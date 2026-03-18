Guardiola kezd megbarátkozni a pályafutását befolyásoló súlyos döntéssel

Az elmúlt hét évben hatszor is találkozott a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában a Manchester City és a Real Madrid. Ezen időszak mérlege 4-2 a Real javára, az elmúlt három év pedig nyomasztó madridi fölényt hozott: 3-0. A BL mostani szezonjában a spanyolországi odavágón Federico Valverde mesterhármasa nagyon jó helyzetbe hozta a madridiakat, fel volt adva a lecke Pep Guardiola együttesének. Bernardo Silva piros lapja és Vinícius gólja megpecsételte a manchesteri kékek sorsát, akik végül 2-1-es vereséget szenvedtek hazai pályán, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel jutott tovább a Real Madrid, amely a Bayern München–Atalanta párharc továbbjutójával találkozik a következő körben. Guardiola nehezen viselte a kudarcot, összebalhézott Rüdigerrel, majd a meccs után furcsa nyilatkozatot adott.

Ismét a Real Madrid köpött Pep Guardiola és aktuális csapata levesébe. Fotó: NurPhoto

Pep Guardiola szerint mindenki kirúgatná őt

Pep Guardiola tíz éve a Manchester City vezetőedzője, ennyi időt egyik klubjánál sem töltött korábban. Viszont ahogy várható volt, a katalán vezetőedző számos kérdést kapott a jövőjéről, hiszen régóta téma a lehetséges távozása.

Mindenki ki akar rúgatni

– mondta Guardiola, amikor a jövőjéről kérdezték a keddi Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-vereség után. — Egy nap majd kijövök ide, és azt mondom: Viszlát, srácok! – tette hozzá. – Játszottunk már döntőket, sok elődöntőt, de sajnos a Bajnokok Ligája legutóbbi két idényében korán kiestünk. A klub magasra tette a lécet a Bajnokok Ligája tekintetében, ezt sikerült nem elérnünk. Szeretném, ha ennek a klubnak is olyan érzése lenne, mint a Real Madridnak: ha nem nyered meg a Bajnokok Ligáját, az kudarc – fogalmazott a katalán vezetőedző.

Guardiola arról is beszélt, hogy a csapata továbbra sem teljes, bizonyos szituációban sokkal élesebbnek és versenyképesebbnek kell lenniük, de szerinte ez csak idő kérdése.

Még a visszavonulás is szóba került

Pep Guardiola nem csak a lehetséges idény végi távozását, de a távolabbi jövőjét is érintette.

Tíz év múlva szeretnék visszavonulni

– mondta Guardiola, amikor a jövőjéről kérdezték. Kifejtette, hogy a Manchester Citynél is olyannyira otthon érzi magát, mint korábban a Barcelonánál vagy éppen a Bayern Münchennél, hihetetlenül kötődik ezekhez a klubokhoz. – Akár a Manchester City, akár a Bajnokok Ligája esetében azt fogom mondani a jövőben, hogy visszatérek, ugyanis a részese akarok lenni ennek.