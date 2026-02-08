Varga Barnabás beceneve a „gyilkos” lett Görögországban, az edzője hallgat róla

Varga Barnabás ötödik bajnokiján lépett pályára a fővárosi csapatban, és a múlt hét vasárnapi, Olimpiakosz elleni 1-1-es döntetlennel véget ért rangadó után ismét betalált, ezúttal kétszer is. A második félidő elején vezetést szerzett, majd beállította a 4-0-s végeredményt. Győzelmével Marko Nikolics vezetőedző együttese visszavette a vezetést a tabellán, de a közvetlen üldözői közül a pireusziakra késő este még vár egy Panathinaikosz elleni mérkőzés, illetve a vasárnap szintén később pályára lépő PAOK két mérkőzéssel kevesebbet játszott eddig.

Varga Barnabás duplázott az AEK Athén csapatában. Forrás: X/AEK F. C.

Varga Barnabás vezérletével nagy bulit csapott az AEK

A görög Sport24 portál ezzel a címmel közölt tudósítást: „Buli Széreszben a „gyilkos” Vargával, a karmester Marin irányításával, az AEK pedig átvette a vezetést a tabella élén.”

Az AEK tényleg nagy bulit csapott a Panszerraikosz elleni meccs végére, hiszen a góljai az 55. (Varga), a 89. (Marin – 11-esből), a 91. (Grujics) és a 95. percben (Varga) születtek. S Varga Barnabás volt a „killer”.

Varga Barnabás első gólja ITT tekinthető meg, a második pedig ITT.

Mindenképpen meglepő, hogy a lefújás után Marko Nikolics vezetőedző nem említette meg Vargát. A szerb tréner arról beszélt, hogy védekezésben nem volt gondjuk, viszont az első félidőben kevés helyzetet alakítottak ki. A második félidőben változtatásokat hajtott végre, aminek hatására már több lehetőségük lett, bár az ellenfél nagyon visszahúzódva, gyakorlatilag tizenegy emberrel védekezett. Az első gól rögzített helyzetből, szabadrúgásból született, amit Nikolics külön kiemel, mert az ilyen szituációk szerinte kulcsfontosságúak a zárt védekezés feltöréséhez. Nikolics elmondta, hogy minden játékosával elégedett, de csak honfitársát, Grujicsot emelte ki, mint megjegyezte, örül, hogy gólt szerzett.

Az újságírók megkérdezték, hogy ki volt a meccs legjobbja, erre Nikolics az AEK szurkolóit nevezte meg, akiknek kétségkívül messzire kellett utazniuk, de hozzávetőleg ötezren bevállalták az utat.