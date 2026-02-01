Szoboszlai elejtett egy rövid megjegyzést a liverpooli jövőjéről, és erre ráugrott a média

A Liverpool–Newcastle meccsen a Vörösök kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, utóbbi az idény során nem először jobbhátvédként. A meccs első félidejében többnyire a Szarkák akarata érvényesült, amit egy kapufa jelzett, majd a 36. percben Anthony Gordon éppen Kerkez lábai között lőtt a jobb alsó sarokba. A szünetig hátralévő szűk tíz percben Hugo Ekitiké duplájával fordított a hazai csapat, a második találatnál Kerkez indította a francia támadót. Térfélcserét követően már a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Liverpool irányította a játékot és a német Florian Wirtz hajszálpontos lövésével eldöntötte a három pont sorsát. A ráadásban még Szoboszlai bal oldali szögletét követően a szintén francia Ibrahima Konaté állította be a 4-1-es végeredményt. A mérkőzést egyaránt végigjátszó két magyar válogatott futballista csapata a sikerével lezárta az öt találkozóból álló nyeretlenségi sorozatát a Premier League-ben.
Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ban jár le, de a Liverpool már tárgyalásokat kezdett egy lehetséges új megállapodásról a 25 éves játékossal. Az ESPN cikkében azt is megerősíti, hogy a Liverpool a jövőben potenciális csapatkapitánynak tartja. Amikor megkérdezték, történt-e bármilyen előrelépés a tárgyalásokban, Szoboszlai így válaszolt:
Szoboszlai Dominik: Nem az én kezemben van a döntés
– Őszintén szólva még semmi. Semmi, jelenleg, és nem az én kezemben van a döntés. De ez így működik. Szóval, nincs előrelépés. Ha megérkezik a megfelelő ajánlat, akkor majd meglátjuk, mi történik, de remélhetőleg a végén mindenki boldog lesz. Én természetesen maradnék. Szeretem a várost, a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, szeretem az Anfieldet, szurkolókat, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Ahogy mondtam, nem rajtam múlik.
Szoboszlaitól az a mondatot, hogy a jövője nem az ő kezében van, felkapta a média, és nem csak az ESPN adta a cikke címének.
Az ESPN kiemeli, hogy Szoboszlai Dominik, aki 2023-ban csatlakozott a klubhoz az RB Leipzigtől, ebben a szezonban a Liverpool egyik legjobbja, minden sorozatot figyelembe véve nyolc gólnál és hét gólpassznál jár.
A Newcastle United ellen Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése miatt újra jobbhátvédként kellett játszania, ami érthetően nem a kedvenc posztja, de ha Arne Slot vezetőedző erre a posztra teszi, természetesen igyekszik a legjobb tudása szerint megoldani a feladatát.
