverpool eredményeire sem lehet mostanában panasz, a legutóbbi hat tétmeccséből csak a Manchester Citytől kapott ki szoros mérkőzésen, emellett öt győzelem is összejött. A kiesőzónában vagy a vonal környékén tanyázó csapatok ellen azonban szenvednek Szoboszlai Dominikék, legutóbb, a Nottingham ellenin is csak a hosszabbítás során vitték be a győztes találatot, a játékuk viszont borzalmas volt a találkozó nagy részében. Természetesen ez is terítékre került Arne Slot pénteki sajtótájékoztatóján.

A Premier League keserű valósága

– Nem mondhatom, hogy ne küzdöttünk volna a feljutott csapatok ellen, így tudjuk, mennyire nehéz meccseket nyerni, függetlenül a helyezéstől. De ez nem csak ránk igaz. Ha megnézed a riválisok mérkőzéseit, 

nem mi vagyunk az egyetlen csapat, amely néha olyan félidőt játszik, mint mi a Forest ellen. Az ellenfél minősége is számít, elismerés illeti a Forestet. Ez az új valóság a PL-ben: az elmúlt években a topcsapatok fölénye nyilvánvalóbb volt. Most azonban a liga egészében jelen lévő pénzről van szó, és ezeknek a csapatoknak olyan tulajdonosaik vannak, akik tudnak költeni.

Wirtz nélkül, Frimponggal a Liverpool

A novemberi győzelem a West Ham United ellen fontos siker volt, jól játszottunk. Nyertünk, és azóta csak kétszer kaptunk ki, akkor is csak hosszabbításban, ami ebben az idényben nem újdonság számunkra. Talán végre fordult a kocka, hiszen a Forest ellen a hosszabbításban szereztünk gólt – bizakodott a Liverpool vezetőedzője, aki jó és rossz hírt is közölt a sajtótájékoztatón. Mint elmondta, Jeremie Frimpong készen áll a visszatérésre, azonban Florian Wirtz várhatóan nem lesz bevethető. E két fejlemény Szoboszlai Dominik helyzetére is hatással lehet: a magyar játékosnak már nem feltétlen kell jobbhátvédként pályára lépnie, hanem a középpályán szerepelhet, ahonnan Wirtz hiányozni fog.

A West Hamnél Pablo Felipe sérülés miatt nem bevethető, Freddie Potts pedig piros lapja miatti eltiltását tölti, ez lesz a második kihagyott meccse a háromból. Rajtuk kívül azonban mindenki Nuno Espírito Santo rendelkezésére áll, aki a Liverpool nem túl dicséretes 6. helyezése ellenére is tart a címvédőtől a ma 16 órakor kezdődő találkozó előtt.

– Az Anfield mindig nehéz helyszín, függetlenül a körülményektől vagy attól, hogy a Liverpool éppen hányadik helyen áll, és ez hatalmas kihívás lesz számunkra. Egy fantasztikus csapattal nézünk szembe, tele tehetséges játékosokkal, és ez csak a legjobbat hozhatja ki belőlünk. Ez a legfőbb motivációnk – tudjuk, hogy a bennmaradásért harcolunk, és készen állunk a küzdelemre. Ez más mérkőzés lesz, mint amikor korábban játszottunk velük az idényben. Más szakaszában járunk az évadnak, és más játékosok szerepelnek. Idegenben lépünk pályára, így minden új, és az új kérdések új válaszokat igényelnek. Készen állunk arra, hogy ismét pályára lépjünk – szögezte le a West Ham portugál trénere.

Tóth Alexék a Sunderland ellen

A Liverpool mellett a Bournemouth is szombaton lép pályára. Tóth Alex a Cseresznyések előző mérkőzését csak a kispadról nézte végig, ma 13.30-kor a Sunderland ellen térhet vissza a csapatba. Vasárnap pedig Londonra összpontosul majd a figyelem, a PL-listavezető Arsenal a klubvilágbajnok Chelsea-t fogadja.

Premier League, 28. forduló

péntek:

  • Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 21.00

szombat:

  • Bournemouth–Sunderland 13.30 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Brentford 16.00
  • Liverpool–West Ham United 16.00 (tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Everton 16.00
  • Leeds United–Manchester City 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Brighton–Nottingham Forest 15.00
  • Fulham–Tottenham Hotspur 15.00 (tv: Spíler1)
  • Manchester United–Crystal Palace 15.00 (tv: Match4)
  • Arsenal–Chelsea 17.30 (tv: Spíler1)

A Premier League tabellája itt érhető el.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojeleknato

Robert C. Castel: Bonctani jelentés, NATO 2036

Robert C. Castel avatarja

Hogyan vetettek véget Európa nukleáris ambíciói az Észak-atlanti Szövetségnek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.