A Liverpool kiröhögött tragikus hőse a rengeteg megaláztatás után feltámadt

Egyetlen mérkőzés derékba törte Loris Karius pályafutását. Agyrázódása sem volt mentség arra, hogy két potyagólt kapott a Liverpool tragikus hőseként a Real Madrid elleni 2018-as Bajnokok Ligája-döntőben. Közröhej tárgya lett, és a mostani idényt megelőző öt évben összesen csak 11 meccsen védett. Loris Karius azonban most 32 évesen a nagy múltú Schalke 04 kapusaként életet lehelt a haldokló karrierjébe. Németországban már azt is felvetették, hogy helyet kaphatna a válogatott világbajnoki keretében.

Szalay Attila
2026. 01. 15. 4:45
Loris Karius most a Schalke színeiben írná újra a saját történetét, amin a Liverpool 2018-as BL-döntője csúnya foltot hagyott Fotó: AFP/Franck Fife
Sokáig úgy tűnt, hogy Loris Karius pályafutása a lényegét tekintve véget ért 2018. május 26-án, mindössze 24 éves korában. Aznap rendezték a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-döntőt, amely a német kapus karrierjének legemlékezetesebb napja lehetett volna. Az is lett, de nem úgy, ahogy szerette volna.

Loris Karius szerint sokszor azért került hátrányba, ami a Liverpool 2018-as BL-döntőjén történt vele
Loris Karius szerint sokszor azért került hátrányba, ami a Liverpool 2018-as BL-döntőjén történt vele. Fotó: firo Sportphoto/Ralf Ibing

Karius két látványos, gólt eredményező hibát is elkövetett a BL-fináléban, amivel a legfőbb bűnbak lett a Liverpool 3-1-es vereségében. A második félidőben a német kapus előbb Karim Benzema lábára dobta a labdát, úgy kapott gólt, majd bevédte Gareth Bale távoli lövését. Ennek köszönhetően lett sorozatban harmadszor BL-győztes a Real Madrid Cristiano Ronaldo utolsó királyi mezben lejátszott meccsén.

Agyrázkódást szenvedett a BL-döntőben, de ez senkit sem érdekelt

Akkor talán még nem sejtette Karius, de neki is az volt az utolsó mérkőzése a Liverpool mezében. Még az sem volt mentség neki, hogy a madridiak akkori csapatkapitánya, Sergio Ramos csúnyán lekönyökölte őt a döntőben. Az eset a 48. percben, még 0-0-s állásnál történt, és az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy Karius agyrázkódást szenvedett, ami befolyásolhatta a térlátását. Ez azonban gyorsan a feledés homályába veszett, és ami megmaradt, az Karius két látványos hibája, amik miatt a Liverpool elvesztette a BL-döntőt. 

A német kapus számkivetetté vált. A klub még azon a nyáron, 2018-ban 62,5 millió euróért megvette az AS Romától Alisson Beckert, aki ezzel megdöntötte Gianluigi Buffon kapusért kifizetett átigazolási világrekordját, Kariust pedig kölcsönadták a török Besiktasnak.

– A döntő utáni napokban és az előszezonban biztosan megtört az önbizalmam – nyilatkozta a nehéz időszakról Karius. – Mindent, amit csináltam, nagyítóval figyeltek. Ez rendkívül szélsőséges volt, és egy idő után túl sok lett nekem. 

De ez a tapasztalat erősebbé tett emberként. Része a történetemnek. Része a múltamnak. A nap végén Liverpool-játékos voltam. Eljutottam egy Bajnokok Ligája-döntőig.

Nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de a profi futballisták kevesebb mint egy százaléka játszik BL-döntőben, ezt nem vehetik el tőlem – mondta.

A Liverpool teljesen lemondott róla, többé nem léphetett pályára

A BL-döntős eset után a német minden hibája, amely előtte hír sem lett volna, bejárta az egész világot. Karius láthatóan nem bírta el ezt a terhet. A Besiktasban két idény alatt ugyan 67 meccsen védett, de a végén nem marasztalták, majd a Liverpool 2020-ban újra kölcsönadta, ezúttal az Union Berlinnek, amelyben már csak cserekapus tudott lenni.

Karius 2021 nyarán tért vissza az Anfield Roadra, de nem kapott újabb esélyt. A 2018-as BL-döntő volt Karius 49. meccse a Liverpool színeiben, amelyet az ötvenedik már nem követte.

– Nehéz volt levetkőzni a BL-döntőben történteket. Még más kluboknál is voltak pillanatok, amikor azt éreztem, ez volt a hátrányom – árulta el. – Lehet, hogy nem is az edző hibája, de ha tudod, hogy van egy játékosod, aki ennyi figyelmet vonz, az plusz nyomást jelent. Inkább a könnyebb és biztonságosabb utat választották. Bizonyos szempontból érthető, de közben frusztráló is, hogy nem igazán tudsz tenni semmit azért, hogy megváltoztasd a véleményüket.

Loris Karius évekig alig védett, Diletta Leotta és a testépítés volt a mentsvára

2022-ben lejáró szerződéssel távozott Liverpoolból, végül a Newcastle United dobott neki mentőövet, de ott három idény alatt összesen két tétmeccsen védett. Ebből az egyik az Arsenal ellen négy kapott góllal vált keserűvé 2024-ben a Premier League-ben. Azon a nyáron a Newcastle is elengedte a kezét.

Ebben az időszakban Karius csak a magánéletében lelhetett vigaszra, 2022-ben összejött ugyanis a DAZN sportplatform népszerű műsorvezetőnőjével, Diletta Leottával, akivel azóta össze is házasodott, kislányuk született, és most várják a második gyermeküket.

– Ha olyan sokáig nem játszol, mint én, akkor nyilván a visszavonulást is mérlegelned kell – fogalmazott.

Karius fél évig csapat nélkül tengődött, és arról cikkeztek, hogy testépítéssel kezdett foglalkozni – ha a játékpercekre már nem tudott, az izmokra legalábbis erősen rágyúrt. 

Volt már német kapus, aki testépítőnek és pankrátornak állt, a Werder Bremennel kupagyőztes, a német válogatottal vb-bronzérmes Tim Wiese tett így a 2014-es visszavonulása után. De Karius, aki 19 évesen már a Mainz kapuját védte a Bundesligában, még nem vonult vissza.

A Schalke 04-ben támadt fel a pályafutása – irány a vb?

Loris Karius most 32 évesen igyekszik lángra lobbantani a karrierje még pislákoló parazsait. Tavaly januárban a nagy múltú Schalke 04 szerződtette, amely 2023-ban esett ki a Bundesligából, és nemrég még a csőd is fenyegette. A gelsenkircheni együttes az előző idényben kis híján kipottyant a német másodosztályból is, a 14. helyen végzett, végül mindössze három ponttal a vonal fölött. A jelenlegi évadban viszont a Schalke főnixként támadt fel – Kariusszal együtt.

Karius több évnyi vezeklés után a Schalke 04 kezdő kapusa lett, és bizonyít
Karius többévnyi vezeklés után a Schalke 04 kezdő kapusa lett, és bizonyít. Fotó: DPA/Bernd Thissen

Tizenhét forduló után, az idény felénél, a Schalke áll a Bundesliga 2. első helyén, három ponttal az Elversberg előtt. Karius újra kezdő kapus lett, ő védett az összes bajnokin, nem is akárhogyan: 

  • kilenc kapott gól nélküli meccsével a kapusrangsor élén áll,
  • a 76,7 százalékos védési mutatója a második legjobb a ligában, 
  • csapata mindössze tíz gólt kapott eddig, ami a legkevesebb a mezőnyben.

Karius kimagasló teljesítménye láttán Németországban már az is felvetődött , hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány kivihetné őt a nyári világbajnokságra, hiszen Marc-André ter Stegen időközben kegyvesztetté vált Barcelonában. Ha a vb-n nem is lesz ott Karius, arra jó esély van, hogy hamarosan visszatérjen az európai futball magas szintjére a Schalkéval.

A Bundesliga 2. a téli szünet után e hétvégén folytatódik, az éllovas gelsenkircheniek a hatodik helyezett Hertha BSC (Dárdai Márton csapata) vendégei lesznek Berlinben szombaton.

 

