Új hírek Tóth Alexről, történelmi nap előtt áll a magyar játékos

A Ferencváros középpályása, Tóth Alex vasárnap este 21 óra előtt nem sokkal landolt az angliai Bournemouth városában. Ma, azaz hétfőn orvosi vizsgálatokon vesz részt, akár már a bejelentésére is sor kerülhet a nap folyamán. Tóth Alex leendőbeli csapata, a Bournemouth hétfőn este játszik a Premier League-ben, aztán hétvégén a Liverpoolt fogadja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 7:44
Tóth Alex már Angliában, jöhet az orvosi vizsgálat
Tóth Alex már Angliában, jöhet az orvosi vizsgálat Fotó: Csudai Sándor
A Ferencváros 20 éves középpályása, Tóth Alex a januári felkészülést még a Ferencvárossal kezdte meg, ugyanakkor az nyílt titok volt, hogy a magyar játékosért külföldi csapatok jelentkezett be. Tóth a Kiel elleni 2-0-s vereség során még 45 percet játszott január 10-én, aztán a Rapid Wien ellen már csak a kispadon ült két nappal később, s a Midtjylland elleni 1-1-re végződő találkozón már a keretben sem volt. Korábban az olasz Lazio élén érdeklődéséről lehetett olvasni a sajtóban, sőt, a hírek szerint a rómaiak sportigazgatója még a spanyolországi edzőtáborba is utazott, hogy meggyőzze Tóth Alexet. A magyar játékos azonban a Premier League-be akart igazolni, így a Lazio lemondott Tóthról – a Bournemouth azonban nem.

A Bournemouth magánrepülőgépet küldött Tóth Alexért, aki vasárnap meg is érkezett Angliába
A Bournemouth magánrepülőgépet küldött Tóth Alexért, aki vasárnap meg is érkezett Angliába Forrás: X/tdavid22_

A 20 éves játékos a hétvégén hazautazott a spanyolországi edzőtáborból, összepakolta a legfontosabb cuccait, aztán a Bournemouth csapata által küldött magángéppel vasárnap este Angliába repült – angol sajtóhírek szerint 21 óra előtt nem sokkal le is szállt. A Sky Sports értesülései szerint 12 millió eurót fizet most Kerkez Milos korábbi csapata, de ez bónuszokkal együtt 15 millióig is felkúszhat. 

A Fradi történetében rekordeladásról lehet beszélni, korábban Lisztes Krisztián volt az első ezen a listán hatmillió euróval, aki 2024/25-ös idényben a Frankfurthoz igazolt – a mostani idényt már ismét a zöld-fehéreknél tölti a balul sikerült német kaland után. Ezen a rangsoron Varga Barnabás az ötödik, aki januárban bő 4,5 millió euróért igazolt az AEK Athénhoz.

Ez vár Tóth Alexre a következő napokban Bournemouth-ban

Innentől kezdve minden már csak formalitás. A magyar játékos bejelentésére sem kell sokat várni. Ez lehet Tóth Alex programja a következő órákban, napokban:

  • Hétfőn délelőtt orvosi vizsgálatok
  • Aztán a hivatalos bejelentés – akár már ez is hétfőn
  • Edzés az új csapattársakkal

Angol lapok szerint Tóth Alex 2031-ig szóló szerződést írhat alá.

Tóth Alex a Liverpool ellen már bemutatkozhat?

Adja magát a kérdés, hogy Tóth Alex mikor kerülhet be a Bournemouth keretébe. Andoni Iraola csapata a Premier League 22. fordulójában ma, azaz hétfőn este játszik a Brighton otthonában. A Bournemouth jelenleg a 15. helyen áll a bajnokságban, az év végén pocsék formában volt az együttes, október 26-a és január elseje között egy bajnokit sem nyert meg – 11 meccses nyeretlen széria volt ez. 

A Cseresznyések múlt hétvégén az FA-kupából is kiestek a Newcastle United otthonában büntetők után, így Tóth Alex teljes erőbedobással a PL-re fókuszálhat.

A sors fintora, hogy január 24-én, szombaton Bournemouth–Liverpool bajnokit rendeznek. Azt persze nem is kell mondanunk, hogy olyan még sosem fordult elő a Premier League-ben, hogy egy meccsen három magyar lépjen pályára.

A Bajnokok Ligája mostani kiírásában mindez már megtörtént: még szeptember végén a Galatasaray hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt – Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a vendégeknél kezdett, Sallai Roland pedig csere volt. 

