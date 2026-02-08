A görögök szerint az AEK bajnokiját káosz előzte meg, majd Varga Barnabás került főszerepbe

A görög bajnokság utolsó helyén álló Panszerraikosz az eddigi 19 mérkőzéséből 15-öt elveszített, így Marko Nikolics második pozícióban található együttesének kötelezőek számít a győzelem Széreszben. Az AEK Athén legutóbb Varga Barnabás klubbeli első góljának is köszönhetően 1-1-es döntetlent játszott az éllovas Olimpiakosz ellen, a görög lapok pedig a magyar válogatott csatárt a vasárnapi találkozó előtt is dicsérik, egyben a kezdőcsapatba várják.

Varga Barnabás vasárnap kezdőként kaphat lehetőséget az AEK Athén színeiben. Fotó: Facebook/AEK FC

Az Oraspor egy szombat esti cikkében azt írta, hogy több mint hétszáz AEK-drukker „káoszt okozott" kedvenceik fogadtatása közben, miután megérkezett Széresz városába. A mellékelt felvételen ugyanakkor leginkább a lelkes szurkolásuk észlelhető a helyszínen, komolyabb rendbontás nélkül.

Varga Barnabás az AEK Athén kezdőcsatára lehet

Szombat este azonban nem csak a szurkolók kapcsán foglalkoztak a görög lapok az AEK Athén csapatával, hanem utána a játékosokkal, kiemelten Varga Barnabással is. A Gazzetta egy cikkében már tényként közli, hogy Varga a sárga lapos eltiltás miatt hiányzó Luka Jovics távollétében a kezdőcsapatban kap helyet, a borítóképen ábrázolt magyar futballistát az egyik legbiztosabb pontnak tekintik a vasárnapi bajnokin.

Az Oraspor szintén nem vitatta, hogy a Ferencvárostól érkezett támadó lesz a középcsatár Széreszben: – Nikolicsnak komoly fejfájást jelentene Jovics hiánya, ha Varga nem lenne a képletben.

A magyar csatár eddig egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott, már bármilyen játékkörülmények között képes betalálni.

A Ferencvárosnál és korábbi csapatainál is ritkán játszott másik csatár mellett, de három és fél év alatt 99 gólt szerzett, ebből húszat már a mostani idény első felében. Mindig nagyon zárt védekezések ellen futballozott, amilyennel az AEK Széreszben szembesül majd. Éppen ezért Varga tudja, hogyan találja meg a megoldást az ilyen helyzetekben. Az pedig, hogy az előző fordulóban megszerezte az első gólját, amit nagyon várt már, még inkább segítheti abban, hogy azt csinálja, amihez igazán ért – írta a lap a Szerencsére Varga ott van című cikkében.

A Panszerraikosz és az AEK Athén bajnokija magyar idő szerint vasárnap 15 órakor kezdődik.