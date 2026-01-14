AEK AthénVarga Barnabásátigazolásközvetítés

Ezért nem láthatjuk itthon a tévében Varga Barnabás mérkőzéseit

Van már magyar érdekeltség a görög élvonal legjobbjai között is. Varga Barnabás a múlt héten szerződött a bajnoki címért harcoló AEK Athénhez, vasárnap csereként be is mutatkozott az új csapatában, de mivel egyetlen magyar sportcsatorna sem közvítíti a görög bajnoki találkozókat, itthon nem láthajuk a válogatott csatárt. És nagyon úgy tűnik, ebben nem is lesz változás.

Pajor-Gyulai László
2026. 01. 14. 5:30
Varga Barnabás már pályára is lépett az AEK Athénban, de a mérkőzéseit aligha láthatják a magyar szurkolók Forrás: Facebook/AEK Athén
A múlt hét nagy története Varga Barnabás átigazolása volt. A magyar válogatott első számú csatára elhagyta a Ferencvárost, az AEK Athén játékosa lett, és vasárnap már be is mutatkozott a görög csapatban. Az edzője, Marko Nikolics a 66. percben cserélte be, de nem tudott csodát tenni, az AEK csak 1-1-re végzett Szalonikiben, és ezzel lecsúszott a tabellán az első helyről a harmadikra.

Varga Barnabás az AEK játékosa lett
Varga Barnabás már az AEK Athén mezében (Forrás: aekfc.gr)

A felfokozott érdeklődést látva adódik a kérdés, hogy a magyar szurkolók nyomon követhetnék-e Varga Barnabás meccseit, azaz a több sportcsatorna közül valamelyik műsorára tűzhetné-e az athéni csapat bajnoki találkozóit. Ez nem lenne példa nélküli, hiszen például miután Cristiano Ronaldo 2022. december 30-án aláírt a szaúd-arábiai al-Nasszr csapatához, szerte a világon több országban is láthatóvá váltak mérkőzései, Magyarországon fél évvel később a Spíler TV szerezte meg a Roshn Saudi League közvetítési jogait.

Varga Barnabás csapata nem a legnépszerűbb

A Sport TV 2019 augusztusában kezdte el közvetíteni a török élvonal meccseit, amikor még nem szerepelt ott annyi magyar futballista, mint manapság. Sallai Roland öt évvel később, 2024 szeptemberében szerződött a Galatasarayhoz

a csatorna azóta tartja folyamatosan kínálatban a Süper Liget, és vélhetően jót tesz a nézettségnek, hogy az egyik legelismertebb és legnépszerűbb magyar futballista az egyik legnépszerűbb török élklubban játszik, ez szerencsés együttállás a Sport TV szempontjából.

A törökök ugyanis fordulónként négy mérkőzést terjesztenek a nemzetközi hálózaton, a csatorna kettőt vesz át, és az egyik az a Galatasarayé.

Ahhoz, hogy a magyar televíziónézőkhöz is eljussanak az AEK Athén bajnokijai, a legfontosabb feltétel a görög meccsek nemzetközi terjesztése, valamint az, hogy Varga Barnabás csapata bekerüljön a többnyire szűkre szabott kínálatba. Görögországban az AEK legfeljebb a harmadik helyet foglalja el a népszerűségi rangsorban, az Olimpiakosz és a Panathinaikosz jócskán megelőzi, ennek a két csapatnak a találkozói elsőbbséget élveznek, így esetlegesen hiába a jog megvásárlása, ha az AEK nem kerülhet be a programba, Magyarországon elenyésző lenne a nézettség.

Sallai Roland törökországi szerződése jót tett a Sport TV-nek
Sallai Roland törökországi szerződése jót tett a Sport TV-nek  (Fotó: Anadolu/Ali Atmaca)

Komoly gondot okoz az is, hogy a topligákkal ellentétben a görög bajnokság menetrendje gyakran kiszámíthatatlan és kaotikus, a következő hétvégi meccsek közül egy elmarad, a többi pedig hat különböző időpontban kezdődik. A magyar sportcsatornák nyilván az angol, a német, az olasz és a spanyol élvonalhoz alkalmazkodnak, hiszen ezek a vezérhajóik, és nehéz lenne beilleszteni a programba a görög ligát. A közvetítési jog megvétele kötelezettségekkel is jár, kérdés, mit tartalmazna a megvett csomag, mert muszáj teljesíteni egy bizonyos közvetítési számot, ami természetesen nehezítené a vállalkozó kedvű csatorna életét. 

Meccsdömping zúdul a nézőkre

Túl azon, hogy a műholdak jele kimondottan drága – a jel továbbítása történhet az olcsóbb interneten, de annak a minősége tökéletlen –, az egyéb költségeknek is nehéz forrást találni a csatornák költségvetésében. Különösen úgy, hogy a megtérülés egyáltalán nem garantált, és ez akkor is szempont, ha Magyarországon nem mindegyik sportcsatorna működik üzleti alapon. 

Ma már óriási a kínálat, valóságos meccsdömping zúdul a nézőkre, akik Szoboszlai Dominikot, a Liverpoolt, a Manchester Cityt, a Real Madridot, a Barcelonát, a Bayern Münchent, a PSG-t, az Intert, az AC Milant láthatják hétről hétre, és erősen kétséges, hogy az AEK Athén képes lenne elérni az ingerküszöböt, még Varga Barnabással együtt is.

Mindez így együtt aligha sarkallja arra a szép számban jelenlévő magyar sportcsatornákat, hogy belevágjanak a görög kalandba. Így Varga Barnabásnak minden bizonnyal úgy szurkolhatunk a jövőben, hogy csak a válogatottban látjuk játszani.


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

