Ezért nem láthatjuk itthon a tévében Varga Barnabás mérkőzéseit

A múlt hét nagy története Varga Barnabás átigazolása volt. A magyar válogatott első számú csatára elhagyta a Ferencvárost, az AEK Athén játékosa lett, és vasárnap már be is mutatkozott a görög csapatban. Az edzője, Marko Nikolics a 66. percben cserélte be, de nem tudott csodát tenni, az AEK csak 1-1-re végzett Szalonikiben, és ezzel lecsúszott a tabellán az első helyről a harmadikra.

Varga Barnabás már az AEK Athén mezében (Forrás: aekfc.gr)

A felfokozott érdeklődést látva adódik a kérdés, hogy a magyar szurkolók nyomon követhetnék-e Varga Barnabás meccseit, azaz a több sportcsatorna közül valamelyik műsorára tűzhetné-e az athéni csapat bajnoki találkozóit. Ez nem lenne példa nélküli, hiszen például miután Cristiano Ronaldo 2022. december 30-án aláírt a szaúd-arábiai al-Nasszr csapatához, szerte a világon több országban is láthatóvá váltak mérkőzései, Magyarországon fél évvel később a Spíler TV szerezte meg a Roshn Saudi League közvetítési jogait.

Varga Barnabás csapata nem a legnépszerűbb

A Sport TV 2019 augusztusában kezdte el közvetíteni a török élvonal meccseit, amikor még nem szerepelt ott annyi magyar futballista, mint manapság. Sallai Roland öt évvel később, 2024 szeptemberében szerződött a Galatasarayhoz,

a csatorna azóta tartja folyamatosan kínálatban a Süper Liget, és vélhetően jót tesz a nézettségnek, hogy az egyik legelismertebb és legnépszerűbb magyar futballista az egyik legnépszerűbb török élklubban játszik, ez szerencsés együttállás a Sport TV szempontjából.

A törökök ugyanis fordulónként négy mérkőzést terjesztenek a nemzetközi hálózaton, a csatorna kettőt vesz át, és az egyik az a Galatasarayé.

Ahhoz, hogy a magyar televíziónézőkhöz is eljussanak az AEK Athén bajnokijai, a legfontosabb feltétel a görög meccsek nemzetközi terjesztése, valamint az, hogy Varga Barnabás csapata bekerüljön a többnyire szűkre szabott kínálatba. Görögországban az AEK legfeljebb a harmadik helyet foglalja el a népszerűségi rangsorban, az Olimpiakosz és a Panathinaikosz jócskán megelőzi, ennek a két csapatnak a találkozói elsőbbséget élveznek, így esetlegesen hiába a jog megvásárlása, ha az AEK nem kerülhet be a programba, Magyarországon elenyésző lenne a nézettség.