Ódákat zengenek a Liverpool legendáit beérő Szoboszlairól, aki elárulta szabadrúgásgóljának titkát

A Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával, Geronimo Rulli öngóljával és Cody Gakpo találatával 3-0-ra legyőzte az Olympique Marseille-t , így egy fordulóval az alapszakasz vége előtt a negyedik helyen áll a Bajnokok Ligájában. Arne Slot együttesének az utolsó fordulóban az azeri Qarabag lesz az ellenfele, és amennyiben a Vörösök begyűjtik a három pontot, biztosan ott lesznek az első nyolcban, és a rájátszást elkerülve biztosítják a helyüket a nyolcaddöntőben.

Alexis Mac Allisternek is tetszett Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu/AFP

Az angol gárda nagyon sokáig gól nélküli döntetlenre állt a Stade Vélodrome-ban, azonban az első félidő ráadásban Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával megszerezte a vezetést. A magyar válogatott csapatkapitánya – aki addigra már túl volt egy gólpasszon, melyet Hugo Ekitiké leshelyzete miatt érvénytelenítettek – a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, amelybe hiába ért bele a kapus, nem tudott hárítani.

Szoboszlai Dominik gólja okos volt vagy kapushiba?

A fenti kérdést a The Athletic tette fel a mérkőzés utáni cikkében . A Liverpool a hazai tizenhatostól néhány méterre kapott szabadrúgást az első játékrész hosszabbításában, s bár Mohamed Szalah, Alexis Max Allister és Florian Wirtz is szívesen elvégezte volna, végül Szoboszlai volt az ítéletvégrehajtó, és a felugró sorfal alatt a kapuba lőtt. A magyar középpályás – aki már az idény elején, az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert bajnoki rangadón is megmutatta a világnak, hogy nem jön zavarba a szabadrúgásoknál – észrevette, hogy a franciák nem fektettek játékost a sorfal mögé, és ezt kíméletlenül kihasználta a vendégek légiósa.

Megcsináltam a házi feladatot. Mondták, hogy senki sem fekszik a sorfalban, próbáljam meg laposan, megtettem, szerencsére sikerült

– árulta el szabadrúgásgóljáról Szoboszlai, akit arról is megkérdezett a TNT Sports, hogy immár ő számít-e az első számú végrehajtónak a szabadrúgások és tizenegyesek terén Mohamed Szalah helyett. – Mindig megbeszéljük a mérkőzés közben, több tényezőtől függ: melyik oldalról, milyen szögből jár, ki érzi magabiztosabbnak magát. Ha enyém a lehetőség, elvállalom.