A Liverpool megmentené Szoboszlait, Gulácsiék segítenék ki a megfogyatkozó védelmet

Amikor Jeremie Frimpong, a Liverpool–Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzésen már a negyedik percben megsérült és le kellett cserélni, akkor a Liverpool szurkolói egyből elkezdtek tippelgetni, hogy a klub a januári átigazolási ablakban – amely hétfő este zárul – fog-e jobbhátvédet igazolni. Szombaton a Newcastle United elleni 4-1-es siker során ismét Szoboszlai Dominik játszott a védelem jobb oldalán. Angliában a meccs után megírták , hogy a Liverpool elpazarolja így Szoboszlai erényeit, aki egyértelműen az idény legjobbja a Vörösöknél. A meccs után Arne Slot vezetőedző már sejtelmesen nyilatkozott arról, hogy fog-e igazolni a klub, majd vasárnap délelőtt az angol sajtó már konkrét játékost is bedobott.

Arne Slot szavai, igazol a Liverpool?

– Úgy gondolom, próbáljuk erősíteni a csapatot, és nem gyengíteni. Még 48 óra van hátra. Meglátjuk, hová jutunk az ablak végére – nyilatkozta a holland a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, aki ezután tisztázta Curtis Jones helyzetét is, vele kapcsolatban a hét második felében röppentek fel a hírek, hogy Slottal összeveszett, ezért már télen távozna. Az olasz Inter bejelentkezett érte, de a Liverpool nem engedte el, a klub saját nevelésű játékosa a Newcastle ellen csereként játszott is bő tíz percet. – Sok szóbeszéd kering a Liverpoolról és a játékosainkról. Az utóbbi hetekben sok zaj vette körül a klubot, de a mai napon a szurkolóink megmutatták, mit jelent valójában a zaj, ők hangosak, és ma óriási támogatást adtak – zárta Slot.

Újabb holland játékos a Liverpoolnál?

Vasárnap aztán előbb Fabrizio Romano, majd a The Athletic újságírója, David Ornstein is megírta, hogy a Liverpool aktív lesz az átigazolási időszak végén.

A Premier League címvédőjének kiszemeltje a holland Lutsharel Geertruida. A 25 éves játékos jobbhátvédként, középső védőként, illetve védekező középpályásként is bevethető, Geertruida 2024-ben igazolt az RB Leipzighez, a mostani idényt a szintén PL-résztvevő Sunderlandnél tölti kölcsönben,

ugyanakkor mindkét újságíró azt írja, már tárgyalások zajlanak arról, hogy a holland az Anfieldre költözzön. Ugyanakkor a Liverpool nem szeretné megvenni a játékost, csupán az idény hátralévő részére szeretné alkalmazni. Ami abból a szempontból logikus döntés lehet, hogy Conor Bradley már nem játszhat az évadban, Frimpong pedig heteket fog kihagyni.