Takács Péter: Nem adjuk a pénzünket Brüsszelnek – nézze nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Mohamed SzalahAfrika-kupaLiverpool FC

Rossz hír Szoboszlainak, Szalah még mindig nem tér vissza Liverpoolba

Lezajlottak az Afrika-kupa elődöntői szerda este. Egyiptom 1-0-ra kikapott Szenegáltól, Marokkó pedig tizenegyespárbajban győzte le Nigériát. Európai szemmel ezek után az egyik legnagyobb kérdés, hogy az Egyiptommal elvérző Mohamed Szalah mikor térhet vissza a Liverpool csapatához. Rossz hír Szoboszlai Dominiknek, hogy Szalah visszatérésére még várnia kell.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 7:19
Mohamed Szalah az Afrika-kupán elvesztett elődöntő után még nem Liverpool felé veszi az irányt Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Az Afrika-kupa mindig púp az európia futballklubok hátán, hiszen az idény kellős közepén hosszú időre el kell engedniük az afrikai válogatottakban szereplő kulcsembereiket. Ilyenkor egy-egy csapat kiesése után legalább hamarabb bekövetkezhet a visszatérés, de Egyiptom hiába kapott ki 1-0-ra Szenegál ellen az elődöntőben szerdán, Mohamed Szalah még biztosan nem csatlakozik a Liverpool keretéhez. Angliában azt is kiszámolták, hogy mikor játszhat újra együtt Szoboszlai Dominikkel.

Mohamed Szalah és Egyiptom veszített az Afrika-kupa elődöntőjében, de még nem tér vissza Liverpoolba
Mohamed Szalah és Egyiptom veszített az Afrika-kupa elődöntőjében, de még nem tér vissza Liverpoolba Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szalah elbukta korábbi liverpooli csapattársa, a Sadio Mané elleni presztízscsatát az Afrika-kupán: Szenegál Mané góljával győzött 1-0-ra, és jutott be az Afrika-kupa döntőjébe. Ezután Angliában egyből Szalah liverpooli visszatérése lett a téma. Egyiptom ugyan még nem fejezte be a szereplését a tornán a kieséssel, mert az Európa-bajnoksággal ellentétben az Afrika-kupán bronzmeccset is rendeznek, de azt írják, hogy volt már arra példa, hogy ezt a sokak számára terhes mérkőzést a legnagyobb sztárok kihagyták, és inkább előbb visszatértek az európai klubcsapataikhoz.

Szalah ezt most nem teszi meg, és a Liverpool is tiszteletben tartja a döntését, nem sietteti a visszatérését. 

Az egyiptomi sztár így szombaton, amikor Szoboszlaiék a Premier League-ben a Burnley ellen játszanak, Egyiptom színeiben a Nigéria elleni bronzmeccsen léphet pályára az Afrika-kupán.

Mikor térhet vissza Szalah a Liverpool csapatához?

A helyi lap, a Liverpool Echo levezette, hogy Szalah visszatérése melyik meccseken kizárt vagy éppen valószínű Szoboszlaiék oldalán.

  • Legkorábbi lehetséges visszatérés: Szalah várhatóan röviddel az utolsó Afrika-kupa mérkőzése után utazik vissza Merseyside-ra. Valószínűleg január 19. és 20. között érkezik Liverpoolba.
  • Biztosan kihagyja: Szalah biztosan kihagyja a január 17-i, szombati, Burnley elleni Premier League-mérkőzést.
  • Talán játszhat már: Az utazási időtől és a regenerációtól függően elviekben a szerdai, január 21-i, Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már bevethető lehet, de ez nem valószínű.
  • Legvalószínűbb visszatérés: Szalah szinte biztosan pályára léphet már a Bournemouth elleni, január 24-i, szombati Premier League-mérkőzésen.
  • Ami már szinte biztos: Négy nappal később a Liverpool a Qarabagot fogadja a BL-ben, és Szalah akkor már biztosan pályára léphet, ha addig még nem tért vissza.

Mindez azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik hiába várja már annyira vissza a jó barátját, hogy a hétfői góljánál Szalah legendás gólörömét is bemutatta, a magyar játékosnak még várnia kell rá.

Afrika-kupa: Marokkó tizenegyespárbajban gyűrte le Nigériát

A rendes játékidőben és a hosszabbításban sem esett gól a Marokkó–Nigéria elődöntőben szerda éjjel Egyiptom kiesése után. A továbbjutásról döntő tizenegyesárbajban a házigazda marokkóiak csak egy, míg a nigériaiak két lövést is elhibáztak, így Marokkó 4-2-re nyert, és 22 év után jutott be újra az Afrika-kupa döntőjébe.

A házigazda ellenfele Szenegál lesz a vasárnap esti döntőben, míg Egyiptom Nigéria ellen játszik a bronzéremért szombaton.

