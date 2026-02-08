Őrület a rangadón: Szoboszlai a csodagólja után egy piros lapot is begyűjtött

A bevethető jobbhátvédek száma továbbra is nulla Liverpoolban, így a Manchester City elleni rangadót megelőző napok egyik fő kérdése az volt, Arne Slot kit vet be a poszton. A hollnad edző ilyenkor általában a középpályáját gyengíti azzal, hogy Szoboszlai Dominiket vezényli hátra, vasárnap is így tett, míg balhátvédnek Kerkez Milost nevezte.

Hiába Szoboszlai csodagólja, Haalandnak volt oka az örömre Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A két rivális legutóbb novemberben, a Liverpool mélypontja idején csapott össze egymással, akkor nem is volt kérdés, hogy a Manchester City kerül ki győztesen a csatából, 3-0-ra nyertek az égszínkékek. Előtte viszont sok örömben nem volt részük, az előző idényben mindkét meccsüket 2-0-ra bukták el. Most egyik csapat sem brillírozik a Premier League-ben, a legutóbbi öt találkozóból csak egy győzelemre futotta nekik, emellé három döntetlen és egy vereség társul mindkét oldalon – a Liverpool címvédőként kicsúszott a legjobb ötből, a második City pedig kilenc pontra leszakadt a listavezető Arsenaltól.

További pontvesztések így nemigen férnek bele Guardiola legénységének, ha még utol szeretné érni az Ágyúsokat. A játék képe is erről árulkodott, Bernardo Silva ugratta ki Erling Haalandot, aki már a 2. percben közel állt ahhoz, hogy megszakítsa három PL-mérkőzésből álló góltalansági sorozatát, és először betaláljon az Anfielden. Kerkez zavarta Haalandot, ezzel besegített a hárító Alissonnak. Az ő és a hazai védelem figyelmére ezután is nagy szükség volt, mert a Manchester City óriási fölényben játszott, benyomult a Liverpool térfelére, és az első huszonöt percben nagyjából nem is jött ki onnan, ám Haaland első próbálkozásánál egyik sem volt veszélyesebb. A félidő felénél kezdtek éledezni a Vörösök, kaput eltaláló lövésig azonban nem jutottak az első félidőben, amelyre egyáltalán nem lehettek büszkék. A statisztikák magukért beszéltek:

várható gólok száma (xG): 0,14-1,17,

labdabirtoklás: 39-61 százalék,

lövések száma: 3-10,

kaput eltaláló lövések száma: 0-3 a Manchester City javára.

Szoboszlai Dominik elképesztő gólja

De ami igazán számított, az az állás, és az 0-0 volt 45 perc után. Nem volt merész kijelentés, hogy ennél csak jobb lehet a Liverpool a második félidőben. Amiatt viszont aggódhattak a szurkolók, hogy a mindig jól értesült újságíró, James Pearce beszámolója szerint Szoboszlai sántítva vonult be az öltözőbe.