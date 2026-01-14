Kubatov kesereg: Rútul kihasználják a Fradit a magyar klubok

A Fradi nemcsak elengedte egyik legfontosabb játékosát, Varga Barnabást, hanem az érte kapott pénzt vissza akarta forgatni a magyar futballba.

Kubatov Gábor szerint a magyar klubok sorra nemet mondanak a Fradinak, nehéz idahaz igazolni játékosokat Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Kubatov Gábor ezt így fogalmazta meg a Facebook-oldalán:

Szerettük volna visszaforgatni a pénzünket a magyar futballba. Négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekord magas, közel 5 millió eurós (azaz 2 milliárd forintos) vételi ajánlatot tettünk. A komoly szándékunk ellenére sem ad el nekünk játékost egyetlen magyar csapat sem. Isten hozott benneteket a magyar futball valóságában.

Ebből először is kiderül, hogy az a bizonyos 4,5 millió eurót is meghaladó összeg 5 millió euró, ennyit kapott az FTC az AEK Athéntól Varga Barnabásért.

Másodszor, a tetemes összeg még sem elég idehaza a kiszemelt futballisták megszerzésére.

Kikre mondtak nemet a Ferencvárosnak és Kubatovnak?

A klubelnök nem nevezett meg konkrét futballistákat, de a háttérben gyorsan kirajzolódott a kép: több NB I-es rivális is nemet mondott a Fradi megkeresésére.

A sajtóhírek szerint az FTC kívánságlistáján a következők szerepelnek:

Milan Krpic és Vitális Milán az ETO-tól

Lukács Dániel a Puskás Akadémiáról

valamint Bárány Donát és Szűcs Tamás a DVSC-től,

továbbá a diósgyőri Elton Acolatse.

Krpic esetében az ETO összesen kétmillió eurós – 1,5 millió fix és 500 ezer euró bónusz – vételi összeget is elutasított, pedig a Fradi ajánlata a magyar labdarúgásban nagyon komoly a magyar állampolgársággal is rendelkező 22 éves szerb középhátvédért.

Fradi-gravitáció és felár

A jelenség nem egyedi: a Fradi iránt érdeklődő klubok sorra zárják az ajtót, vagy olyan árat kérnek, amely már túlmutat a hazai realitásokon.

A Magyar Nemzet publicisztikája pontosan erre világít rá: a Ferencváros évek óta a magyar futball „gravitációs központja”. A legerősebb klub, amely pénzt, presztízst és nemzetközi porondot kínál, törvényszerűen felértékeli a piacot. Csakhogy amikor a Fradi szorult helyzetbe kerül – Varga Barnabás pótlása ilyen –, a többiek ezt kihasználják. Nem rosszindulatból, hanem piaci logikából: ha tudják, hogy az idő a Fradi ellen dolgozik, felárat kérnek. Így válik a hazai erőfölény egyszerre előnnyé és béklyóvá.