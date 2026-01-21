Rafael Benítez elmésen fogalmazott Varga Barnabás és Tóth Alex eligazolásáról

A Ferencváros várja kedvezőbb pozícióból a folytatást. Az Európa-liga alapszakaszában eddig lejátszott hat találkozó alapján a magyar bajnokcsapat veretlenül, 14 pontot gyűjtve a hatodik helyen áll, míg a Panathinaikosz tízpontos, ezzel 15. A vendégek részéről a meccsnap előtt, szerdán a vezetőedző, Rafael Benítez mondta el várakozásait. A 65 éves spanyol tréner tavaly október óta irányítja jelenlegi csapatát, amelynek kispadján eddig 17 tétmérkőzésen ült. Ebből három az El-ben volt: a Malmö vendégeként, valamint hazai pályán, a Sturm Graz ellen nyert a Panathinaikosz Benítezzel, a legutóbbi, Viktoria Plzen elleni összecsapás pedig 0-0-s döntetlennel zárult.

Rafael Benítez a Groupama Arénában tartott edzést csapatának szerdán (Fotó: MTI/Purger Tamás)



Rafael Benítez szerint a Fradi két távozója nem változtat az ő elképzelésein

A csütörtökön 21.00-kor kezdődő budapesti mérkőzés előtt a Panathinaikosz esélyeit növeli a tény, hogy a Ferencváros „gyengült” januárban: a csapat leggólerősebb játékosa, Varga Barnabás az AEK Athén csapatához igazolt, Tóth Alexet pedig az angol első osztályú Bournemouth szerződtette. Rafael Benítez szerint a Panathinaikosz taktikáját mindez nem befolyásolja majd.

Egyrészt mi a saját játékunkra koncentrálunk, másrészt nem hiszem, hogy két futballista elvesztése alapjaiban változtatná meg a riválisunk játékát. A mi elképzelésünkön pedig semmit sem változtat. A Ferencvárosnak nyilván érzékeny veszteség, de mindenkit lehet pótolni a futballban

– mondta a szerdai sajtótájékoztatón a spanyol szakember, aki korábban a Liverpoollal Bajnokok Ligáját, a Valenciával UEFA Kupát, míg a Chelsea-vel Európa-ligát nyert.

Az ellenfél edzője a Ferencvárost méltatta

Az FTC négy győzelemmel és két döntetlennel abszolválta a ligaszakasz eddigi mérkőzéseit, így joggal gondolhatjuk, hogy nem csak a tisztelet hangja szólt Benítezből, amikor azt mondta, nehéz találkozóra számít a Groupama Arénában.

Jó csapat az ellenfelünk, remek védői vannak, ráadásul a támadójátékuk is nagyon jó. A legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot, hogy csütörtökön győztesen hagyjuk el a pályát. Nálam mindig az egyensúly a legfontosabb, de szeretnénk nagy tempót diktálni, sokat birtokolni a labdát és magasan letámadni. Nehéz időszakon megy keresztül az együttes, az egyértelmű, hogy fejlődnünk kell, de kemény munkával ezt el is érhetjük

– összegzett Benítez arra utalva, hogy a Panathinaikosz hétvégén 4-0-ra kikapott az AEK Athéntól és mindössze ötödik helyen áll a görög bajnokságban.