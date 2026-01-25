Ez már a vég? A Liverpool játékosai fittyet hánytak Slot utasítására

A Liverpool szombaton a hosszabbításban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth otthonában a Premier League 23. fordulójában. A mérkőzés emlékezetes maradhat Szoboszlai Dominik elképesztő góljáról – és előtte egy gólpasszt is kiosztott –, vagy Tóth Alex debütálásáról is a Bournemouth-ban. A liverpooli sajtó és a közösségi média azonban azt emlegeti fel, ami a második hazai gól előtt történt az első félidőben.

Ez volt az a pillanat, amikor a Bournemouth megszerezte a vezetést a Liverpool ellen, majd a vendégek védője, Joe Gomez meg is sérült Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool játékosai nem figyeltek Slotra

Történt még az első Bournemouth-gólnál, hogy a Liverpool védője, Joe Gomez belerongyolt Alisson kapusba. A brazil térde eltalálta az angol oldalát, Gomez a földön maradt, és egyértelmű volt, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést. Ez a 26. percben történt, a Liverpool hét minutummal később kapta a másodikat, ekkor viszont Gomezt még mindig nem cserélte le az együttes – hogyan lehetséges ez?

Az orvosok bejöttek Gomezt ápolni, ezért a pályát el kellett hagynia. A stáb jelezte Slotnak, hogy az angolt le kell cserélni, ezért Endo Vataru már öltözött is át. Csakhogy közben újraindult a mérkőzés, a japánnak több idő kellett volna ahhoz, hogy beálljon. Slot és segítője, Sipke Hulshoff jelezte a játékosoknak, hogy szerezzék meg a labdát, aztán rúgják ki, hogy cserélhessenek.

Amikor Alissonhoz került a labda, akkor erre meg lett volna az esély, de nem dobta ki a labdát. Slot érthetetlenül nézte ezt, ezután Gomez visszajött a pályára sérülten, de pár perc múlva az oldalvonal mellett leült, nem bírta folytatni a meccset.

Ekkor már egyértelmű volt, hogy cserélni kell, csakhogy a játék következőnek akkor állt meg, amikor Alejandro Giménez belőtte a második Bournemouth-gólt. Ezután be is állt Endo Gomez helyett, aminek percekkel hamarabb kellett volna megtörténnie.

Virgil van Dijk megszólalt, ki a hibás?

10 emberrel játszottunk, lehet azt mondani, hogy ki kellett volna rúgnunk a labdát. Ez nem Alisson hibája. Könnyű azt mondani, hogy ezt kellett volna tennie. Egy pillanat alatt kellett döntést hoznia. Úgy határoztunk, hogy megtartjuk a labdát, sajnos gólt kaptunk belőle

– nyilatkozta a lefújás után a Liverpool csapatkapitánya a Sky Sportsnak. Van Dijknak egyébként nem volt jó meccse, az első hazai gólnál nem volt elég határozott, míg a másodiknál belógott, így a Liverpool lestaktikája sem működött.