Varga Barnabásék súlyos pénzbüntetéséről döntött az AEK tulajdonosa, bement az öltözőbe

Az AEK Athén január 11-én hatalmas meglepetésre kiesett a Görög Kupa negyeddöntőjében, miután hazai pályán 1-0-ra veszített az OFI Kréta ellen. A klub hirtelen haragú tulajdonosa és elnöke, Mariosz Iliopulosz ezt követően bejelentette, hogy a csapatot négyszázezer euróra bünteti – kivéve akkor, ha a következő három meccsét megnyeri. Nos, Varga Barnabás és társai a bajnokságban hazai pályán 4-0-ra nyertek a Panathinaikosz ellen, majd 1-0-ra az Aszteras Tripolasz otthonában, és úgy nézett ki, hogy vasárnap otthon a csúcsrangadón is győznek az Olimpiakosz ellen. Az AEK éppen Varga Barnabás első görögországi góljával szerzett vezetést az 59. percben – honfitársunk két perccel a becserélése után eredményes volt –, de az Olimpiakosz a 106. percben (!) egyenlített, tizenegyesből, így 1-1 lett a meccs vége.

Varga Barnabás gólja is kellett ahhoz, hogy az AEK tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz megkönyörüljön. Forrás: AEK Athén

Az AEK játékosai, így Varga Barnabás is megúszta a pénzbüntetést

A tizenegyes miatt az AEK vezetőedzője, Marko Nikolics is nagyon kiakadt, miként Mariosz Iliopulosz is. Kiderült, hogy az elnök is bement az öltözőbe a csapathoz, és a következőket mondta Varga Barnabáséknak: – Nincs pénzbírság. Számomra ti nyertetek ma este. Gratulálok nektek, és nagyon köszönöm. Ne felejtsétek el, hogy gladiátorok vagyunk, és mindvégig harcolni fogunk. Mellettetek leszek, és végül mi leszünk a győztesek.