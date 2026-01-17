Rendkívüli

Stadionnyi ember várja Orbán Viktort Miskolcon

FTCFerencvárosVarga BarnabásFradiorosz pálTóth Alex

A Fradinál nyíltan kijelentették, mit terveznek Varga Barnabás távozása után

Bár nehéz döntés volt, a Ferencváros végül elengedte Varga Barnabást, aki a görög AEK Athénnál folytatja pályafutását. Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója legutóbbi interjújában a döntés hátteréről, valamint a magyar válogatott csatár pótlásáról beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 10:39
Orosz Pál amondó, ha valaki feljebb akar lépni, nem akarnak az útjába állni Forrás: fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január elején végre pont került Varga Barnabás ügyének végére, aki az FTC-t elhagyva az AEK Athénhoz szerződött. Az üzlettel a magyar klub sem járt rosszul – korábban Hajnal Tamás sportigazgató elárulta, hogy a sajtóban elterjedt négy és fél millió eurónál is többet kapott a klub.

Varga Barnabás után Tóth Alex lehet az FTC következő távozója
Varga Barnabás után Tóth Alex lehet az FTC következő távozója (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Noha a magyar válogatott csatár mindenképpen váltani szeretett volna, Orosz Pál vezérigazgató a Nemzeti Sportnak adott interjújában leszögezte: fontos, hogy ezt a kérdést ne csak érzelmi oldalról közelítsük meg.

– A klub koncepciójának része az is, hogy ha egy futballista olyan ajánlatot kap, amelyet szakmailag vagy anyagilag előrelépésnek érez, ne akadályozzuk meg az átigazolásban. Milyen alapon torpedóznánk meg egy olyan szerződést, amely a játékos és családja életében jelentős anyagi gyarapodást jelent, miközben a klubnak is rendkívül előnyös a tranzakció?! És milyen példát mutatnánk a többi futballistának vagy a jövőben ide igazoló labdarúgónak? Ha azt látja, hiába nyújt kiemelkedőt, mégsem biztos, hogy továbbléphet, az hosszabb távon árt a klub reputációjának és a játékospolitikánknak. Arról nem is beszélve, a tavasszal mennyire motivált, lelkesedését vesztő futballistát láttunk volna a pályán, ha ilyen helyzetben erőből visszatartjuk. Hozzáteszem, bennünket már az is büszkévé tett, hogy sokan megkérdőjelezték, valóban előrelépés-e az AEK Athén a Ferencvároshoz képest. Néhány évvel ezelőtt ez a kérdés fel sem vetődhetett volna.

Az FTC nem tud mindenkivel versenyezni

Orosz Pál hozzátette, óriási különbség van a Ferencváros és a görög klub lehetőségei között.

Vannak olyan dimenziók, amelyekben nem tudunk versenyezni, és őszintén szólva nem is kell mindenáron.

– Költségvetés, bérkeret, piaci realitások – ezekben vannak különbségek, de a Ferencvárosnak is van olyan csomagja, amely a régióban kiemelkedő: nemzetközi mérkőzések, telt házas Groupama Aréna, állandó győzelmi elvárás, profi infrastruktúra. Más szemmel nézik ma már a meccseinket, mint hat-nyolc évvel ezelőtt.

A vezérigazgató elmondta, hogy Varga Barnabás rengeteg tett a klubért, és nagyon nehéz lesz pótolni – utóbbival kapcsolatban elárulta, hogy muszáj lesz csatárt igazolni.

Felvetődött a kérdés házon belül is, hogy muszáj-e vagy sem, de az álláspontunk az, hogy igazolnunk kell.

– Nagy a terhelés, több sorozatban vagyunk versenyben, forgatni kell a keretet. Jöhet sérülés, eltiltás, mindenkinek szüksége van regenerálódásra. Jók a támadóink, de a befejezéseknél a koncentrációval időnként vannak gondjaink, és egy olyan klubnál, amelynél a bajnoki cím elvárás, egyszerűen nem lehet úgy nekivágni a tavasznak, hogy nincs meg a kellő mélység a keretben. A magyar piacon is szétnéztünk, törekszünk is arra, hogy magyar futballistákat igazoljunk, de olyan csatárt nem találunk, amilyen ő. Idehaza biztosan nem, s talán külföldön sem.

Tóth Alex lehet a következő

A távozás szélén áll Tóth Alex, aki a jelek szerint szinte biztosan a Premier League-ben szereplő Bournemouth futballistája lesz. Orosz Pál az ő esetében elárulta, több konkrét ajánlatot is visszautasítottak már.

– Ő olyan kincse a magyar labdarúgásnak, akinek megfelelő bajnokságba, megfelelő közegbe kell kerülnie. És közben természetesen nekünk is célunk, hogy bevételt generáljunk. Végre nem az van, hogy csodálkozva nézzük, a környező országokban milyen összegekért adnak el játékosokat. Mi is azt szeretnénk, hogy amikor eladunk, az valós piaci értéken történjen, és a befolyó pénzt visszaforgassuk a keretbe, az infrastruktúrába, a klub fejlődésébe, az utánpótlásba.

A napokban nagy port kavart Kubatov Gábor kijelentése, mely szerint hiába tett a Ferencváros több magyar futballistáért is ajánlatot, rendre visszautasították ezeket a próbálkozásokat. Adott a kérdés: a hazai játékospolitika mennyire nehéz terep?

– A merítési lehetőség adva van. Látni kell, a külföldön játszó magyarokat nem tudjuk hazacsábítani, ennek egyszerűen nincs realitása. Tettünk ajánlatokat magyar futballistákért idehaza, olyat is, amely nemigen fordult még elő két honi klub között. Ha elutasítják, azzal nem tudunk mit kezdeni. Olyan is van, aki azt mondta, szívesebben marad az egyesületénél, ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor azt is mérlegelni kell, mi szolgálja a labdarúgó fejlődését; a Ferencvárosban nemzetközi meccseket játszhat, de más klub játékospolitikájába nem szólhatunk bele – zárta szavait Orosz Pál.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Érti ezt valaki?

Bayer Zsolt avatarja

Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu