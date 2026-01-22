Az UEFA-nál is téma Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja, díj is járhat érte + videó

A Liverpool szerdán 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik fifikás szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában, amely a forduló legszebb találata címét is kiérdemelheti.
Szoboszlai Dominik gólja a legszebbek között az UEFA-nál
A magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, ami után a labda a francia csapat kapujában kötött ki. A félidei szünet után egy öngóllal és Cody Gakpo találatával a Liverpool bebiztosította a 3-0-s győzelmet. A magyar játékost később a meccs legjobbjának is megválasztották.
Az UEFA hivatalos oldalán a legszebb gólok listájára a magyar válogatott játékos találata mellett Szoboszlai egykori lipcsei csapattársának, a barcelonai Dani Olmónak a Slavia Praha elleni bombagólja is felkerült.
Olmo klubtársának, Fermin Lópeznek a távoli találata is helyet kapott a legszebb gólok felsorolásában. A listán ezeken kívül még az Athletic Bilbao játékosa, Nico Serrano kapáslövésből született gólja is szerepel, amellyel hozzájárult az Atalanta legyőzéséhez.
