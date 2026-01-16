A Fradi a Lipcsét tönkreverte, a Liverpoolt megszorította a világhírű szervezet szerint

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó, világhírű nemzetközi szervezet (IFFHS) frissen nyilvánosságra hozott lajstromának élén 31 évvel első ilyen sikere után végzett a PSG, amely tavaly a Bajnokok Ligája megnyerése mellett az összes fontos francia trófeát megkaparintotta. A világrangsorban a második a Real Madrid, míg a harmadik helyen osztozott a Chelsea és az Internazionale. Az élcsoport tagja még a Bayern München, megőrizve a 2024-es ötödik pozícióját, mögötte zárt a brazil Flamengo, hetedik lett az FC Barcelona, nyolcadik az Arsenal, míg a kilencedik helyet holtversenyben egy másik brazil gárda, a Palmeiras, illetve a Borussia Dortmund érdemelte ki. Legjobb magyar klubcsapatként az FTC – 13 helyet javítva – a 39. pozícióban található.

A jelenleg Spanyolországban edzőtáborozó FTC remek évet zárt 2025-ben, ezt az IFFHS is észrevette. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Az FTC hatvan hellyel a Leipzig előtt

A Ferencvároson kívül még két magyar alakulat fért rá az IFFHS listájára: a Paksi FC a 352. (2024-ben a 403. volt), a győri ETO FC pedig – még nagyobbat előrelépve – a 375. (438.).

Az MTI megjegyezte, hogy a magyar válogatott játékosokat felvonultató külföldi együttesek közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja a 21., a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a 30., míg Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Leipzig a 99. helyen szerepel.