Premier LeagueLiverpoolManchester CitySzoboszlai Dominik

Őrület a rangadón: Szoboszlai a csodagólja után egy piros lapot is begyűjtött

Rettenetes első félidő után a másodikra összekapta magát a Liverpool a Manchester City ellen. Ennek meg is lett az eredménye, Szoboszlai Dominik csodagóljával vezetést szerzett a Premier League 25. fordulójának vasárnapi rangadóján. Végül viszont a liverpooliaknak nem volt okuk az örömre, az addig halovány City a semmiből egyenlített, majd tizenegyesből a győztes gólt is megszerezte a 93. percben, ezzel 2-1-re nyert.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 19:12
Szoboszlai Dominiket ünnepli az Anfield közönsége Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bevethető jobbhátvédek száma továbbra is nulla Liverpoolban, így a Manchester City elleni rangadót megelőző napok egyik fő kérdése az volt, Arne Slot kit vet be a poszton. A hollnad edző ilyenkor általában a középpályáját gyengíti azzal, hogy Szoboszlai Dominiket vezényli hátra, vasárnap is így tett, míg balhátvédnek Kerkez Milost nevezte.

Hiába Szoboszlai csodagólja, Haalandnak volt oka az örömre
Hiába Szoboszlai csodagólja, Haalandnak volt oka az örömre Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A két rivális legutóbb novemberben, a Liverpool mélypontja idején csapott össze egymással, akkor nem is volt kérdés, hogy a Manchester City kerül ki győztesen a csatából, 3-0-ra nyertek az égszínkékek. Előtte viszont sok örömben nem volt részük, az előző idényben mindkét meccsüket 2-0-ra bukták el. Most egyik csapat sem brillírozik a Premier League-ben, a legutóbbi öt találkozóból csak egy győzelemre futotta nekik, emellé három döntetlen és egy vereség társul mindkét oldalon – a Liverpool címvédőként kicsúszott a legjobb ötből, a második City pedig kilenc pontra leszakadt a listavezető Arsenaltól.

További pontvesztések így nemigen férnek bele Guardiola legénységének, ha még utol szeretné érni az Ágyúsokat. A játék képe is erről árulkodott, Bernardo Silva ugratta ki Erling Haalandot, aki már a 2. percben közel állt ahhoz, hogy megszakítsa három PL-mérkőzésből álló góltalansági sorozatát, és először betaláljon az Anfielden. Kerkez zavarta Haalandot, ezzel besegített a hárító Alissonnak. Az ő és a hazai védelem figyelmére ezután is nagy szükség volt, mert a Manchester City óriási fölényben játszott, benyomult a Liverpool térfelére, és az első huszonöt percben nagyjából nem is jött ki onnan, ám Haaland első próbálkozásánál egyik sem volt veszélyesebb. A félidő felénél kezdtek éledezni a Vörösök, kaput eltaláló lövésig azonban nem jutottak az első félidőben, amelyre egyáltalán nem lehettek büszkék. A statisztikák magukért beszéltek:

  • várható gólok száma (xG): 0,14-1,17,
  • labdabirtoklás: 39-61 százalék,
  • lövések száma: 3-10,
  • kaput eltaláló lövések száma: 0-3 a Manchester City javára.

Szoboszlai Dominik elképesztő gólja

De ami igazán számított, az az állás, és az 0-0 volt 45 perc után. Nem volt merész kijelentés, hogy ennél csak jobb lehet a Liverpool a második félidőben. Amiatt viszont aggódhattak a szurkolók, hogy a mindig jól értesült újságíró, James Pearce beszámolója szerint Szoboszlai sántítva vonult be az öltözőbe.

A magyar középpályás végül kifutott a gyepre a második félidőben is, és vele együtt mintha egy másik csapat tért volna vissza. Erőre kapott a Liverpool, az 52. percben Szoboszlaié volt a hazaiak első kaput eltaláló lövése, de ezzel nem okozott gondot Gianluigi Donnarummának. a másik oldalon Antoine Semenyo tornáztatta meg Alissont. De ez nagyjából az egyetlen ilyen alkalom volt a második játékrészben, egyébként a City beszorult a kapuja elé. Érett a hazai gól, Florian Wirtznek is volt nagy helyzete, de Marc Guéhi nagyszerű blokkal megakadályozta, hogy vezetést szerezzen a Liverpool, majd éppen az angol védő szabálytalansága után végzett el szabadrúgást Mohamed Szalah, ami messze a kapu felett szállt el. A 74. percben viszont már senki sem mentette meg a Cityt: 

újabb szabadrúgást kapott a Liverpool, és ahogy az lenni szokott, Szoboszlai gyönyörűen bevágta, a kapufát eltalálva kötött ki a labda a hálóban a tátott szájjal álló Donnarumma mögött. Kerkez és Ibrahima Konaté a fejét fogta hitetlenségében, Guardiola sem hitt a szemének, miközben Szoboszlai a Liverpool címerét megpaskolva ünnepelte idénybeli negyedik szabadrúgásgólját.

Haaland elrontotta a liverpooli örömünnepet

Ezután viszont váratlan dolgok történtek az Anfieden. Az addig láthatatlan City a semmiből egyenlített, Rayan Cherki beadása után Haaland fejjel készítette le a labdát Bernardo Silvának, aki közelről nem hibázott a 84. percben. Kevesebb, mint tíz perc múlva pedig már hátrányban volt a Liverpool, Alisson elkaszálta Matheus Nunes, és ezek után nem jelentett meglepetést, hogy vezetést szerzett a City, mert a brazil kapusnak a tizenegyesek a gyengéi. Haaland ezt is értékesítette a 93. percben.

De az igazán szürreális jelenetek csak ezután következtek: Alisson mezőnyjátékosnak állt, hogy segítse az utolsó támadásokat, a Liverpool viszont szinte azonnal labdát veszített a felezővonalnál. Cherki a távolból kapura lőtte a labdát, amely után Haaland is megiramodott, Szoboszlai pedig versenyt futott vele, és utolsó emberként megpróbálta lerántani a norvég csatárt, aki talpon maradt. Videózás után a gólt érvénytelenítették, Szoboszlai piros lapot kapott, a City szabadrúgása kimaradt.

A manchesteriek ezzel együtt is 2-1-re győztek, oda-vissza megverték a Liverpoolt, amire időtlen idők óta nem volt példa. Guardiola csapata így visszaállította a hatpontos lemaradását az Arsenallal szemben, Arne Slot csapata továbbra is hatodik.

Premier League, 25. forduló:

péntek:

  • Leeds United–Nottingham Forest 3-1 (2-0)

szombat:

  • Newcastle United–Brentford 2-3 (1-2)
  • Arsenal–Sunderland 3-0 (1-0)
  • Bournemouth–Aston Villa 1-1 (0-1)
  • Burnley–West Ham United 0-2 (0-2)
  • Fulham–Everton 1-2 (1-0)
  • Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1-3 (0-3)
  • Manchester United–Tottenham Hotspur 2-0 (1-0)

vasárnap:

  • Brighton–Crystal Palace 0-1 (0-0)
  • Liverpool FC–Manchester City 1-2 (0-0)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.