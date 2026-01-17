Rendkívüli

Stadionnyi ember várja Orbán Viktort Miskolcon

Tóth AlexFradiBournemouth

Tóth Alex hajnali utazása: nem Bournemouth-ba indult

Szokatlanul indult a szombati nap a Ferencváros spanyolországi edzőtáborában. Elsőként Tóth Alex kelt föl hajnalok hajnalán. A 20 éves tehetség nem egyéni edzést végzett, hanem a repülőtérre sietett. Úgy tudjuk, a válogatott középpályás egyelőre nem az új klubjához, a Bournemouth-hoz indult, hanem haza, Budapestre. E közben továbbra sem ismert, az FTC kivel pótolja a két meghatározó futballistát, Tóth Alexet és Varga Barnabást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 11:22
Tóth Alex elhagyta az edzőtábort, akár már vasárnap Bournemouth-ban jelenhet meg Fotó: FTC/Molnár Ádám Forrás: Fradi.hu
Az elmúlt napokban már kész tényként kezelte a nemzetközi sajtó Tóth Alex angliai klubváltását. Péntek este a Sky Sports, valamint több átigazolási szakértő – köztük Fabrizio Romano – nyomán lapunk is arról számolt be, hogy a Ferencváros és a Bournemouth mindenben megegyezett egymással. Az értesülések szerint a Premier League-ben szereplő klub 12 millió eurót fizet a Fradinak, az összeg bizonyos bónuszokkal tovább növekedhet, így Tóth Alex minden idők legdrágábban eladott NB I-es játékosa lehet. Maga a középpályás is jól jár, a hírek szerint évi kétmillió euró lesz a fizetése.

Miközben Tóth Alex Spanyolországban készült, a háttérben javában zajlottak a tárgyalások a szerződéséről az FTC-től a Bournemouth-ba Fotó: Molnár Ádám

A megállapodás és a hivatalos bejelentés között szokás szerint a játékosnak orvosi vizsgálaton kel részt vennie. Ez vár Tóth Alexre is. Érdekes, hogy a válogatott középpályás az FTC edzőtáborából nem egyenest Angliába, hanem előbb haza, Budapestre repült. Információnk szerint a játékos szombat délelőtt már landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren. Nyilván azért jött haza, hogy összepakoljon és elköszönjön a szeretteitől.

A következő napok menetrendje a következő lehet:

  • vasárnap újabb utazás, ezúttal Bournemouth-ba
  • orvosi vizsgálat a Premier League-ben szereplő klubnál
  • hétfőn hivatalos bejelentés
  • aznap a magyar játékos akár már edzésen is részt vehet új klubjában.

Kerkez után a Bournemouth második magyarja

A Bournemouth tehát Kerkez Milos után ismét magyar válogatott labdarúgót szerződtetne, és ha minden a tervek szerint alakul, akár már január 24-én különleges magyar párharc is kialakulhat, hiszen a Cseresznyések azon a napon a Liverpoolt fogadják, Szoboszlai Dominikkel a vendégek soraiban. 

La Mangában marad a Fradi, sok a nyitott kérdés

Miközben Tóth Alex elhagyta a spanyolországi edzőtábort, a Ferencváros többi tagja továbbra is La Mangában készül. A klubvezetés az itthoni, télies időjárás miatt úgy döntött, meghosszabbítja az eredetileg január 16-ig tervezett edzőtábort , így Robbie Keane együttese január 19-ig Spanyolországban marad. A cél, hogy ideális körülmények között készüljön fel a csapat az Európa-liga következő mérkőzésére, a Fradi csütörtökön a Panathinaikoszt fogadja a Groupama Arénában.

Kivel pótolja az FTC Tóth Alexet és Varga Barnabást?

A Fradi rekordbevételre tett szert Tóth Alex és Varga Barnabás eladásából, de továbbra sem ismert, hogyan, kivel pótolja a két meghatározó futballistát. Az idő egyre jobban sürget, az új játékosok a Panathinaikosz ellen már aligha lehetnek Robbie Keane hasznára. 

– Tettünk ajánlatokat magyar futballistákért idehaza, olyat is, amely nemigen fordult még elő két honi klub között. Ha elutasítják, azzal nem tudunk mit kezdeni. Olyan is van, aki azt mondta, szívesebben marad az egyesületénél, ezt is el kell fogadnunk – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója.

