Premier LeagueLiverpoolBurnleyArne SlotKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Slot megbeszélte Szoboszlaival a hibáját, Kerkezről titokzatoskodott

A Liverpool péntek délelőtt megtartotta a szombati, Burnley elleni hazai bajnokit megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot a távozással kacérkodó Andy Robertson és a visszatéréshez közelítő Mohamed Szalah mellett a csapat két magyar játékosáról, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 10:41
A Liverpool edzője megbeszélte Szoboszlai Dominikkal a hibáját Fotó: Kirill Kudryavtsev Forrás: AFP
A Liverpool a Barnsley elleni 4-1-es sikerrel továbbjutott az FA-kupában, és bár Arne Slot együttese a legutóbbi 11 tétmérkőzésén nem talált legyőzőre, a Premier League-ben az előző három meccsén nem tudta begyűjteni a három pontot. Ennek kiküszöbölésére szombaton a Burnley elleni hazai összecsapás jelenti a lehetőséget, az utolsó előtti helyen tanyázó újonc ellen ez a kötelező feladat vár a Vörösökre.

Arne Slot nem árulta el, hogy Kerkez Milos ott lesz-e a kezdőcsapatban
Arne Slot nem árulta el, hogy Kerkez Milos ott lesz-e a kezdőcsapatban. Fotó: AFP/Ben Stansall

A szombati összecsapást felvezető sajtótájékoztatón Slotot először Andy Robertson helyzetéről kérdezték: a skót balhátvéd Kerkez Milos mellett kevesebb játéklehetőséget kap a most zajló idényben, és az is szóba került, hogy távozhat a klubtól. – Meg kell dicsérnem a nyilatkozata miatt, rendkívül éretten beszélt, tökéletesen megértek mindent, amit mondott. Minden játékosnak hasonlóan kellene éreznie, aki nem kezd minden mérkőzésen, de örömmel hallom, hogy a jelenlegi helyzetében is megtalálja a pozitívumokat, és megérti, hogy milyen fontos volt és még most is a klubnak.

Noha Egyiptom 1-0-ra kikapott Szenegáltól az Afrika-kupa elődöntőjében, Mohamed Szalah egyelőre nem térhet vissza a Liverpoolhoz, ugyanis még nem fejezte be a szereplését a tornán: szombaton a Nigéria elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. – Nagy meccs vár rá, utána visszatér, aminek örülök. Mo rendkívül fontos a klubnak és nekem is, még akkor is boldog lennék a visszatérése miatt, ha tizenöt támadóm lenne. Folyamatosan egyeztetünk, meglátjuk, hogy a Bajnokok Ligájában játszhat-e már.

 

Arne Slot beszélt Szoboszlaival a hibáról

Természetesen szóba került Szoboszlai Dominik és a Barnsley elleni hibája is: a magyar válogatott csapatkapitánya óriási góllal juttatta előnyhöz a csapatát, utána viszont könnyelműen eladott labdája miatt tudott szépíteni az ellenfél.

Beszéltem Dommal, mindent elrendeztünk. Nem ez volt a legjobb, amit valaha tett, de voltak remek megmozdulásai is, szerzett egy nagyszerű gólt, volt egy hihetetlen keresztlabdája Wirtznek, viszont tény, a hiba nem a legjobb pillanata volt.

Arra a kérdésre, hogy szombaton Kerkez vagy Robertson kap kezdőként lehetőséget, a holland szakember nem adott egyértelmű választ. – Ma megtudják a játékosok. Robertson azt mondta, játszani akar, és szüksége van a percekre, de nem erről van szó. Én tudom, ki fog kezdeni, ma pedig az érintettek is megtudják.

Premier League, 22. forduló:

Szombat

  • Manchester United–Manchester City 13.30 (tv: Spíler1)
  • Chelsea–Brentford 16.00 (tv: Match4)
  • Leeds United–Fulham 16.00
  • Liverpool–Burnley 16.00 (tv: Spíler1)
  • Sunderland–Crystal Palace 16.00
  • Tottenham Hotspur–West Ham United 16.00
  • Nottingham Forest–Arsenal 18.30 (tv: Spíler1) 

Vasárnap

  • Wolverhampton–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Everton 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Brighton–Bournemouth 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

