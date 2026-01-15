A Liverpool kiröhögött tragikus hőse a rengeteg megaláztatás után feltámadt

Sokáig úgy tűnt, hogy Loris Karius pályafutása a lényegét tekintve véget ért 2018. május 26-án, mindössze 24 éves korában. Aznap rendezték a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-döntőt, amely a német kapus karrierjének legemlékezetesebb napja lehetett volna. Az is lett, de nem úgy, ahogy szerette volna.

Loris Karius szerint sokszor azért került hátrányba, ami a Liverpool 2018-as BL-döntőjén történt vele. Fotó: firo Sportphoto/Ralf Ibing

Karius két látványos, gólt eredményező hibát is elkövetett a BL-fináléban, amivel a legfőbb bűnbak lett a Liverpool 3-1-es vereségében. A második félidőben a német kapus előbb Karim Benzema lábára dobta a labdát, úgy kapott gólt, majd bevédte Gareth Bale távoli lövését. Ennek köszönhetően lett sorozatban harmadszor BL-győztes a Real Madrid Cristiano Ronaldo utolsó királyi mezben lejátszott meccsén.

Agyrázkódást szenvedett a BL-döntőben, de ez senkit sem érdekelt

Akkor talán még nem sejtette Karius, de neki is az volt az utolsó mérkőzése a Liverpool mezében. Még az sem volt mentség neki, hogy a madridiak akkori csapatkapitánya, Sergio Ramos csúnyán lekönyökölte őt a döntőben. Az eset a 48. percben, még 0-0-s állásnál történt, és az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy Karius agyrázkódást szenvedett, ami befolyásolhatta a térlátását. Ez azonban gyorsan a feledés homályába veszett, és ami megmaradt, az Karius két látványos hibája, amik miatt a Liverpool elvesztette a BL-döntőt.

A német kapus számkivetetté vált. A klub még azon a nyáron, 2018-ban 62,5 millió euróért megvette az AS Romától Alisson Beckert, aki ezzel megdöntötte Gianluigi Buffon kapusért kifizetett átigazolási világrekordját, Kariust pedig kölcsönadták a török Besiktasnak.

– A döntő utáni napokban és az előszezonban biztosan megtört az önbizalmam – nyilatkozta a nehéz időszakról Karius. – Mindent, amit csináltam, nagyítóval figyeltek. Ez rendkívül szélsőséges volt, és egy idő után túl sok lett nekem.

De ez a tapasztalat erősebbé tett emberként. Része a történetemnek. Része a múltamnak. A nap végén Liverpool-játékos voltam. Eljutottam egy Bajnokok Ligája-döntőig.

Nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de a profi futballisták kevesebb mint egy százaléka játszik BL-döntőben, ezt nem vehetik el tőlem – mondta.