Varga Barnabás első görögországi gólja után igazi görög dráma lett a vége! + videó

Varga Barnabás január 6-án igazolt a Ferencváros csapatától Görögországba, és az AEK Athén színeiben vasárnapig négy meccsen 186 percet játszott, három bajnokin és egy kupameccsen, és eddig egy gólpasszt jegyzett. Vasárnap este a görög bajnokság 19. fordulójában az éllovas AEK a harmadik helyen álló Olimpiakoszt csapatát fogadta, és Varga Barnabás a kispadon kezdett.

Varga Barnabás a kispadon kezdett az AEK csapatában



Varga Barnabás beállt, és két perc múlva gólt fejelt

Az AEK vezetőedzője, Marko Nikolics az 57. percben 0-0-s állásnál pályára küldte Vargát, aki két perc múlva megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK X-oldala így írja le a történéseket: „Marin szögletet rúg, Varga Barnabás pedig egy lenyűgöző fejessel a hálóba juttatja a labdát, 1-0!!!”

59’ Ο Μαρίν εκτελεί κόρνερ και ο Μπάρναμπας Βάργκα με καρφωτή κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!!!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr pic.twitter.com/bM03f6MyIt — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) February 1, 2026

S ez azért nem lett győztes gól, mert a vendégek a 106. percben (!) egyenlítettek 11-esből, Taremi belőtte a büntetőt, így a vége 1-1 lett. Az AEK így egypontos előnnyel vezeti a tabellát az egy meccsel kevesebbet játszó PAOK és kettővel a szintén egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Olimpiakosz előtt.

Varga Barnabás gólja: