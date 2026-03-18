Az elektromos autók terjedése jelentősen csökkentheti a kőolaj globális keresletét

A globális energiaválságok és a geopolitikai feszültségek árnyékában egyre nyilvánvalóbbá válik az elektromos autózás nemzetgazdasági jelentősége. Egy friss londoni elemzés rávilágított arra, hogy az elektromos autók rohamos terjedése már nemcsak klímavédelmi célokat szolgál, hanem kőkemény milliárdokat takarít meg az olajimportőr országoknak.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 18. 14:14
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
Komoly mérföldkőhöz érkezett a globális járműipar az elmúlt esztendőben. Az Ember nevű, londoni székhelyű nemzetközi energetikai agytröszt legújabb elemzése szerint az elektromos járművek (EV) globális flottája 2025-ben napi 1,7 millió hordó kőolajat spórolt meg. Hogy ezt a mennyiséget kontextusba helyezzük: ez nagyjából megegyezik Irán Hormuzi-szoroson keresztül történő, napi 2,4 millió hordós exportjának a hetven százalékával.

Magyarország is rohamtempóban nyit az elektromos autók felé. Forrás: Energiaügyi Minisztérium

Elektromos térnyerés

A villanyautók térnyerése az elmúlt öt évben egészen elképesztő ütemet diktált. Míg 2019-ben a 39 vizsgált országban az elektromos autók eladási aránya mindössze négy százalék volt, 2025-re ez a szám átlépte a tízszázalékos lélektani határt. A regionális adatok még ennél is beszédesebbek. Kína tavaly történelmet írt: az új autók értékesítéseinek több mint fele már elektromos meghajtású volt. Az Európai Unióban 26 százalékkal szintén erős az átállás, de olyan fejlődő piacokon is robbanásszerű a növekedés, mint Vietnam (38 százalék), Thaiföld (21 százalék) vagy Indonézia (15 százalék). Az Egyesült Államok tíz százalékkal a globális átlagot hozza.

 

Jelentős megtakarítás

Az elektromos autók elterjedése nemcsak a károsanyag-kibocsátást csökkenti, hanem jelentős pénzügyi tehertől is megszabadítja az olajimportőr országokat. Az Ember számításai szerint ha nyolcvandolláros hordónkénti olajárral kalkulálunk, Kína elektromos flottája évente 28 milliárd dollárral, az Európai Unió nyolcmilliárd dollárral, míg India hatszázmillió dollárral faragta le az importszámláját.

A jelenlegi geopolitikai helyzetben, amikor a közel-keleti feszültségek – különösen a Hormuzi-szoros körüli konfliktusok – miatt a kőolaj ára kiszámíthatatlanul ugrál, ez a megtakarítás felbecsülhetetlen értékű.

 Az elemzés rámutat, hogy az olaj árának tízdolláros hordónkénti emelkedése globálisan évi 160 milliárd dollárral növeli az importköltségeket. A közlekedésben használt fosszilis energiahordozók elektromos árammal kiváltása hosszú távon a harmadával csökkentheti a globális importfüggőséget, ami évi mintegy hatszázmilliárd dolláros megtakarítást jelenthet.

 

A jövő fegyvere az ársokkok ellen

Daan Walter, az Ember vezető menedzsere az adatok kapcsán kiemelte: a világ népességének 79 százaléka olyan országokban él, amelyek kőolajimportra szorulnak.

Az Egyesült Államok példája is mutatja, hogy az olajtermelés önmagában nem védi meg a gazdaságokat a globális ársokkoktól. Ezekkel a sokkokkal szemben a világnak ma jobb alternatívája van, ellentétben az 1970-es évek olajválságával. Az elektromos autók egyre inkább versenyképessé válnak a benzines járművekkel a költségekben

– fogalmazott a szakember.

Walter hozzátette, hogy az olajárak ingadozása logikus és racionális lépéssé teszi az elektromos járművek választását mindazon országok számára, amelyek meg akarják védeni magukat a jövőbeli energiapiaci megrázkódtatásoktól. Az ázsiai fejlődő országokban az elektromos járművek gyors terjedése máris lassította az olajkereslet növekedési ütemét, ami azt jelzi, hogy a globális gazdaság egyre ellenállóbbá válhat az olajipar monopóliumával szemben.

A statisztikai adatok alapján egyértelmű, hogy a hazai használtautó-piac nem csupán átalakulóban van, hanem egyértelműen fiatalodik és minőségében is javul. 

A kínálat eltolódása a középkategóriás, korszerűbb járművek felé, valamint az alternatív hajtások dinamikus térnyerése azt jelzi, hogy a vevők egyre tudatosabbak, a piac pedig képes alkalmazkodni az új elvárásokhoz.

 A következő hónapok legizgalmasabb kérdése az lesz, hogy a bővülő elektromos kínálat és az árak csökkenése milyen hatással lesz a hibrid és a hagyományos meghajtású autók piacára, illetve hogy a prémium márkák képesek lesznek-e megőrizni az árelőnyüket ebben a változó környezetben.

