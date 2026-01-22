Bajnokok LigájaLiverpoolBarcelonaDani OlmoSzoboszlai Dominik

Az UEFA-nál is téma Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja, díj is járhat érte + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz hetedik fordulójának szerdai játéknapján szebbnél szebb találatok születtek. A BL legszebb góljáért folyó vetélkedésben Szoboszlai Dominik is szerepel, az UEFA hivatalos oldala a magyar középpályás Olympique Marseille ellen szerzett okos szabadrúgásgólját is jelölte a címre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 7:13
Szoboszlai gólja a BL-játéknap legszebb találata is lehet Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin
A Liverpool szerdán 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik fifikás szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában, amely a forduló legszebb találata címét is kiérdemelheti.

Szoboszlai góljának a csapattársak is örültek.
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljához a liverpooli csapattársak is gratuláltak. Fotó: AFP/Thibaud Moritz

Szoboszlai Dominik gólja a legszebbek között az UEFA-nál

A magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, ami után a labda a francia csapat kapujában kötött ki. A félidei szünet után egy öngóllal és Cody Gakpo találatával a Liverpool bebiztosította a 3-0-s győzelmet. A magyar játékost később a meccs legjobbjának is megválasztották.

Az UEFA hivatalos oldalán a legszebb gólok listájára a magyar válogatott játékos találata mellett Szoboszlai egykori lipcsei csapattársának, a barcelonai Dani Olmónak a Slavia Praha elleni bombagólja is felkerült. 

Olmo klubtársának, Fermin Lópeznek a távoli találata is helyet kapott a legszebb gólok felsorolásában. A listán ezeken kívül még az Athletic Bilbao játékosa, Nico Serrano kapáslövésből született gólja is szerepel, amellyel hozzájárult az Atalanta legyőzéséhez.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
