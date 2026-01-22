Rendkívüli

Liverpool FCBajnokok LigájaArne SlotszabadrúgásgólSzoboszlai Dominik

Slot leleplezte Szoboszlai góljának hátterét: más ötlete volt a rúgás, másnak is kellett volna lőnie

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában a Liverpool 3-0-ra győzött a Marseille otthonában. A vendégeket irányító Arne Slot a hivatalos BL-sajtótájékoztatón nem említette meg Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját, ám a klub kamerái előtt elmondta a véleményét az esetről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 12:23
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljáról beszélt Arne Slot Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev
A Liverpool bebiztosította a továbbjutását a BL egyenes kieséses szakaszába, miután szerda este 3-0-ra nyert Marseille-ben. A vezetést Szoboszlai Dominik szerezte meg, aki az első félidő ráadásában 18 méterre a kaputól a felugró sorfal alatt gurított a hazaiak kapujába – a szabadrúgásgól után, a második félidőben egy öngól és Cody Gakpo találata állította be a végeredményt. Bár a sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző nem hozta szóba a magyar válogatott csapatkapitányát, a klub kamerái előtt kitért az első gólra.

Arne Slot a Liverpool kamerái előtt elárulta, Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásának ötlete Xavi Valero fejéből pattant ki
Arne Slot a Liverpool kamerái előtt elárulta, Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásának ötlete Xavi Valero fejéből pattant ki. Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin

Arne Slot Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljáról beszélt

Slot az LFC TV-nek azt állította, hogy a stábjában kapusedzőként dolgozó Xavi Valero volt az, aki észrevette, hogy a szokásoktól eltérően nem feküdt be egyetlen Marseille-játékos sem a sorfal mögé, és ő súgott a mérkőzés legjobbjának megválasztott Szoboszlainak, hogy lője laposan a szabadrúgást. A holland tréner arra is kitért, hogy a szabadrúgás megítélését megelőző másodpercekben egy hazai játékos a tizenhatoson belül kézzel ért a labdába, így Arne Slot azt hitte, hogy videózás után tizenegyest ítél a játékvezető – azt pedig Mohamed Szalah rúgta volna.

– A minőségi játékosok elég nyugodtak ahhoz, hogy ilyenkor is felismerjék, amit mondanak nekik, emellett pedig taktikai fegyelemre is szükség van. 

Ez egy ilyen nagyszerű pillanat volt Domtól, de Xavi volt az, aki szintén remek munkát végzett. Megjegyzem, hogy szerintem nem is Domnak kellett volna lőnie a pontrúgást, hanem Mónak, méghozzá egy tizenegyest a korábbi szabálytalanság miatt.

Az idényben már nem ez volt az első alkalom, hogy rossz oldalon álltunk egy játékvezetői ítéletnél – mondta Slot Szalah kapcsán, aki egyébként a szabadrúgás elvégzésére is pályázott, de Szoboszlai végül magának tette le a labdát a gól előtt.

A Liverpool szombaton a Bournemouth vendége lesz a Premier League következő fordulójában, majd szerdán a Qarabag együttesét fogadja a Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó körében.

 

