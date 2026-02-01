liverpoolespnszoboszlai dominiknewcastlekerkez milos

Szoboszlai elejtett egy rövid megjegyzést a liverpooli jövőjéről, és erre ráugrott a média

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool hátrányból fordítva 4-1-re győzött a vendég Newcastle United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A találkozó után az angol médiában újra téma lett, hogy Szoboszlai Dominik marad-e Liverpool csapatában. Honfitársunk a kérdésre válaszolva azt mondta, hogy szívesen maradna, de a döntés nem az ő kezében van. S erre nagyon ráugrott a média.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 16:53
Szoboszlai Dominik és Harvey Barnes párharca a Liverpool–Newcastle Premier League-mérkőzésen. Forrás: AFP
A Liverpool–Newcastle meccsen a Vörösök kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, utóbbi az idény során nem először jobbhátvédként. A meccs első félidejében többnyire a Szarkák akarata érvényesült, amit egy kapufa jelzett, majd a 36. percben Anthony Gordon éppen Kerkez lábai között lőtt a jobb alsó sarokba. A szünetig hátralévő szűk tíz percben Hugo Ekitiké duplájával fordított a hazai csapat, a második találatnál Kerkez indította a francia támadót. Térfélcserét követően már a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Liverpool irányította a játékot és a német Florian Wirtz hajszálpontos lövésével eldöntötte a három pont sorsát. A ráadásban még Szoboszlai bal oldali szögletét követően a szintén francia Ibrahima Konaté állította be a 4-1-es végeredményt. A mérkőzést egyaránt végigjátszó két magyar válogatott futballista csapata a sikerével lezárta az öt találkozóból álló nyeretlenségi sorozatát a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik szívesen maradna a Liverpool csapatában.
Szoboszlai Dominik szívesen maradna a Liverpool csapatában. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ban jár le, de a Liverpool már tárgyalásokat kezdett egy lehetséges új megállapodásról a 25 éves játékossal. Az ESPN cikkében azt is megerősíti, hogy a Liverpool a jövőben potenciális csapatkapitánynak tartja. Amikor megkérdezték, történt-e bármilyen előrelépés a tárgyalásokban, Szoboszlai így válaszolt:

Szoboszlai Dominik: Nem az én kezemben van a döntés

– Őszintén szólva még semmi. Semmi, jelenleg, és nem az én kezemben van a döntés. De ez így működik. Szóval, nincs előrelépés. Ha megérkezik a megfelelő ajánlat, akkor majd meglátjuk, mi történik, de remélhetőleg a végén mindenki boldog lesz. Én természetesen maradnék. Szeretem a várost, a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, szeretem az Anfieldet, szurkolókat, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Ahogy mondtam, nem rajtam múlik.

Szoboszlaitól az a mondatot, hogy a jövője nem az ő kezében van, felkapta a média, és nem csak az ESPN adta a cikke címének.

Az ESPN kiemeli, hogy Szoboszlai Dominik, aki 2023-ban csatlakozott a klubhoz az RB Leipzigtől, ebben a szezonban a Liverpool egyik legjobbja, minden sorozatot figyelembe véve nyolc gólnál és hét gólpassznál jár.

A Newcastle United ellen Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése miatt újra jobbhátvédként kellett játszania, ami érthetően nem a kedvenc posztja, de ha Arne Slot vezetőedző erre a posztra teszi, természetesen igyekszik a legjobb tudása szerint megoldani a feladatát.

– Nemhogy hosszú távon, őszintén szólva még középtávon sem gondolom, hogy jobbhátvédként én vagyok a megoldás. Ahogy korábban is mondtam, én középpályás vagyok, és remélhetőleg visszamehetek középre. De ha a csapatnak a védelemben van szüksége rám, az edzőnek ott van rám szüksége, akkor ott fogok játszani, és megpróbálom a legjobbamat nyújtani. De most már Wata Endo és Curtis Jones is készen áll arra, hogy játsszon, szóval elég sok opciónk van – jegyezte meg Szoboszlai Dominik.

 


 

