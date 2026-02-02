Így élte meg Varga Barnabás az első gólját az AEK Athénnál

Öt meccset kellett rá várni, vasárnap este a görög futball egyik legnagyobb rangadóján, az AEK Athén–Olimpiakosz bajnoki mérkőzésen Varga Barnabás csereként állt be az 57. percben, s rá két perccel fejjel – mi mással? – volt eredményes, ezzel megszerezve első gólját új csapatában. A hazai pályán játszó AEK szurkolói görögtüzeket gyújtottak, majd a magyar támadót éltették hosszasan. A találkozó végül 1-1-es döntetlennel zárult, a vendégek a 106. percben büntetőből voltak eredményesek – ebből aztán súlyos balhé tört ki, az AEK edzője, Marko Nikolics és Mariosz Iliopulosz klubelnök is csalást kiáltott, utóbbi még a pályára is berohant.

Paunoch Péter (balra) és Varga Barnabás az AEK Athén mezével Fotó: Facebook/Center Sport

Varga Barnabás első gólja az egyik legnagyobb görög meccsen

A játékos ügynökét, Paunoch Pétert kérdeztük a csatár első gólja után, aki a helyszínen, a kispadok fölötti sorokban tekintette meg a mérkőzést a görög fővárosban. – Felemelő pillanat volt ez Varga Barnabásnak, ráadásul mindez az egyik legnagyobb derbin történt – kezdte a Magyar Nemzetnek Paunoch. – A görög szurkolók pedig megadták ennek a módját: telt ház, fanatikus B-közép, ráadásul Varga éppen előttünk szerezte a gólt. Sokat elmond, hogy Varga találata után közel tíz percig állt a játék, annyira megőrültek a szurkolók.

A 31 éves támadó – aki a Ferencvárosból 4,5 millió euróért távozott a görög együtteshez január elején – idáig kétszer kezdett Marko Nikolics vezetőedző irányítása alatt, míg háromszor csere volt. Jó támadókból nincs hiány az AEK-nél, ezt jól mutatja, hogy a kétcsatáros rendszerben a másik csatár, korábban a Real Madridot is erősítő szerb Luka Jovics a Panathinaikosz ellen mesternégyest szerzett. A magyar csatár egy hete már gólpasszt jegyzett, most pedig a gól is megjött. Hogyan élte meg Varga az elmúlt heteket, amikor riválisai is felhívták magukra a figyelmet?

– Amikor Barna a Fradiba igazolt 2023 nyarán, akkor a harmadik meccsén talált be (a Shamrock Rovers ellen a Konferencialiga-selejtezőben – a szerk.), ettől azért most sem maradt el igazán. Barna nem egy görcsölős típus, amikor egy hete az Aszterasz Tripolisz ellen a fejese pár centivel fölé ment, akkor mondta, semmi baj, a következő úgyis bemegy. Nos, igaza is lett, vasárnap fejjel volt eredményes.