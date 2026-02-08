szoboszlai dominikliverpoolmanchester cityerling haalandgary nevilleszabály

Szoboszlai súlyos eltiltást kap Haaland szerint, aki azt mondta neki: Húzzál el innen! + videó

A Premier League 25. fordulójában vasárnap este olyan meccset vívott a Liverpool és a Manchester City, amelyről még sokat fognak beszélni. A Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szenzációs gólt szerzett, a meccs végén azonban kiállították. A meccsen Szoboszlai és Erling Haaland között két emlékezetes „találkozás” is történt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 21:37
Erling Haaland és Szoboszlai Dominik „találkozása” Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Liverpool, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar légiós a végén piros lapot kapott. A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba. A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előrement, de a City megszerezte a labdát. Rayan Cherki felezővonalról kapura lőtte a labdát, amely után Haaland is megiramodott, Szoboszlai pedig versenyt futott vele, és utolsó emberként megpróbálta lerántani a norvég csatárt. Aki talpon maradt, de aztán ő is visszarántotta Szoboszlait, miközben a labda begurult a kapuba. Videózás után érvénytelenítették a gólt, Szoboszlai piros lapot kapott, a City pedig szabadrúgást, amiből nem lett semmi. De a City így is nyert 2-1-re.

Erling Haland és Szoboszlai Dominik számára is emlékezetes lett a Manchester City ésa Liverpool összecsapása
Erling Haland és Szoboszlai Dominik számára is emlékezetes lett a Manchester City és a Liverpool összecsapása. Fotó: AFP/Darren Staples

A meccs végén Craig Pawson játékvezető a szabályok szellemében járt el. Erling Haaland ugyan szabálytalankodott Szoboszlai Dominikkal szemben, de előbb honfitársunk húzta vissza a norvégot, amivel nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg, és ez lényegtelen, hogy a labda végül így is a kapuba került. A szabályok szerint Szoboszlainak piros lap jár, a Manchester Citynek szabadrúgás, a gól pedig nem érvényes.

Szoboszlai Dominikot három meccsre tiltják el?

Sokak szerint mégsem született jó döntés. Ezen a véleményen van a 85-szörös válogatott Gary Neville, a Sky Sports kommentátora is.

– Ez annyira igazságtalannak tűnik. Tudom, hogy vannak szabályok, de a játék sava-borsától, a góltól fosztottak meg bennünket. Szerintem aki benne él a futballban, az nem érvénytelenítette volna ezt a találatot. Ezzel a döntéssel megölték a játékot, az idény egyik legnagyszerűbb pillanatától fosztottak meg bennünket – szögezte le Gary Neville.

No persze a Liverpool szurkolóinak aligha tetszett volna a gól. Ám ha visszaforgathatnák az idő kerekét, akkor bizonyosan belemennének, hogy kapjanak ki 3-1-re a 2-1 helyett, de Szoboszlai Dominik ne kapjon piros lapot és eltiltást.

– A játékvezetőnek követnie kell a szabályokat, de azt mondom, hogy ilyen esetben az lenne a helyes, ha megadnák a gólt. Sajnálom Szoboszlait, mert három meccsre szóló eltiltást fog kapni… – nyilatkozta Erling Haaland, de nem rónak ki ennyire súlyos büntetést rónak ki honfitársunkra, egy, a Sunderland elleni mérkőzést kell kihagynia.

Haaland és Szoboszlai jó barátok, és Haalandtól megkérdezték, mielőtt 11-es lőhetett volna, milyen párbeszéd zajlott le közöttük:

– Azt mondtam neki: Ez az első alkalom, hogy nem akarok veled beszélni, úgyhogy csak húzzál el innen! – árulta el mosolyogva Haaland, és neki most tényleg lehet oka mosolyogni, nem úgy, mint Szoboszlai Dominiknek. Hiába szerzett parádés gólt…

 


 

