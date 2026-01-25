LiverpoolJoe GomezArne Slotvirgil Van Dijk

Ez már a vég? A Liverpool játékosai fittyet hánytak Slot utasítására

Joe Gomez még az első Bournemouth-gól után sérült meg a Liverpool szombati bajnokiján, ugyanakkor csak nyolc perccel később, a címvédő második kapott gólja után cserélték le. Az ellentmondás érezhető, Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a játékosait megkérte, hogy rúgják ki a labdát, hogy cserélhessenek, ez azonban nem történt meg.

2026. 01. 25.
A Liverpool ismét gödörben van, 2026-ban még nem nyert meccset a Premier League-ben
A Liverpool ismét gödörben van, 2026-ban még nem nyert meccset a Premier League-ben Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
A Liverpool szombaton a hosszabbításban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth otthonában a Premier League 23. fordulójában. A mérkőzés emlékezetes maradhat Szoboszlai Dominik elképesztő góljáról – és előtte egy gólpasszt is kiosztott –, vagy Tóth Alex debütálásáról is a Bournemouth-ban. A liverpooli sajtó és a közösségi média azonban azt emlegeti fel, ami a második hazai gól előtt történt az első félidőben.

Ez volt az a pillanat, amikor a Bournemouth megszerezte a vezetést a Liverpool ellen, majd a vendégek védője, Joe Gomez meg is sérült
Ez volt az a pillanat, amikor a Bournemouth megszerezte a vezetést a Liverpool ellen, majd a vendégek védője, Joe Gomez meg is sérült  Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool játékosai nem figyeltek Slotra

Történt még az első Bournemouth-gólnál, hogy a Liverpool védője, Joe Gomez belerongyolt Alisson kapusba. A brazil térde eltalálta az angol oldalát, Gomez a földön maradt, és egyértelmű volt, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést. Ez a 26. percben történt, a Liverpool hét minutummal később kapta a másodikat, ekkor viszont Gomezt még mindig nem cserélte le az együttes – hogyan lehetséges ez?

Az orvosok bejöttek Gomezt ápolni, ezért a pályát el kellett hagynia. A stáb jelezte Slotnak, hogy az angolt le kell cserélni, ezért Endo Vataru már öltözött is át. Csakhogy közben újraindult a mérkőzés, a japánnak több idő kellett volna ahhoz, hogy beálljon. Slot és segítője, Sipke Hulshoff jelezte a játékosoknak, hogy szerezzék meg a labdát, aztán rúgják ki, hogy cserélhessenek.

Amikor Alissonhoz került a labda, akkor erre meg lett volna az esély, de nem dobta ki a labdát. Slot érthetetlenül nézte ezt, ezután Gomez visszajött a pályára sérülten, de pár perc múlva az oldalvonal mellett leült, nem bírta folytatni a meccset.

Ekkor már egyértelmű volt, hogy cserélni kell, csakhogy a játék következőnek akkor állt meg, amikor Alejandro Giménez belőtte a második Bournemouth-gólt. Ezután be is állt Endo Gomez helyett, aminek percekkel hamarabb kellett volna megtörténnie.

Virgil van Dijk megszólalt, ki a hibás?

10 emberrel játszottunk, lehet azt mondani, hogy ki kellett volna rúgnunk a labdát. Ez nem Alisson hibája. Könnyű azt mondani, hogy ezt kellett volna tennie. Egy pillanat alatt kellett döntést hoznia. Úgy határoztunk, hogy megtartjuk a labdát, sajnos gólt kaptunk belőle

– nyilatkozta a lefújás után a Liverpool csapatkapitánya a Sky Sportsnak. Van Dijknak egyébként nem volt jó meccse, az első hazai gólnál nem volt elég határozott, míg a másodiknál belógott, így a Liverpool lestaktikája sem működött.

Arne Slot hiába ordított be a pályára

A vezetőedző a lefújás után szintén kitért az ominózus esetre. – Tíz perc alatt kaptunk kettőt, ez a Bournemouth legjobb periódusa volt, a másodiknál ráadásul már csak tíz emberünk volt a pályán. Próbáltam feléjük kiabálni, hogy rúgják ki a labdát. Valójában azonban elég kényelmes helyzetben voltunk, sokáig megtartottuk a labdát. Aztán amikor elvesztettük, a helyzet megfordult, és a Bournemouth tartotta a labdát, később 10 ember ellen ez nekik még könnyebb volt.

Arne Slot nem tudta megmondani, hogy Gomez két-három nap múlva újra a csapattal edzhet-e, ez a vizsgálatokból fog kiderülni. A Liverpool legközelebb szerdán játszik, akkor az azeri Qarabag lesz az ellenfél a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában.

