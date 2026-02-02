Varga BarnabásPaunoch PéterOlimpiakoszAEK Athén

Így élte meg Varga Barnabás az első gólját az AEK Athénnál

Vasárnap Varga Barnabás megszerezte az első gólját a görög AEK Athén színeiben. A 31 éves támadó botrányos meccsen talált be az Olimpiakosz ellen, amely 1-1-es döntetlennel ért véget. A találkozón történtekről és arról, Varga Barnabás hogyan élte meg a történteket, a játékos ügynökét, Paunoch Pétert kérdeztük.

Perlai Bálint
2026. 02. 02. 15:20
Varga Barnabás az Olimpiakosz ellen szerezte az első gólját az AEK Athén színeiben
Varga Barnabás az Olimpiakosz ellen szerezte az első gólját az AEK Athén színeiben Forrás: Facebook/AEK FC
Öt meccset kellett rá várni, vasárnap este a görög futball egyik legnagyobb rangadóján, az AEK Athén–Olimpiakosz bajnoki mérkőzésen Varga Barnabás csereként állt be az 57. percben, s rá két perccel fejjel – mi mással? – volt eredményes, ezzel megszerezve első gólját új csapatában. A hazai pályán játszó AEK szurkolói görögtüzeket gyújtottak, majd a magyar támadót éltették hosszasan. A találkozó végül 1-1-es döntetlennel zárult, a vendégek a 106. percben büntetőből voltak eredményesek – ebből aztán súlyos balhé tört ki, az AEK edzője, Marko Nikolics és Mariosz Iliopulosz klubelnök is csalást kiáltott, utóbbi még a pályára is berohant.

Paunoch Péter (balra) és Varga Barnabás az AEK Athén mezével
Paunoch Péter (balra) és Varga Barnabás az AEK Athén mezével  Fotó: Facebook/Center Sport

Varga Barnabás első gólja az egyik legnagyobb görög meccsen

A játékos ügynökét, Paunoch Pétert kérdeztük a csatár első gólja után, aki a helyszínen, a kispadok fölötti sorokban tekintette meg a mérkőzést a görög fővárosban. – Felemelő pillanat volt ez Varga Barnabásnak, ráadásul mindez az egyik legnagyobb derbin történt – kezdte a Magyar Nemzetnek Paunoch. – A görög szurkolók pedig megadták ennek a módját: telt ház, fanatikus B-közép, ráadásul Varga éppen előttünk szerezte a gólt. Sokat elmond, hogy Varga találata után közel tíz percig állt a játék, annyira megőrültek a szurkolók.

A 31 éves támadó – aki a Ferencvárosból 4,5 millió euróért távozott a görög együtteshez január elején – idáig kétszer kezdett Marko Nikolics vezetőedző irányítása alatt, míg háromszor csere volt. Jó támadókból nincs hiány az AEK-nél, ezt jól mutatja, hogy a kétcsatáros rendszerben a másik csatár, korábban a Real Madridot is erősítő szerb Luka Jovics a Panathinaikosz ellen mesternégyest szerzett. A magyar csatár egy hete már gólpasszt jegyzett, most pedig a gól is megjött. Hogyan élte meg Varga az elmúlt heteket, amikor riválisai is felhívták magukra a figyelmet?

– Amikor Barna a Fradiba igazolt 2023 nyarán, akkor a harmadik meccsén talált be (a Shamrock Rovers ellen a Konferencialiga-selejtezőben – a szerk.), ettől azért most sem maradt el igazán. Barna nem egy görcsölős típus, amikor egy hete az Aszterasz Tripolisz ellen a fejese pár centivel fölé ment, akkor mondta, semmi baj, a következő úgyis bemegy. Nos, igaza is lett, vasárnap fejjel volt eredményes.

Varga Barnabás nem az a görcsős típus
Varga Barnabás nem az a görcsős típus. Forrás: Instagram.com/aekfc_official

Mi történt az AEK-meccs hajrájában, amiért az elnök is a pályára ment?

Magyarországról a görög labdarúgó-mérkőzéseket nem lehet nézni, így csak az illegális megoldások maradnak, illetve a közösségi médiában terjedő videók. Ezek alapján az AEK-mérkőzés hosszabbításában, a 100. percben tumultuózus jelenetek játszódtak le az AEK kapuja előtt, s ugyan a holland játékvezető, Danny Makkelie elsőre nem ítélt büntetőt, a VAR kihívta a monitorhoz, és utána a tizenegyespontra mutatott. Úgy ítélte meg, hogy Andre Luiz ellen Mukundi szabálytalankodott. Mehdi Taremi a végül a 106. percben belőtte a büntetőt, így lett 1-1. Paunochot kérdeztük az esetről, aki az első sorokban látta a mérkőzést.

– Noha közel voltam az esethez, onnan sem volt egyszerű eldönteni, hogy pontosan mi történik. Nagyon gyorsan történtek az események, már a mérkőzés utolsó perceiben jártunk, az Olimpiakosz nagyon nyomott, harminc másodperc alatt négyszer is lőtt az AEK kapujára. És az utolsó lövésénél látott valamit a videóbíró, amiért kihívta a holland játékvezetőt. A bíró befújta a tizenegyest a 106. percben, aztán elszabadultak az indulatok mind a pályán, mind a lelátón. Érdemes azt hozzátenni, hogy az AEK Athén az elmúlt három meccsét elvesztette a nagy rivális Olimpiakosz ellen, képzelhetik, hogy mi játszódott le a szurkolókban az utolsó percekben.

Paunoch hozzátette, az AEK az második félidőben rászolgált volna a győzelemre, ugyanakkor a döntetlen némiképp igazságos eredmény, miután az első játékrészben José Mendilibar együttese volt a veszélyesebb. – A büntető után a két kispad is összeszólalkozott, majd azt is láttam, hogy az AEK elnöke is a pályára rohan. De hát ilyenek a görögök, akiket a labdarúgás nagyon feltüzel. Ugyanakkor az, hogy az edzők összeszólalkoznak, olyat azért az NB I-ben is látni – zárta Paunoch Péter lapunknak, ezzel utalva a hétvégén a Győr–Debrecen mérkőzésen történtekre.

Az AEK Athén döntetlenjével továbbra is vezeti a görög bajnokságot, 19 lejátszott meccs után 45 pontot szerzett, a második PAOK egy meccset kevesebbet játszva 44 pontos. Varga Barnabás legközelebb február 8-án, vasárnap léphet pályára, akkor a fővárosiak ellenfele a sereghajtó Panszerraikosz lesz.

