iffhsFerencvárosklubcsapatRB LeipzigLiverpool FC

A Fradi a Lipcsét tönkreverte, a Liverpoolt megszorította a világhírű szervezet szerint

A Paris Saint-Germain lett 2025 legjobb klubcsapata az IFFHS-nél, amelynek 704 gárdát rangsoroló listáján legjobb magyar együttesként 39. az FTC.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 12:28
A Liverpool és az RB Leipzig felemás évet teljesített 2025-ben Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó, világhírű nemzetközi szervezet (IFFHS) frissen nyilvánosságra hozott lajstromának élén 31 évvel első ilyen sikere után végzett a PSG, amely tavaly a Bajnokok Ligája megnyerése mellett az összes fontos francia trófeát megkaparintotta. A világrangsorban a második a Real Madrid, míg a harmadik helyen osztozott a Chelsea és az Internazionale. Az élcsoport tagja még a Bayern München, megőrizve a 2024-es ötödik pozícióját, mögötte zárt a brazil Flamengo, hetedik lett az FC Barcelona, nyolcadik az Arsenal, míg a kilencedik helyet holtversenyben egy másik brazil gárda, a Palmeiras, illetve a Borussia Dortmund érdemelte ki. Legjobb magyar klubcsapatként az FTC – 13 helyet javítva – a 39. pozícióban található.

A jelenleg Spanyolországban edzőtáborozó FTC remek évet zárt 2025-ben, ezt az IFFHS is észrevette
A jelenleg Spanyolországban edzőtáborozó FTC remek évet zárt 2025-ben, ezt az IFFHS is észrevette. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Az FTC hatvan hellyel a Leipzig előtt

A Ferencvároson kívül még két magyar alakulat fért rá az IFFHS listájára: a Paksi FC a 352. (2024-ben a 403. volt), a győri ETO FC pedig – még nagyobbat előrelépve – a 375. (438.).

Az MTI megjegyezte, hogy a magyar válogatott játékosokat felvonultató külföldi együttesek közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja a 21., a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a 30., míg Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Leipzig a 99. helyen szerepel.

A 2025-ös klub-világranglista az IFFHS-nél (zárójelben a 2024-es helyezés):

1. (1.) Paris Saint-Germain 613 pont

2. (2.) Real Madrid 471

3. (3.) Chelsea FC és (4.) Internazionale 447-447

5. (5.) Bayern München 440

6. (8.) CR Flamengo 424

7. (6.) FC Barcelona 419

8. (7.) Arsenal FC 407

9. (9.) SE Palmeiras és (10.) Borussia Dortmund 384-384

...

21. (21.) Liverpool FC 270

...

30. (27.) Galatasaray 242

...

39. (52.) Ferencváros 219

...

99. (94.) RB Leipzig 155

...

352. (403.) Paksi FC 70

 

