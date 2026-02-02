varga barnabásaek athénolimpiakoszmariosz ilipoluszgörög

Varga Barnabásék súlyos pénzbüntetéséről döntött az AEK tulajdonosa, bement az öltözőbe

Amint arról beszámoltunk, a görög labdarúgó-bajnokság csúcsrangadója vasárnap az AEK Athén és az Olimpiakosz között 1-1-re végződött. Varga Barnabás az AEK színeiben megszerezte első görögországi gólját, de nem lehetett felhőtlen az öröme, mert a vendégek az utolsó pillanatokban, a 106. percben egyenlítettek. Mariosz Iliopulosz klubelnök azonban győztesnek tekinti a csapatát, és a játékosoknak nem kell összedobniuk a négyszázezer eurós büntetésüket, amit egyébként most ki kellene fizetniük, mert nem nyertek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 18:06
Varga Barnabás megszerezte első gólját az AEK színeiben Forrás: Instagram.com/aekfc_official
Az AEK Athén január 11-én hatalmas meglepetésre kiesett a Görög Kupa negyeddöntőjében, miután hazai pályán 1-0-ra veszített az OFI Kréta ellen. A klub hirtelen haragú tulajdonosa és elnöke, Mariosz Iliopulosz ezt követően bejelentette, hogy a csapatot négyszázezer euróra bünteti – kivéve akkor, ha a következő három meccsét megnyeri. Nos, Varga Barnabás és társai a bajnokságban hazai pályán 4-0-ra nyertek a Panathinaikosz ellen, majd 1-0-ra az Aszteras Tripolasz otthonában, és úgy nézett ki, hogy vasárnap otthon a csúcsrangadón is győznek az Olimpiakosz ellen. Az AEK éppen Varga Barnabás első görögországi góljával szerzett vezetést az 59. percben – honfitársunk két perccel a becserélése után eredményes volt –, de az Olimpiakosz a 106. percben (!) egyenlített, tizenegyesből, így 1-1 lett a meccs vége.

Varga Barnabás gólja is kellett ahhoz, hogy az AEK tulajdonosa, Mariosz Ilipolusz megkönyörüljön Fotó: AEK Athén
Az AEK játékosai, így Varga Barnabás is megúszta a pénzbüntetést

A tizenegyes miatt az AEK vezetőedzője, Marko Nikolics is nagyon kiakadt, miként Mariosz Iliopulosz is. Kiderült, hogy az elnök is bement az öltözőbe a csapathoz, és a következőket mondta Varga Barnabáséknak: – Nincs pénzbírság. Számomra ti nyertetek ma este. Gratulálok nektek, és nagyon köszönöm. Ne felejtsétek el, hogy gladiátorok vagyunk, és mindvégig harcolni fogunk. Mellettetek leszek, és végül mi leszünk a győztesek.

 

