A Liverpool BL-győztes edzője Budapestre érkezik, a gondja ugyanaz, mint Robbie Keane-nek

A Ferencváros a XXI. században görög csapatot még nem győzött le egyetlen európai kupasorozatban sem. Legutóbb a 2024/25-ös idényben a Fradi a PAOK vendégeként kijózanító, 5-0-s pofonba szaladt bele Szalonikiben, míg az azt megelőző évadban a későbbi győztes Olimpiakosz ejtette ki a magyar bajnokot a Konferencialiga playoffjában 2-0-s összesítéssel – itt jegyeztük meg egy életre a marokkói Ajúb el-Kábi nevét, aki a párharc mindkét gólját szerezte. A Fradi most mindenképpen jobb előjelekkel fogadja a Panathinaikoszt az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, Robbie Keane együttese a hatodik 14 ponttal, míg Rafael Benítez alakulata 10 pontjával a tizenötödik helyen áll. Adódik azonban a kérdés: mit keres a 2005-ben a Liverpoollal még az isztambuli döntőben háromgólos hátrányt ledolgozva Bajnokok Ligáját nyert Benítez a görög klub élén?

Az FTC a görög Panathinaikosz ellen kezdi meg a 2026-os évet az Európa-ligában Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Panathinaikosz: Rafael Benítez megérkezett, de csodát ő sem tud tenni

A 65 éves spanyol edzőt 2025. október 24-én nevezték ki a Panathinaikosz élére, amely már Benítez 17. klubja edzőként. Görög sajtóhírek szerint a szakember 2027-ig írt alá, és évente 3,47 millió eurót (nagyjából 1,3 milliárd forint) keres, ami Görögországban új rekord. Benítez, miután 2016-ban távozott a Real Madridtól, dolgozott Angliában (Newcastle United, Everton), Kínában (DL Pro) és Spanyolországban (Celta Vigo). Az athéni Zöldek élére azután nevezték ki, hogy eluralkodott a káosz a klubnál.

Noha a játékosok az idényt még a 2024 októberében kinevezett Rui Vitóriával kezdték meg, őt már szeptemberben kirúgták, miután a bajnokságban hat meccsből mindössze kettőt nyert meg, a portugál helyére beugróként visszatért Hrisztosz Kontisz, aki korábban a csapat másodedzője volt. Október végén pedig a Panathinaikosz már kinevezte Benítezt, miután Kontiszt kirúgták a Feyenoord elleni 3-1-es Európa-liga-vereség után.

A spanyol már a bemutatásakor leszögezte, nincs neki semmilyen varázspálcája, ne számítsanak erre. Ha a BL-győztes edzőnek varázspálca nem is áll rendelkezésére, némiképp stabilizálta a Zöldeket, ugyanakkor a Panathinaikosz a hétvégén nagy pofonba szaladt bele a Varga Barnabással felálló AEK Athén otthonában.

A 4-0-s vereség után Benítez leszögezte, hétfőn nincs szabadnap, kemény edzés vár a játékosokra. A Panathinaikosz a bajnokságban az ötödik, öt pontra lemaradva a negyedik Levadiakosztól, a liga szabályai szerint 26 forduló után az első négy helyezett harcolhat még a BL-indulásért.