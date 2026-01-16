varga barnabásaek athénbüntetéscsapateuró

Megérte elhagyni a Fradit? Máris megbüntette Varga Barnabásékat az AEK tulajdonosa

Nem kellett, csak két mérkőzés, és a Fradit elhagyó csatár máris nehéz helyzetbe kerül új klubjában. Az AEK Athén valamennyi játékosa ugyanis összesen 400 ezer eurós büntetést kapott a klub tulajdonosától a bajnokságban elért döntetlen és a kupából való kiesés miatt, ami alól Varga Barnabás sem kivétel. Mariosz Iliopulosz mentőkörülményként hozzátette, ha az athéniak megnyeri a következő három bajnokit sorrendben a Panathinaikosz, az Aszterasz Tripolisz és az Olmpiakosz ellen, eltekint a büntetéstől.

Molnár László
2026. 01. 16. 6:16
Varga Barnabás két meccs után megtanulhatta, Athénban másképpen gondolkodnak a klubtulajdonosok
Varga Barnabás két meccs után megtanulhatta, Athénban másképpen gondolkodnak a klubtulajdonosok Forrás: Facebook/AEK FC
Egy dolgot biztosan nem lehet elmondani Mariosz Iliopuloszról, hogy ne akarná motiválni az AEK Athén játékosait a minél jobb szereplés érdekében. A nemrég a Fraditól több mint 4,5 millió euróért igazolt, és a görög fővárosban még meg sem melegedő Varga Barnabás számára igazán szokatlan módon a klubtulajdonos nem nyelte le a csapat gyenge idei teljesítményét – egy döntetlen a bajnokságban és az első hely elvesztése, valamint a kupából való kiesés –, és egy elég harcias, az edzőközpontban a játékosoknak tartott beszédet követően bejelentette, összesen 400 ezer euróval bünteti meg a csapatot, annak valamennyi tagját a szerinte gyenge teljesítményért.

Varga Barnabás is rájöhetett röpke pár nap alatt, hogy az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz nem éppen a magyar klubvezetőktől megszokott módszerekkel irányítja az egyesületet
Varga Barnabás is rájöhetett röpke pár nap alatt, hogy az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz nem éppen a magyar klubvezetőktől megszokott módszerekkel irányítja az egyesületet              Fotó: AEK Athén

Varga Barnabás fizetés helyett fizet, Athénban más szelek fújdogálnak

A csatár itthon nem volt ehhez hozzászokva, hiszen egyszer sem szóltak a hírek arról, hogy azoknál a csapatoknál, ahol korábban megfordult – Gyirmót, Paks és Ferencváros – ilyennel lepte volna meg a klubvezetés egy-egy gyengébb sorozatot követően. Varga Barnabás egyébként mindkét meccsen pályára lépett, igaz, egyelőre csak csereként, de túl sokat nem tudott hozzátenni az AEK játékához:

  • bajnoki: Arisz Szaloniki 1-1 – 24 játékperc
  • kupa: OFI Kréta 0-1 – 33 játékperc

A mononews.gr görög portál számolt be Mariosz Iliopulosz motiváló döntéséről, és azt is megírta, hogy a klubtulajdonos adott esélyt a csapatnak arra, hogy ne kelljen a játékosoknak a zsebükbe nyúlniuk. Ehhez semmi mást nem kell tenniük, mint a következő három bajnokin 9 pontot szerezni 

  • a Panathinaikosz,
  • az Aszterasz Tripolisz, 
  • és az Olympiakosz ellen.

A küldetés nem reménytelen, ám roppant nehéz, aminek teljesítéséhez nyilvánvalóan már nagyon kellenének a Varga-gólok. Mindenesetre ha esetleg nem jönne össze a 9 pont és a játékosok sorban állhatnának a klub pénztáránál a befizetési oldalon, a tulajdonos már pontosan tudja, a 400 ezer eurónak hol lesz a helye: egy része az AEK Athén amatőr klubjához kerül az ottani sportolók támogatására, míg a másik részét egy jótékonysági szervezethez juttatják el, amit az athéniek legyőzője, az OFI nevezhet meg.

 

