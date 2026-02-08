Varga Barnabás első gólját öt percig vizsgálta a VAR, aztán lett második is! + videó

A görög élvonal, a Szuperliga hét végi 20. fordulója előtt így nézett ki az élcsoport: 1. Olimpiakosz 46 pont, 2. AEK Athén 45, 3. PAOK 44/18 meccs. Az AEK vasárnap 15 órakor a tabellán utolsó, mindössze nyolc ponttal rendelkező Panszerraikosz otthonában lépett pályára, két riválisára később jóval nehezebb feladat vár: az Arisz (6.)–PAOK meccs 18 órára, az Olimpiakosz–Panathinakosz (5.) rangadó 20 órára van kiírva. Az AEK Athén legutóbb Varga Barnabás klubbeli első góljának is köszönhetően hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az Olimpiakosz ellen. Azon a meccsen Varga csereként lépett pályára, most viszont borítékolható volt, hogy kezd, már csak azért is, mert az AEK első számú gólfelelőse, a szerb Luka Jovics az összegyűlt sárga lapjai, eltiltása miatt nem léphetett pályára. S Marko Nikolics vezetőedző valóban betette Vargát a kezdőcsapatba.

Varga Barnabás vasárnap délután ott volt az AEK Athén kezdőcsapatában. Forrás: X/AEK F. C.

Varga Barnabás duplázott az AEK színeiben

A Panszerraikosz észak-görögországi csapat a mintegy 70 ezer fős lakosságú Széresz városában, ahol nagy várakozés előzte meg a meccset. Az AEK mintegy 5000 szurkolója (!) is elutazott a találkozóra, s Mariosz Iliopulosz klubelnök is, aki az Olimpiakosz elleni 1-1 után végül nem büntette meg 400 ezer euróra Vargáékat, dacára annak, hogy nem teljesítették az ultimátumát – nyerniük kellett volna. S az biztos, hogy az AEK elnöke most a szünetben nagyon mérges lehetett. Bár csapata az első félidőben 82 százalékban birtokolta a labdát, s tízszer célozta meg a házigazda kapuját – a 41. percben Penrice beadása után Varga fejese jóval a kapu fölé szállt –, az eredményjelzőn 0-0 állt.

Az 55. percben azonban az AEK megszerezte a vezetést, mégpedig Varga Barnabás góljával! A vendégek szabadrúgáshoz jutottak, Marin beadása után Vida fejelt volna, de neki ez nem jött össze, a második hullámban érkező Vargának viszont igen, és be is fejelte a labdát. A VAR öt percig (!) vizsgálta az esetet, de nem volt les, megadták a gólt (0-1).

A találatot a görög Novasport oldalán ITT lehet megnézni.

Az AEK végül 4-0-ra nyert, mert a 89. percben Marin értékesített egy 11-est, a 91. percben Grujics is betalált, a 95. percben pedig Varga másodszor is eredményes volt!