A Liverpool megmentené Szoboszlait, Gulácsiék segítenék ki a megfogyatkozó védelmet

A Liverpool sokáig úgy nézett ki, hogy télen nem fog igazolni, ez azonban az utolsó pillanatokban változhat. A Liverpool labdarúgócsapatának két jobbhátvédje, Jeremie Frimpong és Conor Bradley is januárban sérült meg, hétvégén már megint Szoboszlai Dominik volt ezen a poszton. A legfrissebb hírek szerint az RB Leipzig játékosa, az idényt a Sunderlandnél kölcsönben töltő Lutsharel Geertruida lehet a befutó, aki a Feyenoordnál már dolgozott Arne Slottal.

2026. 02. 01. 10:19
Lutsharel Geertruida (jobbra) a mostani idényben már játszott a Liverpool ellen a Sunderland színeiben
Lutsharel Geertruida (jobbra) a mostani idényben már játszott a Liverpool ellen a Sunderland színeiben Fotó: AFP/Paul Ellis
Amikor Jeremie Frimpong, a Liverpool–Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzésen már a negyedik percben megsérült és le kellett cserélni, akkor a Liverpool szurkolói egyből elkezdtek tippelgetni, hogy a klub a januári átigazolási ablakban – amely hétfő este zárul – fog-e jobbhátvédet igazolni. Szombaton a Newcastle United elleni 4-1-es siker során ismét Szoboszlai Dominik játszott a védelem jobb oldalán. Angliában a meccs után megírták , hogy a Liverpool elpazarolja így Szoboszlai erényeit, aki egyértelműen az idény legjobbja a Vörösöknél. A meccs után Arne Slot vezetőedző már sejtelmesen nyilatkozott arról, hogy fog-e igazolni a klub, majd vasárnap délelőtt az angol sajtó már konkrét játékost is bedobott.

Szoboszlai Dominik is nyertese lehet a Liverpool igazolásának
Szoboszlai Dominik is nyertese lehet a Liverpool igazolásának (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Arne Slot szavai, igazol a Liverpool?

– Úgy gondolom, próbáljuk erősíteni a csapatot, és nem gyengíteni. Még 48 óra van hátra. Meglátjuk, hová jutunk az ablak végére – nyilatkozta a holland a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, aki ezután tisztázta Curtis Jones helyzetét is, vele kapcsolatban a hét második felében röppentek fel a hírek, hogy Slottal összeveszett, ezért már télen távozna. Az olasz Inter bejelentkezett érte, de a Liverpool nem engedte el, a klub saját nevelésű játékosa a Newcastle ellen csereként játszott is bő tíz percet. – Sok szóbeszéd kering a Liverpoolról és a játékosainkról. Az utóbbi hetekben sok zaj vette körül a klubot, de a mai napon a szurkolóink megmutatták, mit jelent valójában a zaj, ők hangosak, és ma óriási támogatást adtak – zárta Slot.

Újabb holland játékos a Liverpoolnál?

Vasárnap aztán előbb Fabrizio Romano, majd a The Athletic újságírója, David Ornstein is megírta, hogy a Liverpool aktív lesz az átigazolási időszak végén. 

A Premier League címvédőjének kiszemeltje a holland Lutsharel Geertruida. A 25 éves játékos jobbhátvédként, középső védőként, illetve védekező középpályásként is bevethető, Geertruida 2024-ben igazolt az RB Leipzighez, a mostani idényt a szintén PL-résztvevő Sunderlandnél tölti kölcsönben,

ugyanakkor mindkét újságíró azt írja, már tárgyalások zajlanak arról, hogy a holland az Anfieldre költözzön. Ugyanakkor a Liverpool nem szeretné megvenni a játékost, csupán az idény hátralévő részére szeretné alkalmazni. Ami abból a szempontból logikus döntés lehet, hogy Conor Bradley már nem játszhat az évadban, Frimpong pedig heteket fog kihagyni. 

Geertruida a mostani idényben 17 meccsen játszott a PL-ben – a decemberi Liverpool–Sunderland meccsen (1-1) csereként 12 percet játszott –, így az angol bajnokság lüktető iramát is gyorsan felvenné, emellett a Sunderland is hajlandó lehet az elengedésére, korábban már a Chelsea-től érkező Marc Guiut is visszaengedte a londoni klubhoz. 

Geertruida és Slot jól ismerik egymást

A holland védő a Feyenoordnál három éven keresztül dolgozott Slottal – 2023-ban holland bajnokok is lettek –, így beilleszkedési gondjai aligha lennének a játékosnak. Mindez pedig a Liverpool vezetőségétől is fontos gesztus lenne Slot felé, ugyanis a vezetőedzőt nem hagyják egyedül, hanem hoznak neki egy jobbhátvédet, ami sok problémát megoldhat. Nem is kell messzire menni, elég csak arra gondolni, hogy így Szoboszlai Dominiknek nem jobbhátvédként kell játszania, hanem ismét a középpályán villoghat. 

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

