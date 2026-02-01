Szoboszlai elejtett egy rövid megjegyzést a liverpooli jövőjéről, és erre ráugrott a média

A Liverpool–Newcastle meccsen a Vörösök kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, utóbbi az idény során nem először jobbhátvédként. A meccs első félidejében többnyire a Szarkák akarata érvényesült, amit egy kapufa jelzett, majd a 36. percben Anthony Gordon éppen Kerkez lábai között lőtt a jobb alsó sarokba. A szünetig hátralévő szűk tíz percben Hugo Ekitiké duplájával fordított a hazai csapat, a második találatnál Kerkez indította a francia támadót. Térfélcserét követően már a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Liverpool irányította a játékot és a német Florian Wirtz hajszálpontos lövésével eldöntötte a három pont sorsát. A ráadásban még Szoboszlai bal oldali szögletét követően a szintén francia Ibrahima Konaté állította be a 4-1-es végeredményt. A mérkőzést egyaránt végigjátszó két magyar válogatott futballista csapata a sikerével lezárta az öt találkozóból álló nyeretlenségi sorozatát a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik szívesen maradna a Liverpool csapatában. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ban jár le, de a Liverpool már tárgyalásokat kezdett egy lehetséges új megállapodásról a 25 éves játékossal. Az ESPN cikkében azt is megerősíti, hogy a Liverpool a jövőben potenciális csapatkapitánynak tartja. Amikor megkérdezték, történt-e bármilyen előrelépés a tárgyalásokban, Szoboszlai így válaszolt:

Szoboszlai Dominik: Nem az én kezemben van a döntés

– Őszintén szólva még semmi. Semmi, jelenleg, és nem az én kezemben van a döntés. De ez így működik. Szóval, nincs előrelépés. Ha megérkezik a megfelelő ajánlat, akkor majd meglátjuk, mi történik, de remélhetőleg a végén mindenki boldog lesz. Én természetesen maradnék. Szeretem a várost, a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, szeretem az Anfieldet, szurkolókat, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Ahogy mondtam, nem rajtam múlik.

Szoboszlaitól az a mondatot, hogy a jövője nem az ő kezében van, felkapta a média, és nem csak az ESPN adta a cikke címének.

🚨 Szoboszlai: “New deal talks? From now on it is not in my hands. There is no progression but if the right offer comes then let’s see”.



“Hopefully everyone will be happy at the end. I’m doing my job on the pitch. I love it here at Liverpool, I love the fans, I’m happy here”. pic.twitter.com/MpGUaSfj0z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Az ESPN kiemeli, hogy Szoboszlai Dominik, aki 2023-ban csatlakozott a klubhoz az RB Leipzigtől, ebben a szezonban a Liverpool egyik legjobbja, minden sorozatot figyelembe véve nyolc gólnál és hét gólpassznál jár.

A Newcastle United ellen Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülése miatt újra jobbhátvédként kellett játszania, ami érthetően nem a kedvenc posztja, de ha Arne Slot vezetőedző erre a posztra teszi, természetesen igyekszik a legjobb tudása szerint megoldani a feladatát.