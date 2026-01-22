Szoboszlai DominikLiverpoolBajnokok LigájaOlympique MarseilleKerkez Milos

Ódákat zengenek a Liverpool legendáit beérő Szoboszlairól, aki elárulta szabadrúgásgóljának titkát

Remek teljesítménnyel gyűjtötte be a három pontot a Bajnokok Ligájában a Liverpool, amely 3-0-ra nyert az Olympique Marseille otthonában. A Vörösök egyik hőse a szabadrúgásból betaláló Szoboszlai Dominik volt, akit két fronton is megválasztottak a mérkőzés legjobbjának.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 5:53
A magyar középpályásnak bőven volt oka az ünneplésre Fotó: Thibaud Moritz Forrás: AFP
A Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával, Geronimo Rulli öngóljával és Cody Gakpo találatával 3-0-ra legyőzte az Olympique Marseille-t , így egy fordulóval az alapszakasz vége előtt a negyedik helyen áll a Bajnokok Ligájában. Arne Slot együttesének az utolsó fordulóban az azeri Qarabag lesz az ellenfele, és amennyiben a Vörösök begyűjtik a három pontot, biztosan ott lesznek az első nyolcban, és a rájátszást elkerülve biztosítják a helyüket a nyolcaddöntőben.

Alexis Mac Allisternek is tetszett Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja
Alexis Mac Allisternek is tetszett Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu/AFP

Az angol gárda nagyon sokáig gól nélküli döntetlenre állt a Stade Vélodrome-ban, azonban az első félidő ráadásban Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával megszerezte a vezetést. A magyar válogatott csapatkapitánya – aki addigra már túl volt egy gólpasszon, melyet Hugo Ekitiké leshelyzete miatt érvénytelenítettek – a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, amelybe hiába ért bele a kapus, nem tudott hárítani.

Szoboszlai Dominik gólja okos volt vagy kapushiba?

A fenti kérdést a The Athletic tette fel a mérkőzés utáni cikkében . A Liverpool a hazai tizenhatostól néhány méterre kapott szabadrúgást az első játékrész hosszabbításában, s bár Mohamed Szalah, Alexis Max Allister és Florian Wirtz is szívesen elvégezte volna, végül Szoboszlai volt az ítéletvégrehajtó, és a felugró sorfal alatt a kapuba lőtt. A magyar középpályás – aki már az idény elején, az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert bajnoki rangadón is megmutatta a világnak, hogy nem jön zavarba a szabadrúgásoknál – észrevette, hogy a franciák nem fektettek játékost a sorfal mögé, és ezt kíméletlenül kihasználta a vendégek légiósa.

Megcsináltam a házi feladatot. Mondták, hogy senki sem fekszik a sorfalban, próbáljam meg laposan, megtettem, szerencsére sikerült

– árulta el szabadrúgásgóljáról Szoboszlai, akit arról is megkérdezett a TNT Sports, hogy immár ő számít-e az első számú végrehajtónak a szabadrúgások és tizenegyesek terén Mohamed Szalah helyett. – Mindig megbeszéljük a mérkőzés közben, több tényezőtől függ: melyik oldalról, milyen szögből jár, ki érzi magabiztosabbnak magát. Ha enyém a lehetőség, elvállalom.

A 25 esztendős futballista elmondta, nagyon örül neki, hogy Szalah visszatért, mert a pályán és azon kívül is sokat segít a csapatnak, ráadásul ő maga is szeret együtt játszani az egyiptomival, akihez nagyon közel áll. A Liverpool tizenhárom meccset számláló veretlenségi sorozatával (hét győzelem, hat döntetlen) kapcsolatban hozzátette, akadtak olyan döntetlenek, melyeknél nekik kellett volna nyerniük.

– Vannak olyan mérkőzések, melyeket kötelező behúznod, ha a Liverpoolban futballozol, különösen az Anfielden, ilyen szurkolókkal a hátad mögött, márpedig ez nem mindig sikerült mostanában. A jó játék fontos, az viszont még inkább az, hogy megnyerjük a meccseket. Folyamatosan dolgozunk a játékunkon, remélhetőleg ez a győzelem segít abban, hogy a megfelelő úton haladjunk tovább.

Gerrardnak is tetszett, a Liverpool külön kiemelte

A szabadrúgással kapcsolatban megszólalt a Liverpool legendája, Steven Gerrard is, aki pontosan tisztában van vele, milyen elvállalni a felelősséget egy ilyen szintű klubnál.

Szeretem a magabiztosságát. A legtöbb játékos Mohamed Szalah mellett tisztelettel félreállna egy ilyen helyzetben, nagyon tetszik, hogy az ő esetében erről szó sem lehet.

Szoboszlai a gólja mellett is remek teljesítményt nyújtott, kialakított egy nagy lehetőséget, százszázalékos pontossággal lőtt kapura, 35 pontos passza és hat labdaszerzése volt, valamint az összes párharcát megnyerte a földön. Nem véletlen, hogy az UEFA-nál őt választották meg a mérkőzés legjobbjának.

– Óriási hatással volt a mérkőzés alakulására, gólt szerzett, helyzeteket alakított ki, szervezte a játékot. Keményen dolgozott végig a csapatért – indokolta döntését az európai szövetség.

Szoboszlait a Liverpool hivatalos oldala is kiemelte, amely külön hírt szentelt annak, hogy Steven Gerrard és Mohamed Szalah után ő lett a klub harmadik olyan futballistája, aki öt egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen is közvetlenül kivette a részét gólból (Szalah hat találkozóig jutott). A magyar futballista sorozata a Frankfurt ellen 5-1-re megnyert mérkőzésen kezdődött egy-egy góllal és gólpasszal, majd jött a Real Madrid elleni asszisztja, a PSV és az Inter ellen pedig szintén betalált. A teljes idényt tekintve 30 tétmérkőzés után hét gólnál és öt gólpassznál jár, és Trent Alexander-Arnold (2022–2023) óta ő lett az első Liverpool-játékos, aki egy idényen belül több közvetlen szabadrúgásgólt szerzett – mindketten kétszer tették meg ezt.

Kerkez is remekelt

A Liverpoolnál szintén ő lett a meccs legjobbja , ebben az évadban már hetedszer, ami néggyel több, mint a második helyen álló Ryan Gravenberch, Florian Wirtz duó három elismerése. Ezen a listán Kerkez Milos egy meccs legjobbja díjjal holtversenyben a negyedik, de érezhető, hogy a klub szurkolói is egyre jobban elismerik a teljesítményét, a Marseille elleni összecsapás után is többen kiemelték – nem véletlenül. A magyar balhátvéd öt párharcából négyet megnyert a Marseille ellen, emellett többször is szerelt, tisztázott és blokkolt, miközben a támadásokból is kivette a részét.

Szoboszlai és Kerkez legközelebb szombaton, a Bournemouth otthonában rendezett bajnokin bizonyíthat, amelyen a hazaiaknál bemutatkozhat a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:

  • Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0-3 (0-1)
  • Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi) 1-0 (0-0)
  • Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) 2-3 (1-0)
  • Juventus (olasz)–Benfica (portugál) 2-0 (0-0)
  • Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) 2-4 (2-2)
  • Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland) 3-0 (2-0)
  • Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) 2-0 (0-0)

Korábban

Kedden játszották

  • Real Madrid (spanyol)–AS Monaco (francia) 6-1 (2-0)
  • Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1-3 (1-2)
  • Villarreal (spanyol)–Ajax (holland) 1-2 (0-0)
  • Tottenham Hotspur (angol)–Borussia Dortmund (német) 2-0 (2-0)
  • Sporting CP (portugál)–Paris Saint-Germain (francia) 2-1 (0-0)
  • Olimpiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (2-0)
  • FC Köbenhavn (dán)–SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-1)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3-1 (2-0)
  • Kairat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1-4 (0-2)

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

