Varga Barnabásról nagyot tévedtek a görögök, de más miatt is csalódott

A magyar válogatott támadó, Varga Barnabás múlt kedden lett az AEK Athén játékosa, vasárnap pedig máris pályára lépett az Arisz Szaloniki elleni idegenbeli bajnokin (1-1). Akkor a 66. percben csereként állt be, a helyi sajtó viszont biztos volt benne, hogy szerda délután, az OFI Kréta elleni Görög Kupa-negyeddöntőn már a kezdőcsapatban kap helyet az új közönségkedvenc futballista. A görög lapok tévedtek, ugyanis nem így történt: a hazai kupamérkőzésen is a kispadra jelölte Vargát Marko Nikolics vezetőedző, így a Hagia Szophia Stadion közönségének nem mutathatta meg magát azonnal. Ez ugyanakkor jó hírt is jelenthet, hiszen előzetesen arról cikkeztek, hogy az OFI ellen más lesz az AEK felállása, mint a fontosabb, vasárnapi bajnokin – a görög bajnokság tabelláján harmadik csapat akkor a városi rivális Panathinaikosz ellen játszik odahaza –, ez alapján pedig Varga akkor már valóban kezdhet.

Varga Barnabás új csapata, az AEK Athén a Görög Kupa negyeddöntőjében lépett pályára. Forrás: Facebook/AEK Athén

A fővárosi együttes esélyesként várta a negyeddöntőt, az első félidőben óriási mezőnyfölényben is futballozott és számos helyzetet kidolgozott, a bajnokságban tizedik helyen álló vendégek mégis kihúzták 0-0-s döntetlennel a szünetig. Mivel fordulás után sem született meg az első gól, várható volt, hogy a hazaiak támadósorában változás lesz, és ez az 58. percben meg is történt: Varga Barnabás egy hármas csere során állt be.

Varga Barnabás ismét csere volt az AEK Athén csapatában

A magyar játékos becserélése után sem igazán változott a játék képe, de a hazai csapattársak helyzetei továbbra is kimaradtak.

Ez a 80. percben bosszulta meg magát, akkor az olasz Eddie Salcedo szinte a semmiből szerezte meg a vezetést az OFI Kréta csapatának.

Nikolics újabb cserével próbálkozott a hajrában, csapata teljesen beszorította ellenfelét – döntetlen esetén hosszabbítás nélkül tizenegyespárbaj következett volna –, de a tavaly elődöntős és 16-szoros kupagyőztes AEK Athénnak ezen a mérkőzésen a tízpercesre húzódó ráadásban sem sikerült semmi. A vendégek két játékosa hiába kapott piros lapot a találkozó legvégén, az AEK így is búcsúzott a sorozattól.