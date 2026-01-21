A Liverpool BL-győztes edzője Budapestre érkezik, a gondja ugyanaz, mint Robbie Keane-nek

PanathinaikoszFerencvárosFradiUEFA Európa-LigaFTC

A 65 éves Rafael Benítez vezette Panathinaikosz lesz az FTC ellenfele csütörtök este (21 óra, tv: M4 Sport) az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. A Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligája-győztes tréner az idény közben érkezett a görög klub élére, csodát nem tett idáig, ráadásul támadók terén hasonló gondokkal küzd, mint Robbie Keane.

Perlai Bálint
2026. 01. 21. 5:05
Rafael Benítez 17. klubja a görög Panathinaikosz edzői karrierjében
Rafael Benítez 17. klubja a görög Panathinaikosz edzői karrierjében Fotó: ACHILLEAS CHIRAS Forrás: NurPhoto
A Ferencváros a XXI. században görög csapatot még nem győzött le egyetlen európai kupasorozatban sem. Legutóbb a 2024/25-ös idényben a Fradi a PAOK vendégeként kijózanító, 5-0-s pofonba szaladt bele Szalonikiben, míg az azt megelőző évadban a későbbi győztes Olimpiakosz ejtette ki a magyar bajnokot a Konferencialiga playoffjában 2-0-s összesítéssel – itt jegyeztük meg egy életre a marokkói Ajúb el-Kábi nevét, aki a párharc mindkét gólját szerezte. A Fradi most mindenképpen jobb előjelekkel fogadja a Panathinaikoszt az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, Robbie Keane együttese a hatodik 14 ponttal, míg Rafael Benítez alakulata 10 pontjával a tizenötödik helyen áll. Adódik azonban a kérdés: mit keres a 2005-ben a Liverpoollal még az isztambuli döntőben háromgólos hátrányt ledolgozva Bajnokok Ligáját nyert Benítez a görög klub élén? 

Az FTC a görög Panathinaikosz ellen kezdi meg a 2026-os évet az Európa-ligában
Az FTC a görög Panathinaikosz ellen kezdi meg a 2026-os évet az Európa-ligában  Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Panathinaikosz: Rafael Benítez megérkezett, de csodát ő sem tud tenni

A 65 éves spanyol edzőt 2025. október 24-én nevezték ki a Panathinaikosz élére, amely már Benítez 17. klubja edzőként. Görög sajtóhírek szerint a szakember 2027-ig írt alá, és évente 3,47 millió eurót (nagyjából 1,3 milliárd forint) keres, ami Görögországban új rekord. Benítez, miután 2016-ban távozott a Real Madridtól, dolgozott Angliában (Newcastle United, Everton), Kínában (DL Pro) és Spanyolországban (Celta Vigo). Az athéni Zöldek élére azután nevezték ki, hogy eluralkodott a káosz a klubnál.  

Noha a játékosok az idényt még a 2024 októberében kinevezett Rui Vitóriával kezdték meg, őt már szeptemberben kirúgták, miután a bajnokságban hat meccsből mindössze kettőt nyert meg, a portugál helyére beugróként visszatért Hrisztosz Kontisz, aki korábban a csapat másodedzője volt. Október végén pedig a Panathinaikosz már kinevezte Benítezt, miután Kontiszt kirúgták a Feyenoord elleni 3-1-es Európa-liga-vereség után.  

A spanyol már a bemutatásakor leszögezte, nincs neki semmilyen varázspálcája, ne számítsanak erre. Ha a BL-győztes edzőnek varázspálca nem is áll rendelkezésére, némiképp stabilizálta a Zöldeket, ugyanakkor a Panathinaikosz a hétvégén nagy pofonba szaladt bele a Varga Barnabással felálló AEK Athén otthonában. 

A 4-0-s vereség után Benítez leszögezte, hétfőn nincs szabadnap, kemény edzés vár a játékosokra. A Panathinaikosz a bajnokságban az ötödik, öt pontra lemaradva a negyedik Levadiakosztól, a liga szabályai szerint 26 forduló után az első négy helyezett harcolhat még a BL-indulásért.  

Az El-ben Benítez irányításával még veretlen a Panathinaikosz, három meccsen két győzelem és egy döntetlen a mérleg. S mindez könnyen lehetett volna három győzelem is, miután a Plzen elleni 0-0-hoz hozzátartozik, hogy a görögök a 32. perctől emberelőnybe játszottak. 

  • 2025.11.06 Malmö–Panathinaikosz 0-1 
  • 2025.11.27 Panathinaikosz–Sturm Graz 2-1 
  • 2025.12.11 Panathinaikosz–Plzen 0-0 
Renato Sánchez (labdával) nem ilyen karriert remélt magának, amikor 2016-ban leigazolta a Bayern München
Renato Sanches (labdával) nem ilyen karriert remélt magának, amikor 2016-ban leigazolta a Bayern München  Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A 2016-os Európa-bajnok, aki eltűnt 

A görög csapat keretét vizslatva feltűnik Renato Sanches neve. A 28 éves középpályás még a 2016-os Eb-n robbant be, amikor 18 évesen bekerült a portugál keretbe – a győztes csapatban hatszor is játszott, egy gólt is betett a közösbe és a torna legjobb fiatal játékosának választották. Az 1997-es születésű labdarúgóra már a torna előtt felfigyeltek a topklubok, a Bayern München 2016 tavaszán leigazolta 35 millió euróért a Benficától. Sanches karrierjének csúcspontja viszont ez az időszak volt, azóta folyamatosan lejtmenetben van. 

A Bayernben sérülései miatt nem tudta megvetni a lábát, később a francia Lille-ben építette újra magát, ezután a PSG 15 millióért leigazolta, de hiába, a francia sztárcsapat 2023 óta folyamatosan kölcsönadja Sanchest, így került Görögországba is fél éve.

De ki rúgja majd a gólokat?

Sanches azonban nem gólzsák, a találatok miatt főhet Benítez feje: a Transfermarkt adatai szerint a csapat legeredményesebb játékosa a 28 éves lengyel támadó, Karol Swiderski nyolc góllal, ezt 27 mérkőzésen hozta össze. A lengyel 2026-ban eddig a három meccsből kétszer játszott – beszédes, hogy a legutóbbi, AEK elleni vereség során már csak csere volt, a 80. percben állt be. Csatárgondok azután adódtak a klubnál, hogy nyáron 22 millióért – ez klubrekord – távozott Fotisz Ioannidisz a portugál Sportinghoz. A 26 éves játékosnak a 2023/24-es idénye volt a legjobb, akkor a bajnokságban 28 meccsen 15 gólt és hét gólpasszt jegyzett.

A hétvégi bajnokin két görög, Andrews Tetteh és Anasztasziosz Bakaszetasz volt a támadó, utóbbi az Arisz elleni Görög Kupa-negyeddöntőn egymaga rúgta tovább a csapatot a mesterhármasával, ő hétgólos a mostani évadban, az El-ben még nem talált be. Tetteh pedig a hat téli érkező közül az egyik, a csatár 2,2 millió fejében váltott klubot. A Panathinaikosznál egyébként a támadógondokat a vezetőség is érezte, Tetteh mellett a 20 éves argentin, Santino Andino érkezett a napokban, de ő nem tagja az El-keretnek.

Tökéletes párhuzam az FTC helyzetével

Adja magát: míg a görögöknél Ioannidisz, addig a magyar bajnoknál Varga Barnabás távozása okoz fejtörést a vezetőedzőnek – s Robbie Keane-nek már Tóth Alex hiánya is. A Fradi sem áll jól a támadókkal, a csapat legeredményesebb játékosa jelenleg Gruber Zsombor nyolc góllal – mint Swiderski mérlege. 

A Ferencváros nem véletlenül aktív a januári átigazolási időszak végén, hétfő este bejelentette Elton Acolatse leigazolását a DVTK-ból, majd a szlovén Celje horvát gólvágója, Franko Kovacevic is megérkezett az Üllői útra, az El-ben azonban ők majd csak az egyenes kieséses szakaszban segíthetnek az FTC-n. 

Csütörtök este mindkét együttesnek a jelenlegi erőforrásaiból kell megoldást találnia. Míg a görögök idén már három tétmeccset is játszottak, addig a Fradi csupán felkészülési mérkőzéseken gyakorolhatott. Arra, hogy hol is tart az átalakuló Ferencváros, csütörtökön 21 órakor kaphatunk választ a Groupama Arénában.

