Tóth Alex hajnali utazása: nem Bournemouth-ba indult

Az elmúlt napokban már kész tényként kezelte a nemzetközi sajtó Tóth Alex angliai klubváltását. Péntek este a Sky Sports, valamint több átigazolási szakértő – köztük Fabrizio Romano – nyomán lapunk is arról számolt be, hogy a Ferencváros és a Bournemouth mindenben megegyezett egymással. Az értesülések szerint a Premier League-ben szereplő klub 12 millió eurót fizet a Fradinak, az összeg bizonyos bónuszokkal tovább növekedhet, így Tóth Alex minden idők legdrágábban eladott NB I-es játékosa lehet. Maga a középpályás is jól jár, a hírek szerint évi kétmillió euró lesz a fizetése.

Miközben Tóth Alex Spanyolországban készült, a háttérben javában zajlottak a tárgyalások a szerződéséről az FTC-től a Bournemouth-ba Fotó: Molnár Ádám

A megállapodás és a hivatalos bejelentés között szokás szerint a játékosnak orvosi vizsgálaton kel részt vennie. Ez vár Tóth Alexre is. Érdekes, hogy a válogatott középpályás az FTC edzőtáborából nem egyenest Angliába, hanem előbb haza, Budapestre repült. Információnk szerint a játékos szombat délelőtt már landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren. Nyilván azért jött haza, hogy összepakoljon és elköszönjön a szeretteitől.

A következő napok menetrendje a következő lehet:

vasárnap újabb utazás, ezúttal Bournemouth-ba

orvosi vizsgálat a Premier League-ben szereplő klubnál

hétfőn hivatalos bejelentés

aznap a magyar játékos akár már edzésen is részt vehet új klubjában.

Kerkez után a Bournemouth második magyarja

A Bournemouth tehát Kerkez Milos után ismét magyar válogatott labdarúgót szerződtetne, és ha minden a tervek szerint alakul, akár már január 24-én különleges magyar párharc is kialakulhat, hiszen a Cseresznyések azon a napon a Liverpoolt fogadják, Szoboszlai Dominikkel a vendégek soraiban.

La Mangában marad a Fradi, sok a nyitott kérdés

Miközben Tóth Alex elhagyta a spanyolországi edzőtábort, a Ferencváros többi tagja továbbra is La Mangában készül. A klubvezetés az itthoni, télies időjárás miatt úgy döntött, meghosszabbítja az eredetileg január 16-ig tervezett edzőtábort , így Robbie Keane együttese január 19-ig Spanyolországban marad. A cél, hogy ideális körülmények között készüljön fel a csapat az Európa-liga következő mérkőzésére, a Fradi csütörtökön a Panathinaikoszt fogadja a Groupama Arénában.