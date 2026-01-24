Szoboszai DominikLiverpoolPremier ­League

Íme, Szoboszlai Dominik hihetetlen gólja, amely a Premier League-rangsor élére repítette + videó

Szoboszlai Dominik formájára és lövőtechnikájára hamarosan tényleg elfogynak a szavak. A Liverpool 25 éves játékosa szerdán a Bajnokok Ligájában lőtt fifikás gólt szabadrúgásból, szombaton pedig a Bournemouth kapuját is bevette egy pontrúgás után. Szoboszlai Dominik most viszont nem lehetett boldog, ezúttal a Liverpool 3-2-re kikapott a Bournemouth ellen, amelyben bemutatkozott a Fraditól igazolt Tóth Alex.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 21:01
Szoboszlai Dominik eszméletlen gólt lőtt a Liverpool szombati meccsén
Szoboszlai Dominik eszméletlen gólt lőtt a Liverpool szombati meccsén Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik ismét a hátán vitte a csapatát a Bournemouth–Liverpool Premier League-mérkőzésen. A 25 éves középpályás vezetésével a címvédő ledolgozta kétgólos hátrányát idegenben. Az első félidő végén Szoboszlai a bal oldalról ívelte be a szögletet, ami tökéletes volt Virgil van Dijknak. A hollandnak különösen kellett a gól, mert előtte hátul többször is hibázott, a Bournemouth góljaiban alaposan benne volt a csapatkapitány.

Szoboszlai Dominik gólöröme a fantasztikus találata után a Bournemouth–Liverpool mérkőzésen
Szoboszlai Dominik gólöröme a fantasztikus találata után a Bournemouth–Liverpool mérkőzésen  Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik hatalmas gólja a Premier League-ben

Majd jött a második félidő és egy újabb Szoboszlai-gól, ami benne lesz az év végi összeállításban. 

A bal oldali, úgy 20 méterről elvégzett szabadrúgást Mohamed Szalah készítette le Szoboszlainak, aki pedig tökéletesen kilőtte a hosszút.

Micsoda évkezdés Szoboszlaitól!

A Liverpool ezzel egyenlített, de a végén nem örülhetett. A Bournemouth a hajrában, már Tóth Alexszel a soraiban megnyerte a meccset 3-2-re. A Liverpool így már öt meccse nyeretlen az angol bajnokságban, s vasárnap már a negyedik helyről is lecsúszhat.

A Liverpool játékosa ihletett formában futballozik 2026-ban, szerdán a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille ellen lőtt lenyűgöző gólt szabadrúgásból, míg január 12-én a harmadosztályú Barnsley ellen volt eredményes – az a gól sem volt csúnya – az FA-kupában.

Nincs jobb Szoboszlainál a PL-ben

Az adatokkal foglalkozó Opta írta meg a Bournemouth–Liverpool meccs után, hogy Szoboszlainak a szombati már az ötödik gólja volt a tizenhatoson kívülről a mostani idényben. Egyik angol klub játékosa sem tudja ezt überelni, egyedül a Manchester Cityt erősítő Phil Fodennek van ugyanúgy öt.

Íme, Szoboszlai Dominik gólja:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu