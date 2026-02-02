Hátborzongató, ami Varga Barnabással történt a gólja után, az AEK edzője undort érez + videó

Görögországban mindenki sejtette, hogy puskaporos hangulatú lesz a bajnokság 19. fordulójában az AEK–Olimpiakosz rangadó, így nem is görög játékezető dirigált, hanem a holland Danny Makkelie. A találkozó végén a 100. percben tumultuózus jelenetek játszódtak le az AEK kapuja előtt, s ugyan Makkelie elsőre nem ítélt büntetőt, a VAR kihívta a monitorhoz, és utána a tizenegyespontra mutatott. Úgy ítélte meg, hogy Andre Luiz ellen Mukundi szabálytalankodott. Mehdi Taremi a végül a 106. percben belőtte a büntetőt, így lett 1-1. Amint arról beszámoltunk az AEK Varga Barnabás első görögországi góljával szerzett vezetést, a támadó két perccel a becserélése után volt eredményes.

Varga Barnabás főszereplő volt az AEK és az Olimpiakosz meccsén Forrás: Facebook/ AEK

„Varga Barnabás góljától felrobbant a stadion”

Az AEK háza táján hatalmas a felháborodás a 11-es miatt. Mariosz Iliopulosz klubelnök őrjöngött, szerinte a görög futball szégyene, ami a meccs végén történt. Az elnök rátámadt José Luis Mendilibarra, az Olimpiakosz vezetőedzőjére, majd elmenekült, legalábbis a vendégek ezt állítják, az AEK szerint viszont ez nem igaz. Mendilibar szerint a büntető jogos volt, és megérdemelték az egy pontot.

Az AEK trénere, Marko Nikolics nem így látja, és nagyon kiborult, úgy fogalmazott: undor és hányinger fogja el azok után, ami történt. Állítása szerint Makkelie azt mondta, egy lehetséges kezezést megy megnézni a monitorhoz, de aztán „mást talált”, így ítélt 11-est. Nikolics egy piros lap elmaradását is számon kéri a játékvezetőn: megütötték az egyik AEK-játékost, de még csak vissza sem nézték az esetet.

– Az Olimpiakosz ellen játszottunk, amely a BL-ben legyőzte a Leverkusent és az Ajaxot. Az ilyen rangadókat az apró részletek döntik el. A második félidőben jól kezdtünk, Varga góljától felrobbant a stadion, és ha a második gólt is megszereztük volna, a meccs érdemben véget érhetett volna. Hülyén érzem magam amiatt, ami a végén történt. Már több tucat üzenetet kaptam Szerbiából, amelyek rablásról és szégyenről szólnak. De nem siránkozhatunk, és tovább fogunk küzdeni – tette hozzá Nikolics a sajtótájékoztatón.

