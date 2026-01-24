Íme, Szoboszlai Dominik hihetetlen gólja, amely a Premier League-rangsor élére repítette + videó

Szoboszlai Dominik ismét a hátán vitte a csapatát a Bournemouth–Liverpool Premier League-mérkőzésen. A 25 éves középpályás vezetésével a címvédő ledolgozta kétgólos hátrányát idegenben. Az első félidő végén Szoboszlai a bal oldalról ívelte be a szögletet, ami tökéletes volt Virgil van Dijknak. A hollandnak különösen kellett a gól, mert előtte hátul többször is hibázott, a Bournemouth góljaiban alaposan benne volt a csapatkapitány.

Szoboszlai Dominik gólöröme a fantasztikus találata után a Bournemouth–Liverpool mérkőzésen Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik hatalmas gólja a Premier League-ben

Majd jött a második félidő és egy újabb Szoboszlai-gól, ami benne lesz az év végi összeállításban.

A bal oldali, úgy 20 méterről elvégzett szabadrúgást Mohamed Szalah készítette le Szoboszlainak, aki pedig tökéletesen kilőtte a hosszút.

Micsoda évkezdés Szoboszlaitól!

A Liverpool ezzel egyenlített, de a végén nem örülhetett. A Bournemouth a hajrában, már Tóth Alexszel a soraiban megnyerte a meccset 3-2-re. A Liverpool így már öt meccse nyeretlen az angol bajnokságban, s vasárnap már a negyedik helyről is lecsúszhat.

A Liverpool játékosa ihletett formában futballozik 2026-ban, szerdán a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille ellen lőtt lenyűgöző gólt szabadrúgásból, míg január 12-én a harmadosztályú Barnsley ellen volt eredményes – az a gól sem volt csúnya – az FA-kupában.