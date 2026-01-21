panathinaikoszBenítezferencváros

Rafael Benítez elmésen fogalmazott Varga Barnabás és Tóth Alex eligazolásáról

Az FTC csütörtök este a görög élvonalban szereplő Panathinaikosz ellen folytatja szereplését a labdarúgó Európa-ligában. A vendégek vezetőedzője nem más, mint a világhírű Rafael Benítez, aki szerda este hivatalos sajtótájékoztatón beszélt a Fradiról, a meccs esélyeiről és a hazaiakat felkészítő Robbie Keane-ről is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 19:41
Rafael Benítez vezetőedző szerdán már Budapesten tartotta meg a Panathinaikosz sajtótájékoztatóját. Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ferencváros várja kedvezőbb pozícióból a folytatást. Az Európa-liga alapszakaszában eddig lejátszott hat találkozó alapján a magyar bajnokcsapat veretlenül, 14 pontot gyűjtve a hatodik helyen áll, míg a Panathinaikosz tízpontos, ezzel 15. A vendégek részéről a meccsnap előtt, szerdán a vezetőedző, Rafael Benítez mondta el várakozásait. A 65 éves spanyol tréner tavaly október óta irányítja jelenlegi csapatát, amelynek kispadján eddig 17 tétmérkőzésen ült. Ebből három az El-ben volt: a Malmö vendégeként, valamint hazai pályán, a Sturm Graz ellen nyert a Panathinaikosz Benítezzel, a legutóbbi, Viktoria Plzen elleni összecsapás pedig 0-0-s döntetlennel zárult.

Rafael Benítez a Groupama Arénában tartott edzést csapatának szerdán
Rafael Benítez a Groupama Arénában tartott edzést csapatának szerdán (Fotó: MTI/Purger Tamás)


Rafael Benítez szerint a Fradi két távozója nem változtat az ő elképzelésein

A csütörtökön 21.00-kor kezdődő budapesti mérkőzés előtt a Panathinaikosz esélyeit növeli a tény, hogy a Ferencváros „gyengült” januárban: a csapat leggólerősebb játékosa, Varga Barnabás az AEK Athén csapatához igazolt, Tóth Alexet pedig az angol első osztályú Bournemouth szerződtette. Rafael Benítez szerint a Panathinaikosz taktikáját mindez nem befolyásolja majd.

Egyrészt mi a saját játékunkra koncentrálunk, másrészt nem hiszem, hogy két futballista elvesztése alapjaiban változtatná meg a riválisunk játékát. A mi elképzelésünkön pedig semmit sem változtat. A Ferencvárosnak nyilván érzékeny veszteség, de mindenkit lehet pótolni a futballban

 – mondta a szerdai sajtótájékoztatón a spanyol szakember, aki korábban a Liverpoollal Bajnokok Ligáját, a Valenciával UEFA Kupát, míg a Chelsea-vel Európa-ligát nyert.

 

Az ellenfél edzője a Ferencvárost méltatta

Az FTC négy győzelemmel és két döntetlennel abszolválta a ligaszakasz eddigi mérkőzéseit, így joggal gondolhatjuk, hogy nem csak a tisztelet hangja szólt Benítezből, amikor azt mondta, nehéz találkozóra számít a Groupama Arénában.

Jó csapat az ellenfelünk, remek védői vannak, ráadásul a támadójátékuk is nagyon jó. A legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot, hogy csütörtökön győztesen hagyjuk el a pályát. Nálam mindig az egyensúly a legfontosabb, de szeretnénk nagy tempót diktálni, sokat birtokolni a labdát és magasan letámadni. Nehéz időszakon megy keresztül az együttes, az egyértelmű, hogy fejlődnünk kell, de kemény munkával ezt el is érhetjük

 – összegzett Benítez arra utalva, hogy a Panathinaikosz hétvégén 4-0-ra kikapott az AEK Athéntól és mindössze ötödik helyen áll a görög bajnokságban.

A Panathinaikosz labdarúgócsapatának edzése a Groupama Arénában
A Panathinaikosz labdarúgócsapatának edzése a Groupama Arénában (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Benítez egyébként jól ismeri a Fradit felkészítő Robbie Keane-t, hiszen az ír szakvezető korábban  játékosa volt a Liverpoolnál. Egy ezzel kapcsolatos kérdésre a görögök mestere kifejtette, hogy Keane egyértelműen jó munkát végez, ezt bizonyítja csapata játéka és eredménysora is.

Csütörtök este, a kezdőrúgás előtt a két edző személyesen is találkozhat majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu