Az UEFA-nál is téma Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja, díj is járhat érte + videó

A Liverpool szerdán 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik fifikás szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában, amely a forduló legszebb találata címét is kiérdemelheti.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljához a liverpooli csapattársak is gratuláltak. Fotó: AFP/Thibaud Moritz

Szoboszlai Dominik gólja a legszebbek között az UEFA-nál

A magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, ami után a labda a francia csapat kapujában kötött ki. A félidei szünet után egy öngóllal és Cody Gakpo találatával a Liverpool bebiztosította a 3-0-s győzelmet. A magyar játékost később a meccs legjobbjának is megválasztották.

Az UEFA hivatalos oldalán a legszebb gólok listájára a magyar válogatott játékos találata mellett Szoboszlai egykori lipcsei csapattársának, a barcelonai Dani Olmónak a Slavia Praha elleni bombagólja is felkerült.

Special Olmo strike 😍

Clever Szoboszlai free-kick 🧠

Lovely Fermin finish 👏

Clinical Serrano volley 🎯



Favourite goal? 🤔@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/SeT56FCahl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Olmo klubtársának, Fermin Lópeznek a távoli találata is helyet kapott a legszebb gólok felsorolásában. A listán ezeken kívül még az Athletic Bilbao játékosa, Nico Serrano kapáslövésből született gólja is szerepel, amellyel hozzájárult az Atalanta legyőzéséhez.