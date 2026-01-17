A Fradinál nyíltan kijelentették, mit terveznek Varga Barnabás távozása után

Január elején végre pont került Varga Barnabás ügyének végére, aki az FTC-t elhagyva az AEK Athénhoz szerződött. Az üzlettel a magyar klub sem járt rosszul – korábban Hajnal Tamás sportigazgató elárulta, hogy a sajtóban elterjedt négy és fél millió eurónál is többet kapott a klub.

Varga Barnabás után Tóth Alex lehet az FTC következő távozója (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Noha a magyar válogatott csatár mindenképpen váltani szeretett volna, Orosz Pál vezérigazgató a Nemzeti Sportnak adott interjújában leszögezte: fontos, hogy ezt a kérdést ne csak érzelmi oldalról közelítsük meg.

– A klub koncepciójának része az is, hogy ha egy futballista olyan ajánlatot kap, amelyet szakmailag vagy anyagilag előrelépésnek érez, ne akadályozzuk meg az átigazolásban. Milyen alapon torpedóznánk meg egy olyan szerződést, amely a játékos és családja életében jelentős anyagi gyarapodást jelent, miközben a klubnak is rendkívül előnyös a tranzakció?! És milyen példát mutatnánk a többi futballistának vagy a jövőben ide igazoló labdarúgónak? Ha azt látja, hiába nyújt kiemelkedőt, mégsem biztos, hogy továbbléphet, az hosszabb távon árt a klub reputációjának és a játékospolitikánknak. Arról nem is beszélve, a tavasszal mennyire motivált, lelkesedését vesztő futballistát láttunk volna a pályán, ha ilyen helyzetben erőből visszatartjuk. Hozzáteszem, bennünket már az is büszkévé tett, hogy sokan megkérdőjelezték, valóban előrelépés-e az AEK Athén a Ferencvároshoz képest. Néhány évvel ezelőtt ez a kérdés fel sem vetődhetett volna.

Az FTC nem tud mindenkivel versenyezni

Orosz Pál hozzátette, óriási különbség van a Ferencváros és a görög klub lehetőségei között.

Vannak olyan dimenziók, amelyekben nem tudunk versenyezni, és őszintén szólva nem is kell mindenáron.

– Költségvetés, bérkeret, piaci realitások – ezekben vannak különbségek, de a Ferencvárosnak is van olyan csomagja, amely a régióban kiemelkedő: nemzetközi mérkőzések, telt házas Groupama Aréna, állandó győzelmi elvárás, profi infrastruktúra. Más szemmel nézik ma már a meccseinket, mint hat-nyolc évvel ezelőtt.

A vezérigazgató elmondta, hogy Varga Barnabás rengeteg tett a klubért, és nagyon nehéz lesz pótolni – utóbbival kapcsolatban elárulta, hogy muszáj lesz csatárt igazolni.

Felvetődött a kérdés házon belül is, hogy muszáj-e vagy sem, de az álláspontunk az, hogy igazolnunk kell.

– Nagy a terhelés, több sorozatban vagyunk versenyben, forgatni kell a keretet. Jöhet sérülés, eltiltás, mindenkinek szüksége van regenerálódásra. Jók a támadóink, de a befejezéseknél a koncentrációval időnként vannak gondjaink, és egy olyan klubnál, amelynél a bajnoki cím elvárás, egyszerűen nem lehet úgy nekivágni a tavasznak, hogy nincs meg a kellő mélység a keretben. A magyar piacon is szétnéztünk, törekszünk is arra, hogy magyar futballistákat igazoljunk, de olyan csatárt nem találunk, amilyen ő. Idehaza biztosan nem, s talán külföldön sem.