Szoboszlai súlyos eltiltást kap Haaland szerint, aki azt mondta neki: Húzzál el innen! + videó

Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Liverpool, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar légiós a végén piros lapot kapott. A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba. A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előrement, de a City megszerezte a labdát. Rayan Cherki felezővonalról kapura lőtte a labdát, amely után Haaland is megiramodott, Szoboszlai pedig versenyt futott vele, és utolsó emberként megpróbálta lerántani a norvég csatárt. Aki talpon maradt, de aztán ő is visszarántotta Szoboszlait, miközben a labda begurult a kapuba. Videózás után érvénytelenítették a gólt, Szoboszlai piros lapot kapott, a City pedig szabadrúgást, amiből nem lett semmi. De a City így is nyert 2-1-re.

Erling Haland és Szoboszlai Dominik számára is emlékezetes lett a Manchester City és a Liverpool összecsapása. Fotó: AFP/Darren Staples

A meccs végén Craig Pawson játékvezető a szabályok szellemében járt el. Erling Haaland ugyan szabálytalankodott Szoboszlai Dominikkal szemben, de előbb honfitársunk húzta vissza a norvégot, amivel nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg, és ez lényegtelen, hogy a labda végül így is a kapuba került. A szabályok szerint Szoboszlainak piros lap jár, a Manchester Citynek szabadrúgás, a gól pedig nem érvényes.