A tél egyelőre maradásra késztette a Fradit, a magyar bajnok máshol készül a Panathinaikoszra

Úgy tűnik, az időjárás tényleg képes felülírni minden gondosan előkészített tervet. A bajnokságban címvédő, az Európa-liga alapszakaszából már biztosan továbbjutó Fradi vezetése úgy döntött, pár nappal meghosszabbítja az eredetileg január 8–16. közöttre tervezett spanyolországi edzőtábort. A csapat már elvégezte az eredetileg La Mangában elvégzendő feladatokat, de a pénteki hazatérés végül elmaradt. A szakmai stáb ugyanis a klubvezetéssel egyetértésben úgy döntött: ahhoz hogy a gárda megfelelően fel tudjon készülni az előtte álló feladatokra, az itthoni, igencsak télies időjárás miatt szinte használhatatlan edzőpályák helyett a sokkal jobb spanyolországi időjárási körülmények között fejezi be a felkészülését. A Fradi.hu megírta , Robbie Keane és a csapat jövő hétfőig, január 19-ig La Mangában marad, és kőkemény edzésekkel készül a jövő csütörtöki első erőpróbára.

A Fradi vezetése döntést hozott, a csapat tökéletes körülmények között folytathatja a felkészülést az itthoni viszonyok helyett. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Tehát a spanyolországi remek körülmények között folytatódik a felkészülés. Hétfő estig további edzőmérkőzéseket már nem játszanak a zöld-fehérek. Ugyanakkor ráfér a további, ideális körülmények között elvégzendő kemény munka a csapatra, ugyanis az idei három találkozó mint a jövő csütörtöki, Panathinaikosz elleni Európa-liga mérkőzés főpróbái abszolút nem mondhatók sikeresnek.

A Fradi edzőtáborban vívott meccsei:

01. 10., Holstein Kiel (német, Bundesliga 2.) 0-2,

01. 12., Rapid Wien (osztrák, Bundesliga) 0-1,

01. 15., Midtjylland (dán, első osztály) 1-1.

Ami a legszembetűnőbb volt a három találkozón, hogy Varga Barnabás távozása hatalmas űrt hagyott maga után, és a Fradi úgy játszotta le a három találkozót, hogy az egy gólját az újonnan igazolt argentin belső védő, Mariano Gómez fejelte a mérkőzés 92. percében. Holott egy csütörtöki esetleges siker azt jelentené a csapatnak, hogy szinte biztosan a nyolcaddöntőben folytathatnák a zöld-fehérek a kupaszereplést – ám ahhoz mindenképpen gólt, gólokat kell szerezniük. Arról nem beszélve, hogy január 25-én, az NB I „tavaszi" nyitányán éppen azt az ETO FC-t fogadják, amely egy ponttal vezeti előttük a bajnokságot. Azaz bőven van mit még gyakorolnia a csapatnak, amihez a spanyolországi tavaszban minden adott.