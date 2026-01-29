LiverpoolBajnokok LigájaArne SlotQarabag

Slot teljesen kiborult, a Liverpool szurkolóinak pedig lesújtó hírrel szolgált

A Liverpool szerda este 6-0-ra legyőzte a Qarabagot a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, így a harmadik helyen zárt. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője azonban nem volt jó kedvében, pontosította egy korábbi nyilatkozatát, majd a csapat legújabb sérültjéről beszélt, az elhangzottaknak a szurkolók aligha örülnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 6:50
Arne Slot kiosztotta az újságírókat a Liverpool kiütéses győzelme után
Arne Slot kiosztotta az újságírókat a Liverpool kiütéses győzelme után Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Liverpool nagyon sima, 6-0-s győzelmet aratott az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. Arne Slot együttese az előkelő harmadik helyen zárt 18 ponttal – hat győzelem és két vereség –, a nagy arányú győzelem pedig nemcsak a hollandnak, hanem a szurkolóknak is jól jött a Bournemouth elleni hétvégi vereség után. Aztán a meccset követő sajtótájékoztatón Slot a 6-0-s siker ellenére igencsak kiakadt az újságírókra és a többi kérdésre is rendkívül frusztráltan válaszolt.

Az Arne Slot vezette Liverpool a Qarabagot is simán elintézte a Bajnokok Ligájában
Az Arne Slot vezette Liverpool a Qarabagot is simán elintézte a Bajnokok Ligájában  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Slot mély sebeket tépett fel a Liverpool kiütéses győzelme után

– Amikor a Bajnokok Ligáját megkezdtük, a célunk egyértelműen az volt, hogy az első nyolcba bekerüljünk. Kihagyjuk így a playoffot, ahol néha nagyon nehéz ellenfelet kaphatsz – kezdte Slot a mérkőzést követő sajtótájékoztatót, majd felemlegette a két évvel ezelőtti nemzetközi szereplést, amikor még Jürgen Klopp volt a csapat edzője. 

Örülünk, hogy egyenes ágon a legjobb 16 közé jutottunk, különösen annak fényében, hogy két évvel ezelőtt még az Európa-liga negyeddöntőjében szerepeltünk, és kikaptunk az Atalantától

Slot ezzel igencsak mély sebet tépett fel a Liverpool-szurkolóknál, ugyanis ezen párharcban az olasz csapat az első mérkőzésen 3-0-ra nyert az Anfelden, a visszavágót pedig hiába húzta be a Pool 1-0-ra. A holland ezzel a mondattal szinte biztos, hogy készült, hiszen nemcsak a sajtótájékoztatón, hanem a tévének adott interjújában is elmondta. Mindez azonban kicsit fura, hogy egy 6-0-s győzelem után hozza fel egy két évvel ezelőtti eredményt, amikor még nem is ő volt az edző.

Arne Slot szavait kiforgatták, a holland reagált erre

S itt még nem ért véget a holland furcsa nyilatkozatainak sora. A Liverpool edzője még a találkozó előtt elmondta, hogy az előző idény bajnoki címét a PSG elleni BL-kiesésnek is köszönheti a csapat, ennek nagy visszhangja lett, Slot ezért pontosított:

– Azt is elmondtam, hogy lehet, ismétlem, lehet, hogy a BL-kiesés is hozzájárult a Premier League megnyeréséhez, messze mi voltunk a legjobb csapat a bajnokságban, teljesen megérdemelten végeztünk az első helyen. Természetesen nem örültem annak, hogy kiestünk, a BL-t is meg akartuk nyerni, erős keretünk volt hozzá. Ezt a médiában könnyelműen kihagyták, kontextusból kiragadták a mondataimat. 

Jeremie Frimpongnak sérülés miatt gyorsan véget ért a Liverpool BL-mérkőzése
Jeremie Frimpongnak sérülés miatt gyorsan véget ért a Liverpool BL-mérkőzése  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Újabb sérült a Liverpoolnál, igazol a klub az utolsó napokban?

Slot nagyon frusztrált volt, kissé olyan volt az egész sajtótájékoztató, mintha a hatalmas nyomás  vagy valamilyen belső konfliktus váltja ezt ki belőle. Utóbbi pedig a következő napokban még inkább kiélesedhet, miután a Liverpool védelme gyakorlatilag elfogyott, főleg a jobbhátvéd poszt. A Qarabag elleni meccsen már a negyedik percben le kellett cserélni Jeremie Frimpongot, a holland korábbi sérüléseiből kiindulva nem két nap lesz, mire újra játszhat, de a szerdai meccskeretben Curtis Jones sem volt benne. Slot Frimpongról beszélt a sajtótájékoztatón.

Az biztos, hogy ha egy játékos így hagyja el a pályát, akkor szombaton, a Newcastle ellen nem lesz elérhető. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, talán pár nap és elérhető lesz

– folytatta a holland, akitől ezután megkérdezték: az újabb sérülés után a Liverpool igazol-e a januári átigazolási időszak utolsó napjaiban?  – Klubként mindig megfontolt, okos döntéseket hozunk. Nemcsak rövid távra, hanem hosszú távra is tekintünk, ezért szerződtetünk fiatal játékosokat – nagyon jó játékosokat, de fiatalokat, akik még fejlődhetnek.

Nos, ebből nehéz következtetni, hogy a Liverpool igazol-e, ugyanakkor szüksége lenne rá, mert jelenleg jobbhátvédként Szoboszlai Dominik az első számú opció, míg Virgil van Dijk párja a védelem közepén Ryan Gravenberch középpályás volt szerda este – miután Joe Gomez a Bournemouth ellen megsérült, míg Ibrahima Konaté családi okok miatt (édesapja halála) nem bevethető. 

Négy csapat – ez vár a Liverpoolra a Bajnokok Ligájában

A Vörösök a BL-ben legközelebb a nyolcaddöntőben lépnek pályára, ahol playoffból érkező együttest fognak kapni. Az alapszakasz végeredménye alapján ezen négy csapat került a Liverpool ágára:

  • Atletico Madrid 
  • Club Brugge
  • Galatasaray
  • Juventus

A Liverpool tehát legközelebb szombaton 21 órakor játszik, az ellenfél a Newcastle lesz a Pl-ben. Érdemes lesz Arne Slot pénteki sajtótájékoztatóját is figyelni a szerda este történtek után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Belföldi híreink

Külföldi híreink

