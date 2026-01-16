körülményedzőtáborozásla mangábancsapatfradi

A tél egyelőre maradásra késztette a Fradit, a magyar bajnok máshol készül a Panathinaikoszra

Van olyan eset, amikor az időjárás képes szinte teljesen átírni egy klub felkészülését. A Fradi labdarúgócsapata ugyan a tervezett munka nagy részét elvégezte a spanyolországi edzőtáborban, ám az itthoni körülmények miatt – a népligeti pályák nem alkalmasak a komoly munkavégzésre – a klubvezetés úgy döntött, hétfő estig a csapat marad La Mangában, és tökéletes pályákon készül fel az Európa-liga alapszakaszának következő találkozójára, amikor csütörtökön hazai pályán fogadja a görög Panathinaikosz gárdáját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 10:17
Robbie Keane és csapata az itthoni hó és jég helyett a pálmafák alatt folytathatja a felkészülést
Robbie Keane és csapata az itthoni hó és jég helyett a pálmafák alatt folytathatja a felkészülést Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy tűnik, az időjárás tényleg képes felülírni minden gondosan előkészített tervet. A bajnokságban címvédő, az Európa-liga alapszakaszából már biztosan továbbjutó Fradi vezetése úgy döntött, pár nappal meghosszabbítja az eredetileg január 8–16. közöttre tervezett spanyolországi edzőtábort. A csapat már elvégezte az eredetileg La Mangában elvégzendő feladatokat, de a pénteki hazatérés végül elmaradt. A szakmai stáb ugyanis a klubvezetéssel egyetértésben úgy döntött: ahhoz hogy a gárda megfelelően fel tudjon készülni az előtte álló feladatokra, az itthoni, igencsak télies időjárás miatt szinte használhatatlan edzőpályák helyett a sokkal jobb spanyolországi időjárási körülmények között fejezi be a felkészülését. A Fradi.hu megírta , Robbie Keane és a csapat jövő hétfőig, január 19-ig La Mangában marad, és kőkemény edzésekkel készül a jövő csütörtöki első erőpróbára.

A Fradi vezetése helyes döntést hozott, és a csapat tökéletes körülmények között folytathatja a felkészülést az itthoni zord viszonyok helyett
A Fradi vezetése döntést hozott, a csapat tökéletes körülmények között folytathatja a felkészülést az itthoni viszonyok helyett. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Fradi főpróbája nem mondható sikeresnek, de az újabb hazai El-előadás az lehet

Tehát a spanyolországi remek körülmények között folytatódik a felkészülés. Hétfő estig további edzőmérkőzéseket már nem játszanak a zöld-fehérek. Ugyanakkor ráfér a további, ideális körülmények között elvégzendő kemény munka a csapatra, ugyanis az idei három találkozó mint a jövő csütörtöki, Panathinaikosz elleni Európa-liga mérkőzés főpróbái abszolút nem mondhatók sikeresnek.

A Fradi edzőtáborban vívott meccsei:

  • 01. 10., Holstein Kiel (német, Bundesliga 2.) 0-2,
  • 01. 12., Rapid Wien (osztrák, Bundesliga) 0-1,
  • 01. 15., Midtjylland (dán, első osztály) 1-1.

Ami a legszembetűnőbb volt a három találkozón, hogy Varga Barnabás távozása hatalmas űrt hagyott maga után, és a Fradi úgy játszotta le a három találkozót, hogy az egy gólját az újonnan igazolt argentin belső védő, Mariano Gómez fejelte a mérkőzés 92. percében. Holott egy csütörtöki esetleges siker azt jelentené a csapatnak, hogy szinte biztosan a nyolcaddöntőben folytathatnák a zöld-fehérek a kupaszereplést – ám ahhoz mindenképpen gólt, gólokat kell szerezniük. Arról nem beszélve, hogy január 25-én, az NB I „tavaszi" nyitányán éppen azt az ETO FC-t fogadják, amely egy ponttal vezeti előttük a bajnokságot. Azaz bőven van mit még gyakorolnia a csapatnak, amihez a spanyolországi tavaszban minden adott.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.