Slot teljesen kiborult, a Liverpool szurkolóinak pedig lesújtó hírrel szolgált

A Liverpool nagyon sima, 6-0-s győzelmet aratott az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. Arne Slot együttese az előkelő harmadik helyen zárt 18 ponttal – hat győzelem és két vereség –, a nagy arányú győzelem pedig nemcsak a hollandnak, hanem a szurkolóknak is jól jött a Bournemouth elleni hétvégi vereség után. Aztán a meccset követő sajtótájékoztatón Slot a 6-0-s siker ellenére igencsak kiakadt az újságírókra és a többi kérdésre is rendkívül frusztráltan válaszolt.

Az Arne Slot vezette Liverpool a Qarabagot is simán elintézte a Bajnokok Ligájában Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Slot mély sebeket tépett fel a Liverpool kiütéses győzelme után

– Amikor a Bajnokok Ligáját megkezdtük, a célunk egyértelműen az volt, hogy az első nyolcba bekerüljünk. Kihagyjuk így a playoffot, ahol néha nagyon nehéz ellenfelet kaphatsz – kezdte Slot a mérkőzést követő sajtótájékoztatót, majd felemlegette a két évvel ezelőtti nemzetközi szereplést, amikor még Jürgen Klopp volt a csapat edzője.

Örülünk, hogy egyenes ágon a legjobb 16 közé jutottunk, különösen annak fényében, hogy két évvel ezelőtt még az Európa-liga negyeddöntőjében szerepeltünk, és kikaptunk az Atalantától

Slot ezzel igencsak mély sebet tépett fel a Liverpool-szurkolóknál, ugyanis ezen párharcban az olasz csapat az első mérkőzésen 3-0-ra nyert az Anfelden, a visszavágót pedig hiába húzta be a Pool 1-0-ra. A holland ezzel a mondattal szinte biztos, hogy készült, hiszen nemcsak a sajtótájékoztatón, hanem a tévének adott interjújában is elmondta. Mindez azonban kicsit fura, hogy egy 6-0-s győzelem után hozza fel egy két évvel ezelőtti eredményt, amikor még nem is ő volt az edző.

Arne Slot szavait kiforgatták, a holland reagált erre

S itt még nem ért véget a holland furcsa nyilatkozatainak sora. A Liverpool edzője még a találkozó előtt elmondta, hogy az előző idény bajnoki címét a PSG elleni BL-kiesésnek is köszönheti a csapat, ennek nagy visszhangja lett, Slot ezért pontosított:

– Azt is elmondtam, hogy lehet, ismétlem, lehet, hogy a BL-kiesés is hozzájárult a Premier League megnyeréséhez, messze mi voltunk a legjobb csapat a bajnokságban, teljesen megérdemelten végeztünk az első helyen. Természetesen nem örültem annak, hogy kiestünk, a BL-t is meg akartuk nyerni, erős keretünk volt hozzá. Ezt a médiában könnyelműen kihagyták, kontextusból kiragadták a mondataimat.