varga barnabásaek athénaekgörögországferencváros

Varga Barnabás első görögországi gólja után igazi görög dráma lett a vége! + videó

Vasárnap este a görög labdarúgó-bajnokság rangadóján az AEK Athén az Olimpiakosz csapatát fogadta. Az AEK színeiben Varga Barnabás az 57. percben lépett pályára, és két perc múlva megszerezte első gólját a görög bajnokságban. S ez azért nem lett győztes gól, mert a vendégek a 106. percben (!) egyenlítettek 11-esből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 22:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Varga Barnabás január 6-án igazolt a Ferencváros csapatától Görögországba, és az AEK Athén színeiben vasárnapig négy meccsen 186 percet játszott, három bajnokin és egy kupameccsen, és eddig egy gólpasszt jegyzett. Vasárnap este a görög bajnokság 19. fordulójában az éllovas AEK a harmadik helyen álló Olimpiakoszt csapatát fogadta, és Varga Barnabás a kispadon kezdett.

Varga Barnabás a kispadon kezdett az AEK csapatában
Varga Barnabás a kispadon kezdett az AEK csapatában


Varga Barnabás beállt, és két perc múlva gólt fejelt

Az AEK vezetőedzője, Marko Nikolics az 57. percben 0-0-s állásnál pályára küldte Vargát, aki két perc múlva megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK X-oldala így írja le a történéseket: „Marin szögletet rúg, Varga Barnabás pedig egy lenyűgöző fejessel a hálóba juttatja a labdát, 1-0!!!”

S ez azért nem lett győztes gól, mert a vendégek a 106. percben (!) egyenlítettek 11-esből, Taremi belőtte a büntetőt, így a vége 1-1 lett.  Az AEK így egypontos előnnyel vezeti a tabellát az egy meccsel kevesebbet játszó PAOK és kettővel a szintén egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Olimpiakosz előtt.

Varga Barnabás gólja:

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojeleknyugat

A jövő záloga

Ha lesz jövője a Nyugatnak, akkor első körben majd ezeket kell eltakarítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu