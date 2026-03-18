Pep GuardiolaBajnokok LigájaManchester CityReal Madrid

Guardiola kezd megbarátkozni a pályafutását befolyásoló súlyos döntéssel

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében búcsúzott a Manchester City, miután a Real Madrid a visszavágót is megnyerte. A BL-búcsú után Pep Guardiola számos kérdést kapott a jövőjéről. A katalán tréner nemcsak a távozásáról, de a visszavonulásáról is beszélt.

Tóth Norbert
2026. 03. 18. 8:42
Pep Guardiola jövőjét is feszegették a BL-búcsú után. Fotó: OLI SCARFF / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hét évben hatszor is találkozott a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában a Manchester City és a Real Madrid. Ezen időszak mérlege 4-2 a Real javára, az elmúlt három év pedig nyomasztó madridi fölényt hozott: 3-0. A BL mostani szezonjában a spanyolországi odavágón Federico Valverde mesterhármasa nagyon jó helyzetbe hozta a madridiakat, fel volt adva a lecke Pep Guardiola együttesének. Bernardo Silva piros lapja és Vinícius gólja megpecsételte a manchesteri kékek sorsát, akik végül 2-1-es vereséget szenvedtek hazai pályán, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel jutott tovább a Real Madrid, amely a Bayern München–Atalanta párharc továbbjutójával találkozik a következő körben. Guardiola nehezen viselte a kudarcot, összebalhézott Rüdigerrel, majd a meccs után furcsa nyilatkozatot adott.

Ismét a Real Madrid köpött Pep Guardiola és aktuális csapata levesébe. Fotó: NurPhoto

 

Pep Guardiola szerint mindenki kirúgatná őt

Pep Guardiola tíz éve a Manchester City vezetőedzője, ennyi időt egyik klubjánál sem töltött korábban. Viszont ahogy várható volt, a katalán vezetőedző számos kérdést kapott a jövőjéről, hiszen régóta téma a lehetséges távozása. 

Mindenki ki akar rúgatni

mondta Guardiola, amikor a jövőjéről kérdezték a keddi Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-vereség után. — Egy nap majd kijövök ide, és azt mondom: Viszlát, srácok! – tette hozzá. – Játszottunk már döntőket, sok elődöntőt, de sajnos a Bajnokok Ligája legutóbbi két idényében korán kiestünk. A klub magasra tette a lécet a Bajnokok Ligája tekintetében, ezt sikerült nem elérnünk. Szeretném, ha ennek a klubnak is olyan érzése lenne, mint a Real Madridnak: ha nem nyered meg a Bajnokok Ligáját, az kudarc – fogalmazott a katalán vezetőedző.

Guardiola arról is beszélt, hogy a csapata továbbra sem teljes, bizonyos szituációban sokkal élesebbnek és versenyképesebbnek kell lenniük, de szerinte ez csak idő kérdése.

 

Még a visszavonulás is szóba került

Pep Guardiola nem csak a lehetséges idény végi távozását, de a távolabbi jövőjét is érintette.

Tíz év múlva szeretnék visszavonulni

mondta Guardiola, amikor a jövőjéről kérdezték. Kifejtette, hogy a Manchester Citynél is olyannyira otthon érzi magát, mint korábban a Barcelonánál vagy éppen a Bayern Münchennél, hihetetlenül kötődik ezekhez a klubokhoz. – Akár a Manchester City, akár a Bajnokok Ligája esetében azt fogom mondani a jövőben, hogy visszatérek, ugyanis a részese akarok lenni ennek.

Teljes őszinteséggel beszélt, nem köntörfalazott Pep Guardiola. Fotó: NurPhoto

A Real Madrid Pep Guardiola mumusává vált

Hogyha az évek során nem szól közbe többször is a Real Madrid, akkor még több sikert arathatott volna Pep Guardiola az elitsorozatban. A királyi gárda már öt alkalommal ejtette ki a katalán éppen aktuális csapatát a Bajnokok Ligájából (négyszer a Manchester Cityt, egyszer a Bayern Münchent). A manchesteriek és a madridiak az elmúlt hét BL-idény során hat alkalommal is találkoztak.

Hat Bajnokok Ligáját nyerhettem volna

 – mondta Guardiola gúnyosan, amikor a Real Madrid elleni mérlegéről kérdezték. Mióta az edzői pályára lépett Guardiola, azóta senki sem dirigált nála több meccsen a BL véghajrájában (negyeddöntő, elődöntő, döntő). Guardiola a három BL-sikerével Ancelotti öt győzelme mögött a második (Zinedine Zidane szintén három alkalommal emelte magasba a BL-trófeát edzőként).

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.