Új hírek Tóth Alexről, történelmi nap előtt áll a magyar játékos

A Ferencváros 20 éves középpályása, Tóth Alex a januári felkészülést még a Ferencvárossal kezdte meg, ugyanakkor az nyílt titok volt, hogy a magyar játékosért külföldi csapatok jelentkezett be. Tóth a Kiel elleni 2-0-s vereség során még 45 percet játszott január 10-én, aztán a Rapid Wien ellen már csak a kispadon ült két nappal később, s a Midtjylland elleni 1-1-re végződő találkozón már a keretben sem volt. Korábban az olasz Lazio élén érdeklődéséről lehetett olvasni a sajtóban, sőt, a hírek szerint a rómaiak sportigazgatója még a spanyolországi edzőtáborba is utazott, hogy meggyőzze Tóth Alexet. A magyar játékos azonban a Premier League-be akart igazolni, így a Lazio lemondott Tóthról – a Bournemouth azonban nem.

A Bournemouth magánrepülőgépet küldött Tóth Alexért, aki vasárnap meg is érkezett Angliába Forrás: X/tdavid22_

A 20 éves játékos a hétvégén hazautazott a spanyolországi edzőtáborból, összepakolta a legfontosabb cuccait, aztán a Bournemouth csapata által küldött magángéppel vasárnap este Angliába repült – angol sajtóhírek szerint 21 óra előtt nem sokkal le is szállt. A Sky Sports értesülései szerint 12 millió eurót fizet most Kerkez Milos korábbi csapata, de ez bónuszokkal együtt 15 millióig is felkúszhat.

A Fradi történetében rekordeladásról lehet beszélni, korábban Lisztes Krisztián volt az első ezen a listán hatmillió euróval, aki 2024/25-ös idényben a Frankfurthoz igazolt – a mostani idényt már ismét a zöld-fehéreknél tölti a balul sikerült német kaland után. Ezen a rangsoron Varga Barnabás az ötödik, aki januárban bő 4,5 millió euróért igazolt az AEK Athénhoz.